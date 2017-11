David Moyes bekreftet klar som ny West Ham-manager

Etter at Slaven Bilic mandag ble sparket som West Ham-manager, har ryktene gått om at David Moyes skulle være aktuell for jobben.

Nå bekrefter West Ham at Moyes er klar for jobben.

Skotten har vært uten jobb siden han forlot Sunderland i mai 2017 etter at klubben rykket ned fra Premier League.

- Dette er en unik situasjon for David Gold og meg. Det er første gang på nesten åtte år at vi ansetter en manager underveis i sesongen, sier klubbdirektør David Sullivan, til klubbens nettsider.

- Vi trenger noen med erfaring, kunnskap om Premier League, og spillerne i serien, og vi mener at David er den rette mannen for å snu ting, og få det beste ut av spillerne. Han er høyt respektert, og vil ta med seg friske ideer, organisering og entusiasme, sier Sullivan videre.

Ifølge Daily Mail skal kontrakten inneholde en bonus på 2 millioner pund, eller omrent 20 millioner kroner om han klarer å redde klubben fra nedrykk til Championship. Kontrakten sies også å innholde en klausul som gjør at Moyes og West Ham kan skilles ved sesongslutt om skotten ikke klarer å utgjøre en forskjell for klubben.

West Ham United can confirm the appointment of David Moyes as the Club’s manager. pic.twitter.com/AIOWnHWn27 — West Ham United (@WestHamUtd) 7. november 2017

54-åringen opplevde suksess som manager for Everton, men har siden den gang hatt tunge perioder i både Manchester United og Real Sociedad.

Nevnte Bilic ble sparket etter å ha startet sesongen på skuffende vis. West Ham ligger i skrivende stund på 18.-plass, kun foran Swansea og Crystal Palace.

Sist helg gikk London-klubben på et tungt 1-4-tap mot Liverpool, noe som viste seg å Bilic sin siste kamp som manager for klubben.