Ødegaard starter mot Makedonia

Allerede fredag kveld slapp NFF startelleveren til lørdagens møte med Makedonia, og blant de elleve utvalgte var Martin Ødegaard.

Herenveen-spilleren har ikke spilt for A-landslaget siden mars 2016, og etter lørdagens kamp reiser han og Heerenveen-lagkamerat Morten Thorsby tilbake til Norge for å spille EM-kvalifisering med U21-landslaget.

Tester flere spillere

På spørsmål under fredagens pressekonferanse om han har gitt etter for medietrykket om å bruke 18-åringen, svarte Lagerbäck at det i så fall ikke er bevisst.

- Det er som med reklame. Hvis jeg har latt meg påvirke, er det ikke bevisst. Jeg tar definitivt ut den troppen jeg mener er best. Massekommunikasjon påvirker hjernen og underbevisstheten, men jeg håper jeg ikke har latt meg påvirke, sa landslagssjefen.

- Dette er en sjanse der vi kan se spillere som ikke får så mye spilletid ellers, sa Lagerbäck videre.

Nordtveit kaptein



Sten Grytebust får sjansen i mål, med en backfirer bestående av Jonas Svensson, Håvard Nordtveit, Gustav Valsvik og Birger Meling foran seg.

På midten starter Martin Ødegaard, Markus Henriksen, Ole Kristian Selnæs og Martin Linnes.

På topp får Ola Kamara sjansen i tospann med Alexander Sørloth.

I Stefan Johansens og Omar Elabdellaouis fravær, blir Håvard Nordtveit Norges kaptein.

Det bekreftet Lars Lagerbäck på fredagens pressekonferanse i Skopje.