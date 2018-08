Denne kampen avgjør Liverpools Champions League-skjebne

Det er mange Liverpoolfans som vil følge spent med på kvalifiseringskampene til Champions League. I hvert fall en, kampen mellom Benfica og PAOK. Skulle grekerne slå ut Benfica vil nemlig Liverpool på papiret får mye enklere motstand ved å unngå lag som Borussia Dortmund, Roma, Napoli og FC Porto.

Slik vil gruppene bli trukket

Rank 1: Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern München, Manchester City, Juventus, PSG, Lokomotiv Moskva

Rank 2: Borussia Dortmund, FC Porto, Manchester United, Shaktar Donetsk, Benfica (hvis de kvalifiserer seg, hvis ikke tar Liverpool plassen her), Napoli, Tottenham, Roma

Rank 3: Dinamo Kiev (hvis de kvalifiserer seg), Liverpool, Schalke, Lyon, Monaco, Salzburg (hvis de kvalifisere seg), CSKA Moskva, PSV (hvis de kvalifiserer seg)

Rank 4: Valencia, Viktoria Plzen, Galatasaray, Inter Milan, Hoffenheim samt resten som kvalifiserer seg

Ett lag fra hver gruppe blir trukket sammen, men ingen lag fra samme land kan trekkes sammen. Det vil for eksempel si at Liverpool ikke kan få Manchester City fra rank 1.

Uansett vil den første kampen til Liverpool være mot et lag fra rank 2 om Benfica ryker ut, eller rank 3 om de ikke gjør det. Det er nemlig laget fra 2 og 3 som møtes i første kamp, samt 1 og 4. I kamp to møtes 1 og 2, samt 3 og 4. Før laget fra 3 møter 1 og laget fra 4 møter 2, så snur spillet slik at lagt 1 møter laget fra 3 i neste kamp.

Oddsen er dessverre dårlig nytt for Liverpoolfansen, Benfica er storfavoritter hjemme. Sjekk selv her.