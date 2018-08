Denne kampen betyr enormt mye for Liverpool

Det er selvfølgelig knyttet stor spenning til hvilke lag som kvalifiserer seg til Champions League. Mye vil avgjøres tirsdag 14.august.

Dynamo Kiev - Slavia Praha

Første kamp endte 1-1, og kampen går under det som heter ligastien. Vinneren her vil møte vinneren av Standard Liege - Ajax.

Fenerbache - Benfica

Benfica vant sin hjemmekamp 1-0, og den som går videre her vil møte vinneren av Spartak Moskva - PAOK. Denne kampen er viktig for Liverpool-fansen, for skulle Fenerbache vinne her vil Liverpool komme på et høyere rankingnivå i trekningen av gruppene. (Benfica kan selvfølgelig også bli slått ut i neste runde).

På hjemmelaget spiller for øvrig spiller som Soldado, Slimani og Andre Ayew.

Bate Borisov - Qarabag

Vinneren av denne kampen i mesterstien vil møte PSV Eindhoven i siste kvalifiseringskamp. BATE Borisov fra Hviterussland vant den første kampen 1-0 mot aserbadsjanerne.

Spartak Moskva - PAOK

PAOK vant sin hjemmekamp 3-2 i Hellas.

AEK Athen - Celtic

Vinneren av denne kampen vil møte enten Malmö eller MOL Vidi fra Ungarn. Den første kampen endte 1-1.

Mol Vidi - Malmö

I Sverige ble det 1-1 mellom lagene.

Dinamo Zagreb - Astana

Det ble 2-0 til Dinamo Zagreb i første kamp som da styrer mot en kamp mot Young Boys i neste runde.

Shkëndija - RB Salzburg

Makedonske Shkëndija tapte 3-0 borte, men skulle de klare å snu dette vil de møte enten Spartak Trnva eller Røde Stjerne (Crvena Zvezda) i neste runde.

Spartak Trvna - Crvena Zvezda

Slovakia møter Serbia i denne kampen. Den første kampen endte 1-1.

Ajax - Standard Liege

2-2 ble det mellom naboene i første kamp.

Slik vil gruppene bli trukket

Rank 1: Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona, Bayern München, Manchester City, Juventus, PSG, Lokomotiv Moskva

Rank 2: Borussia Dortmund, FC Porto, Manchester United, Shaktar Donetsk, Benfica (hvis de kvalifiserer seg, hvis ikke tar Liverpool plassen her), Napoli, Tottenham, Roma

Rank 3: Dinamo Kiev (hvis de kvalifiserer seg), Liverpool, Schalke, Lyon, Monoaco, Salzburg (hvis de kvalifisere seg), CSKA Moskva, PSV (hvis de kvalifiserer seg)

Rank 4: Valencia, Viktoria Plzen, Galatasaray, Intern Milan, Hoffenheim samt resten som kvalifiserer seg