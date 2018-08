Denne mannen skal sørge for at Wilshere blir en West Ham-hit

TABELLTIPSET: 8. PLASS – WEST HAM

– Jeg er nok ikke alene om å være stor fan av en skadefri Jack Wilshere. Dersom han holder seg frisk vil han være et vanvittig tilskudd til midtbanen vår. Vi har savnet en sånn type spiller, og det er jo ekstra artig at han er West Ham-gutt fra barndommen. Det gjør det ekstra gjevt for oss supportere.

Det sier Jostein Stensrud Køhn, nestleder i Scandinavian Hammers til Nettavisen. Men han er smertelig klar over Wilsheres fryktelige skadehistorikk. Det var også West Hams nye manager Manuel Pellegrini da han hentet Wilshere gratis fra Arsenal i sommer.

Derfor har han tatt grep. Pellegrini har tatt med seg den fysiske treneren José Cabello, som chileneren har hatt i teamet sitt siden Málaga-tiden.

LEVER I HÅPET: Jostein Stensrud Køhn håper at Jack Wilshere klarer å holde seg skadefri i West Ham-trøya.

Skal skreddersy personlig Wilshere-plan

Cabello har fått i oppdrag å skreddersy et personlig opplegg for Wilshere, slik at han skal holde seg skadefri og West Ham kan få maks ut av ham denne sesongen.

Sam Inkersole er West Ham-skribent for nettstedet football.london, og har over lang tid fulgt laget veldig tett. Han kan fortelle at Wilshere kommer til å trene med resten av troppen som vanlig, men at det blant annet vil gjennomføres mange flere restitusjonsøkter med 26-åringen for å holde ham skadefri.

Her er Pellegrini avbildet med teamet sitt, med Cabello ytterst til høyre:

– Wilshere var lite skadet forrige sesong, og fikk 38 kamper for Arsenal, så vi kan jo håpe på at det verste er over. Men det er helt sikkert at han ikke vil spille alle kampene denne sesongen. Pellegrini og Cabello vet at de er nødt til å ta vare på ham, sier Inkersole til Nettavisen.

– Han vil få regelmessig hvile og vil neppe spille to kamper i uka de gangene det er så tett kampprogram. Pellegrini sa selv at midtbanespilleren ikke kommer til å spille hver kamp – selv om han til og med skulle være kampklar, fortsetter han.

Wilshere fikk ikke fullføre en eneste av de fem treningskampene han spilte i sesongoppkjøringen, så det er tydelig at klubben matcher ham forsiktig. Det er likevel ingen tvil om at Wilshere er en type spiller Pellegrini liker, og som vil bli en så sentral del av laget fysikken hans tillater.

– Han er en veldig viktig spiller for oss. Ikke bare på grunn av erfaringen hans i Premier League, men også på grunn av kvaliteten hans. Han er en spiller som kommer fra en vinnende klubb, han er vant til å spille for Champions League-plass og ligatittelen, og det er en mentalitet vi må innarbeide hos alle, sa Pellegrini under en pressekonferanse nylig.

– En enorm forskjell

Men Wilshere-oppdraget er ikke det eneste José Cabello har fått bryne seg på. Den spanske 44-åringen er kjent – eller skal vi si beryktet – for å kjøre knallharde, og hyppige, treningsøkter. Det har West Ham-spillerne hatt godt av.

Sam Inkersole kan nemlig fortelle at West Ham rett og slett var dårlig trent under Slaven Bilic. De gikk tomme for krefter mot slutten av kamper, slapp inn mange sene mål og tapte flere poeng på den måten. Under David Moyes ble det noe bedre – men etter en hel pre-season med José Cabellos er det en helt annen historie.

– Cabello har kommet inn og umiddelbart fått dem til å trene tre økter til dagen under treningsleiren i Sveits, og doble økter hjemme i London. Ser man på oppkjøringskampene til West Ham er det en enorm forskjell, de ser rett og slett mye bedre trent ut, sier Inkersole.

WEST HAM-SKRIBENT: Sam Inkersole følger West Ham for nettstedet football.london.

– Fotballen gir deg ikke tid

Manuel Pellegrini har heller ikke ligget på latsiden siden han overtok sjefsstolen på London Stadium. Hele sju spillere er signert: Felipe Anderson (25), Issa Diop (21), Andriy Yarmolenko (28), Lukasz Fabianski (33), Fabián Balbuena (26), Ryan Fredericks (25) og Jack Wilshere (26).

Pellegrini har uttalt at han alltid ser etter tekniske spillere når han skal styrke et lag. Wilshere, Felipe Anderson og Yarmolenko er i så måte spillere som har kvalitetene som skal til for å spille den underholdende og attraktive fotballen Pellegrini liker å spille.

Samtidig er de to sistnevnte ferske i Premier League, og med så mange nye signeringer kan det ta tid å sette et lag. Pellegrini ble under en pressekonferanse spurt om det vil ta tid før vi ser det beste av West Ham.

– Det er vanskelig å svare på. Noen vil trenge mer tid enn andre, noen slår til på direkten. Når man henter så mange nye spillere trenger man kanskje litt tid på å finne den beste startelleveren, men fotball gir deg ikke tid. Så vi må være klar fra første kamp, svarte Pellegrini.

Stor optimisme rundt laget

West Ham-skribenten Inkersole kan i hvert fall rapportere om stor optimisme rundt laget i England. Ansettelsen av Pellegrini og de sju signeringene har ført til forventinger hos fansen, og bookmakerne på balløya skal ha kuttet oddsen på at West Ham ender topp 6. Inkersole beskriver det som «en ny æra i Øst-London».

Stensrud Køhn i Scandinavian Hammers forteller at den samme entusiasmen er tilstede blant norske West Ham-fans.

– Kan det være farlig å være så optimistiske som West Ham-fans er nå?

– Det er alltid livsfarlig å være optimistisk når du er West ham-supporter, samtidig er det umulig ikke å være det fordi potensialet er så stort. Vi er en av klubbene med aller størst følgerskare. Det er bare Manchester United som selger flere sesongkort enn oss, sier Stensrud Køhn.

– At vi er optimistiske øker sjansen for å bli skuffet, men om det ikke var noen grunn til å være håpefulle tidligere så er det i hvert fall det denne sesongen. Manageren og spillerne vi har fått inn har gjort at det er en positiv stemning rundt klubben inn mot sesongen, og det er det lenge siden vi har hatt, legger han til.

Han mener en topp 10-plassering er et realistisk mål, og håper på å kunne kjempe om en 6. eller 7. plass. Sam Inkersole er enig.

– West Ham har noen veldig tøffe kamper i starten, men samtidig også noen overkommelige motstandere, særlig hjemme, hvor de blir nødt til å plukke poeng. De bør klare topp 10, og dersom de spiller opp mot sitt potensiale er West Ham en outsider til en Europa League-plassering denne sesongen, avslutter West Ham-skribenten.

Analyse av West Ham:

Overgangsaktivitet

Inn:

Felipe Anderson (Lazio)

Issa Diop (Toulouse)

Andriy Yarmolenko (Borussia Dortmund)

Lukasz Fabianski (Swansea)

Fabián Balbuena (Corinthians)

Ryan Fredericks (Fulham)

Jack Wilshere (Arsenal)

Reece Oxford (tilbake fra lån)

Ut:

Cheikhou Kouyaté (Crystal Palace)

Reece Burke (Hull City)

Patrice Evra (frigitt)

James Collins (frigitt)

Joao Mário (lnter, lån utløpt)

Keeper:

Med rutinerte Lukasz Fabianski inn portene på London Stadium har West Ham to bra Premier League-keepere som skal kjempe om en startplass. Det er positivt.

Fabianski og Adrían har stått omtrent like mange minutter i løpet av oppkjøringen, og det blir spennende å se hvem av de to som kommer til å bli valgt som førstekeeper.

Forsvar:

Forsvaret måtte styrkes etter forrige sesong. Sammen med nedrykkslaget Stoke slapp West Ham inn flest mål i hele ligaen, 68 i tallet.

Det er Pellegrini klar over – og derfor har han investert her.

Han har først og fremst gjort Issa Diop til klubben dyreste forvarsspiller noensinne, med en prislapp på nærmere 250 millioner kroner. Diop har alt som skal til for å bli en sterk Premier League-stopper; både sterk i luften og hurtig langs bakken. 21-åringen var kaptein for Toulouse forrige sesong, og har spilt 85 kamper for klubben til tross for sin unge alder.

Kjøpet av Fabian Balbuena var kanskje ikke like spektakulært, men 26-åringen kan vise seg å bli en viktig brikke i laget om han klarer å tilpasse seg engelsk fotball – noe man ofte ser at Søramerikanere trenger litt tid på. Er god i luften og flink til å spille ballen ut bakfra.

Basert på treningskampene i sommer virker det som om den ene stopperplassen er Angelo Ogbonnas, mens det er en kamp mellom Balbuena og Diop om den andre. Med Winston Reid ute med skade de første to månedene er de to nødt til å tilpasse seg Premier League fort.

Signeringen av Ryan Fredericks er meget bra – her har West Ham sikret seg en av de beste spillerne i Championship forrige sesong helt gratis. En spiller som er god på alt det en moderne back skal være god på.

Midtbane:

Å hente Jack Wilshere gratis fra Arsenal er god business fra West Ham, uansett hvor skadeforfulgt han har vært tidligere. Med spillere som Wilshere, Pedro Obiang og Mark Noble har Pellegrini en veldig rutinert og solid sentral midtbane.

På kanten har har Andriy Yarmolenko kommet inn. Han scoret 137 mål på 341 kamper for Dynamo Kiev, så han vet hvor målet står, selv om det ble et skuffende opphold i Borussia Dortmund. Han scoret riktignok seks mål på begrenset med spilletid i Bundesliga forrige sesong, så ukraineren kan absolutt bli en måltrussel i Premier League.

Rekordkjøpet Felipe Anderson er kanskje det som har skapt mest overskrifter denne sommeren. På sitt beste kan han finne på geniale ting, og det er ikke uten grunn at Manchester United var etter ham for bare to sesonger siden. Har uttalt at prislappen og det faktum at han er West Hams dyreste kjøp gjennom tidene bare trigger ham til å gjøre det enda bedre. Fikk sitt første mål i treningskampen mot Ipswich.

Manuel Lanzinis alvorlige kneskade gjør at han er utilgjengelig store deler av sesongen. Dersom han er tilbake i starten av 2019 vil han være en solid forsterkning i innspurten av sesongen.

Angrep:

Pellegrini fikk et lite luksusproblem da Marko Arnautovic herjet som midtspiss i oppkjøringen, mens Chicharito fortsatt var på feire etter VM. Fem mål på de fem første treningskampene er sterkt.

Samtidig scoret også Chicharito kampens eneste mål da han var tilbake til generalprøven mot Angers. Så spørs det om Pellegrini finner en måte å få begge to med på laget uten at det går ut over prestasjonene til den andre. Mot Angers forsøkte han seg med en 4-4-2 hvor både Chicharito og Arnautovic spilte på topp, og på papiret høres det ut som en meget sterk spissduo.

Uansett – et angrep bestående av spillere som Arnautovic, Chicharito, Yarmolenko og Felipe Anderson står virkelig ikke tilbake for noen og er godt nok til å score på hvilket som helst lag i Premier League.

Andy Carroll har operert ankelen og er ute til midten av oktober.

Manager:

Manuel Pellegrini er tilbake i Premier League etter to år i Hebei China Fortune. Et hyggelig gjensyn, og et godt valg av West Ham – Pellegrini har jo tross alt en Premier League-tittel på CV-en og vet hva som skal til for å kjempe i toppen av verdens tøffeste liga.

Chileneren har lovet å ta med seg attraktiv fotball til London Stadium, og det er musikk i ørene til West Ham-fans som har hatt sin andel med frustrasjon de siste sesongene.

– Jeg har jobbet i England i tre år, så jeg vet hvordan West Ham liker å spille. Fansen liker offensiv og underholdende fotball. Det var kanskje derfor eierne hentet meg, sa Pellegrini under pressekonferansen da han ble presentert som ny manager.

Se opp for: Felipe Anderson (25)

West Ham brøt altså sin egen overgangsrekord da de hentet brasilianeren fra Lazio. Felipe Anderson har uttalt at han alltid har drømt om å få vise seg frem i Premier League, og nå er muligheten her.

Felipe var den spilleren som hadde flest driblinger per kamp i Serie A forrige sesong, og han har også vært en flittig sanker av målpoeng i Lazio. I 2017/18 ble det åtte mål og ti målgivende.

Dersom Felipe Anderson får ut bare i nærheten av makspotensialet sitt i Premier League, vil han være en mann som er i stand til å åpne ethvert forsvar i den engelske ligaen.

Snakker ikke godt engelsk ennå, så det kan bli en utfordring i starten.

Plusser:

+ Har fått på plass en rutinert og god manager som har vunnet Premier League.

+ Har gjort flere sterke signeringer.

+ José Cabello har sørget for at laget er bedre trent enn på flere sesonger.

+ Ny manager og spillerkjøp har gitt masse optimisme.

Minuser:

- Veldig tøft kampprogram i august og september kan gi dårlig start på sesongen.

- Mange nye spillere kan bety at det tar en stund før vi ser det beste av West Ham.

- Slapp inn alt for mye mål forrige sesong.

Konklusjon:

West Ham er først og fremst nødt til å skjerpe inn det defensive denne sesongen, for det å slippe inn delt flest mål i ligaen er helt uaktuelt dersom de skal kjempe om plass i Europa.

På papiret ser West Ham mye sterkere ut denne sesongen. Nøkkelspørsmålet blir nok om laget vil henge sammen når alvoret starter. Forrige sesong slet West Ham lenge fordi de store signeringene ikke fant sin plass i laget. Den risikoen finnes også denne sesongen, og West Hams skjebne hviler veldig mye på om nysigneringene vil slå til.

Dersom de gjør det, vil West Ham-fansen få mye å glede seg over denne sesongen. Men hva om Felipe Anderson og Yarmolenko ikke finner seg til rette i Premier League, og Jack Wilshere pådrar seg nye skader?

Vi tror West Ham får en tøff start med så mange nye spillere og et så tøft kampprogram (fem av de første syv kampene er mot lag fra topp åtte forrige sesong), men at de kommer seg utover sesongen og ender på 8. plass.

Treningskamper

8. juli: FC Winterthur – West Ham 3-2 (Carroll, Noble)

14. juli: Wycombe Wanderers – West Ham 0-1 (Arnautovic)

21. juli: Preston North End – West Ham 2-2 (Arnautovic x2)

25. juli: Aston Villa – West Ham 1-3 (Antonio, Arnautovic, Snodgrass)

28. juli: Ipswich Town – West Ham 1-2 (Felipe Anderson, Arnautovic)

31. juli: 1. FSV Mainz 05 – West Ham 1-1 (Martinez)

3. august: Angers – West Ham 0-1 (Chicharito)