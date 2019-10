Derfor vinner Manchester United mot Liverpool

Søndag 20. oktober er det storkamp på Old Trafford. Liverpool reiser den korte turen ned fra Liverpool til Manchester for å møte naboen de så lenge har kjempet med for å være det mestvinnende laget i England.

Vi har derfor laget en sak som kan deles med en fan av Liverpool eller Manchester United som kan gi 10 grunner for at Liverpool taper kampen på Old Trafford.

Ole Gunnar Solskjær møter Jürgen Klopp. Og vi gir deg alle grunnene til at det vil ende med hjemmeseier.

Her finner du de 10 grunnene til at Liverpool taper mot Manchester United:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Lyst til å spille på kampen? Her finner du oddsen

(Og, nei, det er ingen feil med saken. Vi finenr absolutt ingen grunn for at det kan bli hjemmeseier i denne kampen).