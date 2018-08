Dette blir toppscoreren i Premier League

Forrige sesongs toppscorer i Premier League var Liverpools Mohamed Salah med 32 mål. Av hans 111 skudd gikk 60 på mål, og 32 gikk altså inn i mål. Han laget i snitt ett mål for hvert 91.minutt.

Det er likevel ikke nok til å gjøre ham til oddsfavoritt for den kommende sesongen.

Bak Salah forrige sesong kom Kane med 30 mål, Aguero 21 mål, Vardy 20, Sterling 18, Lukaku 16 og Firmino 15.

Av disse er det mannen med flest skudd i fjor av toppscorerne, Harry Kane, som er oddsfavoritt for å bli toppscorer 2018/19.

For den som liker statistikk er det verdt å ta med seg at Pierre-Emerick Aubameyang laget 10 mål på 13 seriekamper for et Arsenal som slet. Det gjorde han på 31 skudd, 19 av den på mål. Over halvparten av alle skuddene på mål gikk altså inn.

Det er fullt mulig det beste spillet på årets toppscorer er mannen under med 7 i odds...

Her er listen med oddsen bak:

1. Harry Kane 3.25

2. Mohamed Salah 5.50

3. Pierre-Emerick Aubameyang 7.00

4. Romelu Lukaku 8

5. Sergio Aguero 10

6. Gabriels Jesus 12

7. Alexandre Lacazette 25

8. Alvaro Morata 32

8. Alexis Sanchez 32

8. Eden Hazard 32

8. Roberto Firmino 32

Tror du Joshua King blir toppscorer får du 250 ganger pengene igjen.

