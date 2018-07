Dette er de 10 spillerne som er mest verdt i Premier League

Den spilleren med høyest markedsverdi i verden er Neymar JR hos PSG, som har en verdi på 180 millioner euro hos transfermarkt. Det er litt under det Paris-laget betalte for den rullende superstjernen da de kjøpte ham i 2017 for 222 millioner euro. Slik vil det også være for en del av stjernene under. Markedsverdien som oppgis beregnes som det de kaller en reell verdi, og ikke hva en klubb ville solgt en spiller for.

Tre enere og en rett bak

De tre på topp er ikke overraskende for personer som følger med på engelsk seriefotball. Mohamed Salah, Harry Kane og Kevin de Bruyne er alle verdsatt til 150 millioner euro. Salahs verdi har steget utrolige 110 millioner euro på sin ene sesong i Liverpool.

Halsende nedover kanten med dribletriks er Eden Hazard som ligger litt bak med en verdi på 120 millioner euro. For øvrig den samme verdien som Coutinho har hos Brasil, for Liverpoolfansen som lurer på den.

Dele på midten

Midt på topp ti vinner du Dele Alli som er den nest siste spilleren i Premier League på 100 millioners-verdi i Euro. Ganske nøyaktig det også. Samme verdi har Lukaku hos Manchester United. De to tangerer for øvrig Juventus-Ronaldo.

Så blir det mye Manchester

De fire siste plassene på topp ti innehas av Leroy Sané på 90 millioner euro sammen med Raheem Sterling og Paul Pogba på samme verdi.

Jesus ligger rett bak med 80 millioner euro. For de som blander litt Manchester-lag er det bare Pogba som spiller på laget med United til slutt.

Tiendeplassen blir for øvrig delt mellom flere spillere sammen med Jesus. Han spisskonkurrent på Brasil, Firmino, har samme verdi. Han spiller til daglig i Liverpool. Chelsea-midtbaneankeret Kanté er også verdsatt til 80 millioner.

En sum også Eriksen hos Tottenham og Aguero hos City verdsettes til.

Topp 10 ser da slik ut:

1. Mohamed Salah, Kevin de Bruyne, Harry Kane

4. Eden Hazard

5. Deli Alli, Romelu Lukaku

7. Leroy Sané, Raheem Sterling, Paul Pogba

10. Jesus, Firmino, Kanté, Eriksen, Aguero

For å oppsummere har altså Tottenham tre spillere på listen. En mer enn Liverpool, Chelsea og Manchester United. Manchester City har kjøpt fem spillere som er blant de ti med høyest verdi.

