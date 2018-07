Dette er Premier Leagues drømmelag

Premier League starter fredag 10.august med kampen Manchester United mot Leicester. Før den tid vil millioner av mennesker sette opp sine lag i det offisielle fantasyspillet til Premier League. Sesongen 2017/18 spilte over fem millioner mennesker spillet, og mange har brukt sommeren på å velge ut sine favoritter.

For å varme opp til årets Premier League har vi tatt en kikk på hvilke spillere som flest har valgt på sine lag.

Målvakt: Ed De Gea (Manchester United)

Til tross for en ikke helt ett hundre prosent strålende innsats i VM er det den spanske målvakten som er favoritten hos flest spillere. Det kan skyldes den defensive spillestilen til Mourinho som sørger for veldig få baklengs. De Gea endte på 172 poeng forrige sesogn. Reserve: Fabianski (West Ham United)

Høyre back: Kieran Trippier (Tottenham)

En spiller som derimot gjorde sine saker strålende under VM er Trippier, som nok er grunnen til at så mange velger ham på sitt lag. Trippier fikk 116 poeng sist sesong, ikke minst fordi Tottenham ikke slapp inn alt for mange mål og hans syv målgivende pasninger. Reserve: Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Midtstopper: Harry Maguire (Leicester)

Det er ingen tvil om at mange spillere har blitt inspirert av innsatsen under VM, og Maguire var en åpenbaring for mange. Endte på 117 poeng sist sesong. Reserve: James Tomkins (Crystal Palace)

Midtstopper: Virgil van Dijk (Liverpool)

Verdens dyreste midtstopper hadde en sesong med lite poeng sist sesong, men det er nok mange som tror årets sesong blir mer poengrik. Reserve: Zanka (Huddersfield)

Venstre back: Charlie Daniels (Bournemouth)

Den tidligere Tottenham-spilleren spilte for overraskelseslaget Bournemouth i fjor, men mange spillere håper nok at laget er like gjerrige som for to sesonger siden basert på hvor mange som har kjøpt ham. Reserve: Marcos Alonso (Chelsea)

Midtbane: Mohamed Salah (Liverpool)

Årets spiller forrige sesong og storscorer Salah er ikke overraskende en stor favoritt. 303 poeng hanket han i sesongen som gikk, og er valgt av over halvparten av alle som spiller fantasy. Reserve: Christian Eriksen (Tottenham)

Midtbane: Kevin de Bruyne (Manchester City)

En av de aller beste midtbanespillerne i Premier League, om ikke den beste sentrale på banen er ikke overraskende valgt av mange. Endte på 209 poeng i sesongen som gikk. Reserve: Ruben Neves (Wolves)

Midtbane: Henrik Mkhitaryan (Arsenal)

Skuffet i sesongen som gikk, men mange tror nok at det blir en bedre sesong nå. Reserve: Jesse Lingard (Manchester United)

Midtbane: Leroy Sané (Manchester City)

Leroy ble nok mest skuffet over å ikke bli med til VM, men det er ingen tvil om at han er en poengsanker. 179 poeng sist sesong, og sannsynligvis mer denne. Reserve: N`Golo Kanté (Chelsea)

Angrep: Roberto Firmino (Liverpool)

Liverpools angrepsvåpen er favoritten til flest i fantasy, og hans kombinasjonsspill med resten av lagets angrepsvåpen er nok grunnen til det. Reserve: Wilfried Zaha (Crystal Palace)

Angrep: Harry Kane (Tottenham)

Skal du ha poeng for mål er Harry Kane et naturlig valg. Endte på 217 poeng sist sesong. Reserve: Pierre-Emerick Aubemeyang (Arsenal)

Det er verdt å nevne at enkelte av spillerne selvfølgelig har fått mange kjøp på grunn av sin pris, men det er vel også slik i den virkelige verden at de fleste lag må forholde seg til en viss sum penger som kan brukes. Om vi ikke snakker om Manchester City, selvfølgelig.

