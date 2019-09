Dette er ungguttene som Liverpool bruker i ligacupen

Ligacupen er for mange av lagene i Premier League en mulighet for å eksperimentere, og la spillerne som til vanlig ikke spiller alt for ofte få prøve seg.

Akkurat den muligheten tar Liverpool FC i sin ligacupkamp mot MK Dons onsdag 25.september.

I troppen som drar til Milton Keynes, 3 timer sørøst for Liverpool, er nemlig særdeles ung og veldig uerfaren. Skal vi tro kildene til Goal.com så er dette spillerne som drar:

Harvey Elliott, Sepp van den Berg, Luis Longstaff, Leighton Clarkson, Curtis Jones, Adam Lewis, Herbie Kane, Ki-Jana Hoever, Caoimhin Kelleher, Pedro Chirivella, Rhian Brewster, Dejan Lovren, Joe Gomez, James Milner, Adam Lallana og Alex Oxlade-Chamberlain.

Hvem er så disse spillerne?

Caoimhin Kelleher er irsk, fra Cork i Irland, og kom til Liverpool som 16-åring. Han er måvakt, og landslagsspiller for det irske U21-laget. Han er 20 år gammel.

Harvey Elliot kom fra Fulham før denne sesongen til Liverpool, og ble den yngste spillerne som har spilt i Premier League da han debuterte som 15-åring forrige sesong. Han spiller kant, og er landslagsspiller for England U17. Tror du han scorer mot MK Dons er oddsen 3.25 hos Norsk Tipping.

Nederlandske Sepp van den Berg ble også hentet inn før denne sesongen til Liverpool, fra PEC Zwolle i sitt hjemland Nederland. 17-åringen spilte 22 seriekamper der forrige sesong, og har også landskamper for Nederland U19. Han er midtstopper og høyreback. Tror du han scorer mot MK Dons er oddsen 9 hos Norsk Tipping.

Luis Longstaff er kantspiller som kom fra Newcastle i 2015. Han er 18 år gammel, og har spilt for Englands U-lag.

Leighton Clarkson er et produkt av eget ungdomslag i Liverpool, og 18-åringen er sentral midtbanespiller. Han skrev profesjonell kontrakt med Liverpool denne sommeren som gikk.

Midtbanespiller Curtis Jones er en lokal spiller, det vil si at han er fra Liverpool, og har vært i klubben siden han var 9 år gammel. Han har 21 kamper for ungdomslag for England, og har debutert for Liverpool i FA-cupen.

Adam Lewis har vært i Liverpool siden han var under 6 år gammel, og var kaptein for U18 som forsvarsspiller. Han er nå rukket å bli 19 år gammel (blir 20 i november), og han skrev langtidskontrakt med klubben i februar i år.

Midtbanespiller Herbie Kane kom til Liverpool fra Bristol City som 15-åring, og 20-åringen har ungdomskamper for England. Han var utlånt til Doncaster Rovers forrige sesong hvor han spilte 49 kamper og hadde 7 mål.

Forsvarsspiller Ki-Jana Hoever ble hentet fra Ajax som 16-åring, og har debutert for Liverpool i FA-cupen. Han skrev langtidskontrakt i sommer. Hoever har 22 U-landskamper for Nederland.

Spanske Pedro Chirivella kom til Liverpool fra Valencia i 2013, og er en av de eldre unge i denne troppen som 22-åring. Han har 15 landskamper for Spania U17, men den defensive midtbanespilleren har ikke fått det store gjennombruddet. Enda.

Rhian Brewster regnes som ett av de største talentene i engelsk fotball, men spissen fikk nesten hele fjoråret ødelagt av skader. 19-åringen kom fra Chelsea som 14-åring, og vant Golden Boot under FIFA U-17 VM i 2017. Tror du han scorer i kampen mot MK Dons er oddsen 1.90 hos Norsk Tipping.