Dette gjorde klubbene på «Deadline Day»

Det var knyttet store forventninger til «Deadline Day» i Norge, og to klubber skulle spille hovedrollene. Rosenborg og Start hentet to og tre spillere, men det var førstnevnte som dro opp de virkelige kaninene av hatten denne kvelden.

Tidlig på dagen kom meldingen fra Fiorentina om at de regjerende seriemesterne hadde sikret seg Rafik Zekhnini på lån, mens det så ble knyttet stor interesse til hvem klubben skulle sikre seg på midtstopperplass.

Klubben ble koblet med Steven Caulker i Dundee, men da den tidligere Liverpool-spilleren ble valgt i klubbens startoppstilling mot Celtic rettet fansen fokus andre steder.

Even Hovlands navn poppet opp, og etter litt venting kunne Rosenborg-supporterne glede seg over signeringen av den tidligere Molde-kapteinen også. Stig Inge Bjørnebye passet også på å la stortalentet Igoh Ogbu forlate klubben på lån til Levanger.

Start-kanonen



Start innledet dagen med å bekrefte signeringen av Niklas Sandberg, slik Nettavisen rapporterte om tidligere i uken. Og den tidligere Ull/Kisa-spilleren skulle kun være starten på en interessant dag for Start og sportsdirektør Tor-Kristian Karlsen.

Nettavisen fikk bekreftet fra Kasper Skaanes' agent Stig Lillejord at bergenseren var på vei til Sør Arena, og sammen med Levanger-kaptein Espen Hammer Berger ble han presentert mot slutten av dagen.

Likevel klarte ikke klubben å sikre seg Jørgen Horn fra Elfsborg, slik det ble ryktet om veldig lenge, så vel som Viljar Myhra fra Odd. Sistnevnte var selv veldig klar over at han gjerne ville flytte til Kristiansand.

– Selv om jeg har sagt til Odd at jeg vil bort, så vil ikke klubben selge, sa 21-åringen til Varden. Totalt kan Start uansett si at de har vært meget delaktige på overgangsvinduet med 12 spillere inn og 16 spillere ut dette vinduet.

For Branns del ble det ikke tid til å hente inn en erstatter for Skaanes, mens Vidar Ari Jonsson var ryktet med lån til en islandsk klubb slik at at klubben oppfylte utlendingskvoten i Eliteserien.

- Vinduet er lukket i Bergen, skrev Rune Soltvedt i en tekstmelding til Nettavisen i 21:30-tiden, og dermed var det ikke mye mer som skjedde på Brann Stadion.

Flørting på sosiale medier



FK Haugesund fristet på sosiale medier med en overgang i flere timer på formiddagen, og Eirik Opedal og Jostein Grindhaug kunne omsider presentere klubbens eneste signering denne dagen.

Erin Pinheiro fra Kapp Verde ankom klubben på lån fra St.Etienne, og dermed Haugesunds andre signering fra den franske storklubben dette vinduet. Tidligere dette vinduet hadde Ben Kantie Karamoko ankommet fra den franske klubben.

Klubben måtte uansett ta farvel med spissen Ibrahim Shauibu etter at den nigerianske spissen ble klar for Kongsvinger på lån.

I nord har Bodø/Glimt sendt William Arne Hanssen til Alta på lån, mens Oliver Sigurjónsson har tatt turen til Breidablik på Island på lån på vinduets siste dag.

Heller ikke i Tromsø har det vært stor aktivitet, selv om sportsdirektør Svein-Morten Johansen bekreftet til Nettavisen at de var i diskusjoner om et utlån for keeper Filip Loncaric.

Rivalene Molde og Kristiansund har begge bestemt seg for å sitte rolige i båten, og har ikke hatt behov for å benytte overgangsvinduets siste dag, mens Odd, som nevnt, har klart å holde på Viljar Myhra.

Heller ikke Ranheim har gjort noe på årets siste dag, og klubbleder Frank Lidahl gjorde det veldig klart på sosiale medier at man ikke kunne forvente mye spennende fra den kanten på «Deadline Day».

Ingen Stabæk-joker



Sandefjord sendte William Kurtovic på lån til Ull/Kisa, mens Strømsgodset forholdt seg rolige, og har sammen med Vålerenga forholdt seg anonyme på «Deadline Day».

Den store overraskelsen for mange er likevel at Stabæk har holdt seg rolige. Inge André Olsen har gjort det til en slags tradisjon å trekke frem en joker på vinduets siste dag, men gjorde det klart tidlig at han ikke kom til å foreta seg noe på overgangsmarkedet.

- Ja, det har vært noen hektiske deadline days, men vi har egentlig hatt ålreit kontroll på logistikken denne vinteren. Vi har vært tidlige fornøyde. Det kommer ingen overraskelser hos oss i kveld, sa Olsen til Nettavisen.

Videre kunne han fortelle at han var på vei til å sette seg på et fly, og ikke ha noe kontakt med mennesker på noen timer. Timene tikket unna, og til slutt rant tiden ut, og vintervinduet 2018 lukket omsider da vinduet stengte ved midnatt.