Disse spillerne er usikre til starten i Premier League

Kombinasjonen av VM og skader gjør at mange lag har en veldig lang liste med spillere som kan være usikre for første runde i Premier League.

Fredag 10.august 21:00

Manchester United - Leicester City





Hjemmelaget har en liste over usikre spillere som er særdeles lang. Nyinnkjøpte Diogo Dalot er skadet sammen med Marcus Rojo, Luke Shaw, Chris Smalling, Nemanja Matic og Antonio Valencia. I tillegg har Manchester United mange spillere som kommer sent hjem fra VM: Paul Pogba, Jesse Lingard, Marouane Fellaini, Romelu Lukaku, Phil Jones, Marcus Rashford og Ashley Young. Hvor mange av disse som faktisk starter mot Newcastle er usikkert.

Shinji Okazaki er skadet hos Leicester, og duoen Harry Maguire og Jamie Vardy kommer sent hjem fra VM.

Oddsen gir deg 1.30 på seier til Manchester United, mens en Leicester-seier gir 8.15 i odds.

Lørdag 13:30

Newcastle - Tottenham

Florian Lejeune er skadet for hjemmelaget, mens det er en litt lengre liste for bortelaget. Harry Kane, Dele Alli, Kieran Trippier, Danny Rose, Mousa Dembele, Hugo Lloris, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld og Eric Dier kommer sent hjem fra VM. I tillegg er det skader på Victor Wanyama, Harry Winks og Joshua Onomah.

Oddsen gir deg 3.45 på seier til hjemmelaget.

Lørdag 16:00

Bournemouth - Cardiff

Diego Rico er utestengt for hjemmelaget, mens Junior Stanislas er skadet.

Hos Cardiff er Lee Peltier og Danny Ward skadet.

Hjemmelaget er favoritter med 1.90 i odds.

Fulham - Crystal Palace

Det er ikke registert noen skader eller annet hos Fulham, mens bortelaget har Christian Benteke, Scott Dann og Bakary Sako på skadelisten.

Hjemmelaget er favoritter med 2.15 i odds.

Huddersfield - Chelsea

Juninho Bacuna, Erik Durm og Danny Williams står alle på skadelisten til hjemmelaget.

Bortelaget har mange spillere som kommer sent hjem fra VM, og er derfor usikre: N'Golo Kante, Oliver Giroud, Thibaut Courtois, Eden Hazard og Michy Batshuayi. I tillegg er det skader på Kurt Zouma og Marco van Ginkel.

Chelsea er favoritt med 1.45 i odds.

Watford - Brighton

Hjemmelaget har en skadeliste som er lang: Nathaniel Chalobah, Gerard Deulofeu, Younes Kaboul, Abdoulaye Doucoure, Tom Cleverley og Jose Holebas.

For bortelaget er Jason Steele, Florin Andone og Jurgen Locadia skadet.

Watford er favoritter med 2.10 i odds

Lørdag 18.30

Wolverhampton - Everton

Ethan Ebanks-Landell er suspendert for hjemmelaget, mens bortelaget får Jordan Pickford sent hjem fra VM. I tillegg er det en relativt lang skadeliste: James McCarthy, Dominic Calvert-Lewin, Theo Walcott, Yannick Bolasie, Ademola Lookman, Beni Baningime og Cuco Martina.

Nyeopprykkede Wolves er oddsfavoritt med 2.30

Søndag 14.30

Liverpool - West Ham

For hjemmelaget kommer en del spillere sent hjem fra VM: Jordan Henderson, Dejan Lovren, Trent Alexander-Arnold og Simon Mignolet. I tillegg er det skader på Alex Oxlade-Chamberlain (ute hele sesongen), Georgino Wijnaldum, Loris Karius, Naby Keita, Danny Ings og Joel Matip.

Hos bortelaget er det skader på Aaron Cresswell, Andy Carroll, Winston Reid, Sam Byram og Manuel Lanzini.

Liverpool er favoritter med 1.27 i odds.

Southampton - Burnley

Det er kryss i taket for hjemmelaget som har ingen på listen over skader eller utestengelser. Hos bortelaget er det noe verre med Nick Pope, Thomas Heaton, Steven Defour, Ashley Barnes og Robbie Brady skadet.

Southampton er favoritter med 1.45

Søndag 17:00

Arsenal - Manchester City

Laurent Koscielny er skadet for hjemmelaget. Danilo Luiz da Silva og Mangala for bortelaget, som også får spillere som Vincent Kompany, Kevin de Bruyne, Kyle Walker og John Stones sent hjem fra VM.

Bortelaget er favoritter på oddsen med 1.85

