Du kan vinne 160 millioner kroner

Ingen spillere klarte å prikke inn de seks rette hovedtallene og det rette vikingtallet forrige uke, og dermed har Vikinglotto-potten vokst enda mer.

Solid førstepremiepott

Ca. 160 millioner kroner ligger nå og venter i førstepremiepotten, mens andrepremiepotten inneholder ca. 2,3 millioner kroner.

For å være med i trekningen må du spille Vikinglotto kl. 18.00 i dag.

Disse tallene ble trukket ut onsdag 19. september: 3 - 45 - 13 - 4 - 9 - 27.

Vikingtall: 1

Oppgraderer bryllupet

Tidligere i september sikret en dame fra Sandefjord seg nesten 5 millioner kroner i Vikinglotto.

- Dette er helt surrealistisk. Nå er det bare å planlegge bryllup! Det blir nok et mer fancy et enn vi i utgangspunktet hadde tenkt, og en enda finere brudekjole, sa hun etter at premien var et faktum.

Hvilke drømmer realiserer du hvis du vinner?

(Vinnersannsynlighet for førstepremien i Vikinglotto er ca. 1:98 mill., andrepremie ca. 1:14 mill.)