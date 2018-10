Du kan vinne én million kroner hver dag i sju dager

Neste uke får du sju ekstra sjanser til å bli Lotto-millionær. Fra mandag 29. oktober til og med søndag 4. november trekker det ut én Lotto-spiller hver dag som vinner 1 million kroner. Alt du trenger å gjøre for å være med i trekningen er å ha en gyldig Lotto-kupong i perioden.

Spiller du en 5-ukers Lotto nå, er du automatisk med i alle trekningene!

Vinn 100.000 kroner direkte på Facebook

Hver kveld kl. 18.00 trekkes det ut en tilfeldig Lotto-rekke, og eieren av denne vinner 1 million kroner. Det betyr at jo flere rekker du spiller, jo flere lodd i hatten har du i trekningen. Vinneren vil bli ringt opp av Telefonen fra Hamar kort tid etter trekningen med gratulasjoner og praktisk informasjon.

Hvem vinneren er, offentliggjøres hver kveld kl. 20.00 i en direktesending på Norsk Tippings Facebook-side. Det lønner seg å følge med på live-sendingene for her kan du vinne inntil 100.000 kroner direkte.

For å være med i trekningen om å bli ringt opp direkte og få mulighet til å spille om 100.000 kroner, må du ha en gyldig Lotto-kupong, samt registrere fullt navn og telefonnummer her.

Slik kan du spille om 100.000 kroner

Når du registrerer deg, blir du automatisk påmeldt i alle de sju trekningene. De påmeldte deltakerne rangeres i en tilfeldig rekkefølge og ringes opp i forkant av deltakelsen i direktesendingen.

Deltakerne har ett minutt på seg til å svare når Norsk Tipping ringer. Hvis førstemann på listen ikke svarer, vinner deltakeren likevel en trøstepremie. Telefonen fra Hamar ringer nestemann på listen, helt til man kommer i kontakt med en person som kan delta i den direktesendte trekningen.

Vinneren får velge mellom sju store kuler med tallene 1-7. Alle kulene har en pengepremie skjult i seg. Deltakeren velger én av kulene, og vinner beløpet som skjuler seg i den valgte kula. Dette er de ulike premiene: 1 premie på 100.000 kroner, 1 premie på 50.000 kroner, 2 premier på 30.000 kroner og 3 premier på 10.000 kroner.

Spill 5-ukers, for å være med på alt

Fristen for å delta i de daglige milliontrekningene, er kl. 18.00 samme kveld.

Hvis du for eksempel spiller Lotto mandag 29. oktober før kl. 18, er du med i alle trekninger fra og med mandag til og med lørdag, inkludert den ordinære Lotto-trekningen på lørdag.

Hvis du spiller en 5-ukers Lotto nå, er du med i alle trekningene, inkludert de neste fem ordinære Lotto-trekningene, hvor du kan vinne ca. 14 millioner kroner.

(Vinnersannsynlighet for den daglige milliontrekningen: ca. 1:16 mill per rekke. Vinnersannsynlighet for konkurransen i direktesendingen på Facebook: 1:antall deltakere)