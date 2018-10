Elleville potter denne uken

Det er duket for tre elleville trekninger i lykkespillene denne uken. Aldri før har det vært så store premiepotter i Vikinglotto, Eurojackpot og Lotto i en og samme uke.

Her er det tre gode grunner til å spille denne uken.

* Vikinglotto med formidable ca. 198 millioner kroner

* Eurojackpot med ca. 570 millioner kroner

* Gulltrekning i Lotto på ca. 29 millioner kroner i førstepremiepotten

Tør du la være å spille?

198 millioner i Vikinglotto

Forrige onsdag var det ingen som prikket inn 6+1 rette. Førstepremiepotten er derfor lagt på seg igjen og du kan vinne hele 198 millioner kroner i Vikinglotto onsdag 10. oktober.

Førstepremiepotten begynner å vokse seg så stor at dersom det blir en norsk alenevinner, vil premiesummen snuse på topp 5 - listen over Vikinglotto-premier i Norge:

1. 341.285.000 kroner - dame fra Oslo (2017)

2. 319.332.895 kroner - mann (2018)

3. 305.404.750 kroner - andelsbank (2016)

4. 275.022.700 kr - andelsbank (2017)

5. 216.125.520 kroner - mann fra Troms (2013)

Andrepremiepotten kommende onsdag er ca. 2,4 millioner kroner.

(Vinnersannsynlighet 1. premie er ca. 1:98 mill., 2. premie ca. 1:14 mill)

Formidable 570 millioner i Eurojackpot

De ble to heldige vinnere i forrige trekning. En 22 år gammel kvinne fra Skien kunne juble over å ha vunnet 828 180 kroner, samt en mann i 40-årene fra Sandnes som vant én million kroner og et reisegavekort på 100.000 kroner.

- Dette var litt av en overraskelse. Wow! Jeg tror jeg må summe meg litt. Jeg husket nesten ikke at jeg har levert Eurojackpot heller, sa mannen, som skulle feire med en bedre middag.

Ingen prikket inn alle tallene forrige fredag. Dermed har potten vokst seg større og denne fredagen er den på over en halv milliard. Spiller du før fredag kl. 19.00, er du med i trekningen om formidable 570 millioner kroner.

Hver uke trekkes det ut i tillegg én norsk vinner som vinner én million kroner, samt et reisegavekort på 100.000 kroner.

(Vinnersjansen for førstepremien er 1:95 mill. per rekke. Vinnersjansen for den norske millionpremien er i snitt 1:550.000 per rekke.)

Gulltrekning i Lotto

Lotto-maskinen på Hamar blandet sammen vinnerrekka 11 - 14 - 21 - 24 - 26 - 28 - 31 sist lørdag, med 20 som tilleggstall. Ingen hadde sju rette og det ble altså ingen vinnere. Dette betyr at førstepremiepotten lørdag 13. oktober har nemlig blitt dobbelt så stor. Det er Gulltrekning med ca. 29 millioner kroner i potten.

(Vinnersannsynligheten for 7 rette er 1:5,4 millioner pr. rekke)

