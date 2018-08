En ny Tottenham-epoke startes opp - med samme gamle ulempe

TABELLTIPSET: 3.-PLASS - TOTTENHAM

Som på samme tid i fjor, er det få nye fjes å telle opp i spillerstallen til Tottenham. Londonklubben kan likevel glede seg over å endelig flytte inn på sin nye hjemmearena tidlig på høsten.

En ny æra står på trappene for et Spurs-lag som har stabilisert seg i toppen av Premier League. Nå sikter klubben seg inn mot nye høyder, med tilhold i ny storstue. Det gjøres åpenbart med en annen strategi enn sine sterkeste rivaler.

For ledestjernen Harry Kane har det også skjedd et og annet nytt siden forrige ligasesong ble ferdigspilt.

For det første signerte han på en ny seksårskontrakt med Tottenham i juni. Måneden etter vant han, som Englands landslagkaptein, gullstøvelen i VM-sluttspillet. Det er altså den ikke helt ukjente utmerkelsen som deles ut til toppscoreren i verdens mest prestisjetunge fotballturnering.

Og som om ikke det var nok ble Kane tobarnspappa 8. august.

Mye ligger dermed til rette for at 25-åringen drar med seg ny giv og enda mer selvtillit, og kan fortsette å bidra med nye målshow og prestasjoner i ypperste verdensklasse for Spurs.

Our beautiful addition to the family! Vivienne Jane Kane. 😍 So proud of @KateGoodlandx for having the most amazing water birth with no pain relief at all 💖💖💖 #mygirls #hypnobirthing pic.twitter.com/a6BM4CkFM1 — Harry Kane (@HKane) 8. august 2018

Uventet gjensyn



Etter et VM-sluttspill der England gjorde sin beste innsats på 28 år, og en familieforøkelse seinere, tror noen muligens at Harry Kane ville lene seg litt tilbake. Kanskje tillate seg å surfe litt på denne sommerens medgangsbølge. Men den som måtte ha de tankene blir nok nødt til å revurdere dem.

Nylig avslørte Tottenham-manager Mauricio Pochettino at Kane slett ikke er tilfreds med alt som er skjedd de siste tre månedene.

For å få mer klarhet i hvorfor, må vi gå en snau måned tilbake i tid. På en tirsdag, tre dager etter at England har tapt VMs bronsefinale mot Belgia, møter Kane opp på kontoret til sjefen. Superspissen tilbringer like godt fem timer på klubbens nye treningsanlegg i Enfield, sammen med Pochettino og assistentmanageren Jésus Pérez.

Kane har egentlig fått fri fra alle klubbforpliktelser, i likhet med samtlige andre spillere som var involvert et langt VM-sluttspill. Men han dukker likevel opp, tilsynelatende uanmeldt. Pochettino nøler derfor ikke med å gratulere spissen med innsatsen i VM.

- Nei, sjef. Jeg er veldig skuffet. Jeg burde ha scoret flere mål, er Harry Kanes svar på lykkønskningen.

Til sin store overraskelse må manageren kjapt justere seg, fra å være gratulant til å isteden komme med noen trøstende ord. Å påpeke at Kane vant gullstøvelen hjelper lite. England-kapteinen står fast på at seks mål og tap i semifinalen ikke holder.

MØTTES: Harry Kane oppsøkte manager Mauricio Pochettino (i midten) og assistenten Jesús Pérez etter et sommerens VM. Stjernen hadde et noe overraskende syn på egne prestasjoner i sluttspillet.

- Elsker det



Pochettino beskrev det spesielle gjensynet for flere britiske og amerikanske medier nylig, da Tottenham rundet av USA-turneen sin i Minneapolis.

- Jeg elsker den energien og vinnerviljen - at det ikke er nok for ham å komme på fjerdeplass i VM, eller bli nummer to eller tre i Premier League. Jeg elsker at en spiller tenker på denne måten, og kommer til oss like etter VM. Akkurat når alle hyller ham og han er en stor stjerne, så kommer han på en tirsdag og deler tid med oss. Det er så typisk Harry, forteller Spurs-manageren, gjengitt hos Evening Standard.

Pochettino forsikrer at også han er sulten på å vinne titler. Men argentineren omtaler Tottenhams rolle i tittelkampen i England med ord som «vi er med i samme kappløp, men har en annen bil».

Et nytt stadion til ni milliarder kroner bidrar utvilsomt til at pengene ikke sitter like løst hos Spurs som hos visse kjøpeglade rivaler.

Innflyttingsfesten på Tottenham Hotspur Stadium skjer dog ikke helt i startfasen av sesongen. Første hjemmeoppgjør mot Fulham spilles nemlig på Wembley, som også var et midlertidig hjem for de liljehvite sist sesong.

KLAR I SEPTEMBER: Tottenhams nye hjemmebane har kostet 850 millioner pund. Den åpnes i den femte serierunden om en drøy måned.

Søndag 15. september spiller klubben den andre hjemmerunden mot Liverpool. Det blir historiens første ligakamp på den flunkende nye hjemmearenaen.

Uavhengig av den storstilte stadionåpningen, er det blitt stilt spørsmål ved ambisjonsnivået til Spurs før sesongstarten, både blant egne tilhengere og fra folk utenfor klubben. Etter å ha fullført de to siste Premier League-sesongene på en andreplass og en tredjeplass, mener mange at londonlaget nå bør gå høyt ut.

Uteblivende kjøpefest



Klubben oppfordres til å satse alt på en etterlengtet første ligatittel på 58 lange år. Og den mest utbredte oppfatningen er at veien dit går via kjøp av spillere som kan utkonkurrere de andre storklubbene i London, Manchester og Liverpool. Spurs' manager er klar på at dette ikke hviler på hans skuldre.

- Hvis noen tror manageren til Tottenham ikke har lyst til å vinne titler, har de gått fra vettet. Jeg er her for å vinne, understreker Pochettino, ifølge Daily Mail.

Han erkjenner likevel at det er en forskjell på å det å vinne noe og å faktisk ha riktige forutsetninger for å klare det. Argentineren mener virkeligheten er en helt annen for klubben hans, der utbygging av treningsanlegg og stadion har fått høyeste prioritet.

ULIK FRAMGANGSMÅTE: I Spurs har Mauricio Pochettino andre arbeidsvilkår enn for eksempel Pep Guardiola hos regjerende ligamester Manchester City.

- Selvfølgelig er det en enorm framgang for klubben å være med i Champions League for tredje gang på rad. Men det er kanskje ikke tilstrekkelig, og det er mulig vi må endre på noe, fordi for min del er ikke dette nok. Jeg vil utfordre og kjempe for å vinne noe til siste slutt, eller inntil styreformannen min, Daniel Levy, sier: «Mauricio, reis hjem og finn deg et annet prosjekt».

- Jeg synes ikke det er rettferdig å sammenligne oss med slike klubber som bare konsentrerer seg om å forbedre troppene. Å vinne en tittel blir tøft, fordi motstanderne våre er på et nivå der de kan forsterke hvert år, bemerker Pochettino.

Enn så lenge må greie seg med dem han har til rådighet i stallen. Kanskje kan Tottenham-manageren få en en oppmuntring eller to i retur fra en viss Harry Kane i månedene framover. Om statistikken til sistnevnte fortsetter den samme tendensen, kan det til og med bli over 30 av dem.

Storscoreren la i alle fall ikke skjul på hvorfor han gladelig satte navnetrekket sitt på en lengre kontrakt, en uke ut i en sjeldent minneverdig sommer.

- Jeg gleder meg til tida framover. Det har vært fantastisk å kvalifisere seg for Champions League gjentatte ganger, så jeg er veldig begeistret for å gjøre et nytt forsøk der. Også i Premier League og FA-cupen skal vi ta sikte på å nå så langt vi kan, konstaterte Kane da avtalen var i boks.





Analyse av Tottenham:



Keepere:

Førstemålvakt og lagkaptein Hugo Lloris kommer fra VM-gull med Frankrike i sommer, der han gjorde sakene sine meget bra, helt fram til mesterskapets siste mål. Lloris' YouTube-klassiker av en tabbe preger ham neppe når Premier League-sesongen sparkes i gang igjen. Lloris er blant Spurs' nøkkelspillere med langtidskontrakt. Franskmannen er fortsatt et udiskutabelt valg mellom stengene når han er kampklar.

Tottenham har solide Michel Vorm i bakhånd. Nederlenderen har bare et knapt dusin ligakamper på fire år i klubben, og spilte kun én gang i Premier League sist sesong. Men Vorm har 100 opptredener på dette nivået totalt og rikelig med erfaring. Paulo Gazzaniga er klubbens tredje alternativ. Den tidligere Southampton-borvokteren fikk én kamp forrige sesong og har kontrakt med Spurs i fire år til. På sikt kan nok argentineren overta en andrekeeperrolle i Nord-London.



Forsvar:

Få dager før ligastarten virker det fortsatt uklart om Spurs går for å selge midtstopper Toby Alderweireld. Belgieren og klubben sto langt ifra hverandre i diskusjonen om en lengre kontrakt, og ryktene har derfor versert heftig rundt 29-åringen i lang tid. Med eller uten han, har Tottenham fortsatt flere solide stoppervalg. Som Alderweirelds landsmann Jan Vertonghen, colombianske Davinson Sánchez, eller Englands defensive potet Eric Dier. Også 20-åringene Cameron Carter-Vickers og Juan Foyth er midtstoppere i den nåværende spillerstallen. En forsterkning til midtforsvaret virker likevel som en forutsetning for et eventuelt Alderweireld-salg. Inntil videre er det litt usikkerhet rundt stopperposisjonene i laget.

TETT KVARTETT? Keeper og kaptein Hugo Lloris kan få Jan Vertonghen (til høyre) og Davinson Sánchez som sine nærmeste medhjelpere i forsvaret av eget bur. Den defensive midtbanespilleren Eric Dier (til venstre) er også en mulig mann for midtforsvaret.

På høyrebacken er Englands «late bloomer» Kieran Trippier (27) trolig fortsatt førstevalg. Men etter hans usedvanlig lange VM-sluttspill med Gareth Southgates seminfinalehelter, er Serge Aurier og Kyle Walker-Peters vel så sannsynlige startere i ligapremieren borte mot Newcastle. Trippier leverte uansett fem målgivende pasninger forrige sesong. Det solide spillet for VM i sommer tyder ikke på at han blir mindre involvert utover høsten, og gir en klar indikasjon på at vi kan vente oss mer fra hans side.

Kampen om venstrebacken står også i år mellom Ben Davies og Danny Rose. Waliseren Davies hadde en praktfull 2017/18-sesong, og gjorde plassen til sin på bekostning av Englands Rose. Kanskje blir det «goodbye» til sistnevnte i Spurs innen ikke så altfor lenge, selv om lite har tydet på en overgang bort så langt i sommer.

Midtbane:

Offensive Son Heung-min, Lucas Moura og Erik Lamela har alle signert på nye og lengre avtaler i sommer. Trioen er enten inne i - eller nær førsteoppstillingen i offensive roller på midten. Kontraktsforlengelsene bare styrker den langsiktige bredden i en allerede sterk Tottenham-tropp. Son, Lucas og Lamela kjemper i hovedsak om plasser på kantene, der også Spurs' mest kreative spiller, Christian Eriksen, tidvis blir plassert. Georges-Kevin Nkoudou fikk noe mer spilletid på utlån i Burnley i vår. Fransk-kameruneren har dessuten scoret flere mål i treningskamper i sommer. Dessverre for venstrevingen er nok veien likevel lang fram til jevnlig førstelagsfotball for Tottenham.

Stjernene Eriksen og Dele Alli står som vanlig lengst foran i køen om plassene i midtbaneleddet. De to fikk kanskje ikke satt like mye preg på sommerens VM-sluttspill, for henholdsvis Danmark og England, som de ofte gjør på klubblaget. Men det er liten tvil om at Eriksen og Alli som oftest er blant de tre-fire første spillerne Mauricio Pochettino plukker ut på laget sitt. I managerens mest brukte 4-2-3-1-formasjon, er det foruten de allerede nevnte spillerne, plass til minst en sentral midtbanespiller til. Dette avhenger litt av om Eriksen spiller i midten, eller mer bredt i banen.

BÆREBJELKE: Christian Eriksen (til høyre) blir nok en gang en av Tottenhams viktigste menn. Son Heung-min mister flere av sesongens første uker da han må spille i Asialekene for Sør-Korea.

Englands landslagsmann Eric Dier ble brukt mye som defensivt anker forrige sesong, og kan igjen bli satt til å gjøre den jobben ofte. Moussa Sissoko, Mousa Dembélé og Victor Wanyama spilte også hyppig i mer balanserende roller på midtbanen. De tre sistnevnte er blitt koblet til andre klubber av ryktemakere gjennom hele sommeren, men alle er fortsatt i Nord-London. Wanyama sliter med et vondt kne som også var en plage for ham sist sesong. Kenyaneren er derfor usikker til seriestarten.

Et noe yngre håp på midtbanen er 22-åringen Harry Winks, men han er ute på ubestemt tid med en ankelskade. Også de to 21-åringene Luke Amos og Josh Onomah kan bli inkludert i kamptroppene om flere andre ikke er spilleklare.

Angrep:

Helt foran dreier det seg igjen mest om VMs toppscorer, og mannen med 140 mål på 213 kamper i den øverste ligaen i England. Det er få som regner med at det blir mye spill for andre enn Harry Kane i rollen som Tottenhams spydspiss. Med 30, 29, 25 og 21 Kane-mål for de liljehvite de fire siste ligasesongene, er det overhodet ingen grunn til å gjøre endringer. At målmaskinen i tillegg øker antallet scoringer for hver sesong er bare et bevis på at klubben er i besittelse av Premier Leagues ypperste målscorer.

Lite taler for at manageren har noe umiddelbart behov for å forsterke lagdelen med flere alternativer til Kane. Bak Englands landslagskaptein har Pochettino fortsatt rutinerte Fernando Llorente (33) som en mulighet. Selv om det bare ble én ligascoring på spanjolen i Spurs forrige sesong, har mange en tendens til å glemme at Llorente var god for hele 15 mål i en klubb som Swansea året i forveien.

Dog kan ting tyde på at 33-åringen har behov for å spille oftere enn i fjor for å få i gang målproduksjonen igjen. Å få nok spilletid til å vise hva en er god for har vært en utfordring i flere år for reservene til plassene som Tottenhams største stjerner okkuperer. De to tidligere Swansea-profilene Michel Vorm og Ben Davies er, og har vært, andre eksempler på det.

UBESTRIDT FØRSTEVALG: Harry Kane (til venstre) har et jerngrep om spissplassen i Tottenham. For Fernando Llorente blir det betydelig mindre spilletid.

Anvendelige Son har i tillegg vist at han er mer en kapabel til å gjøre en god figur som midtspiss. Sørkoreaneren er allerede tidenes mestscorende Premier League-spiller fra Asia, og er en god avlaster ved behov for å hvile toppscorer Kane. Nederlandske Vincent Janssen (24) virker langt unna en plass i elleveren og spiller neppe en viktig rolle denne sesongen heller. Han nøyde seg med fire mål på utlån i Fenerbahce sist sesong.

Manager:



Mauricio Pochettino er en av managerne med lengst fartstid i Premier League, hvis vi ser på hele gjengen som styrer de ulike lagene nå. Tottenham-sjefen har faktisk hatt samme jobb nest lengst av samtlige nåværende managere i ligaen.

Bare Eddie Howe i Bournemouth har fått holde på i samme klubb lengre enn argentineren. Før han kom til Spurs, hadde Pochettino det samme ansvaret i Southampton i 15 måneder. Om vi tar dette med i beregningene, har han vært Premier League-manager lengre enn Howe. Det er en åpenbar grunn til at 46-åringen og støtteapparatet hans tidligere i år forlenget avtalene med Tottenham til 2023: De gode resultatene.

Pochettino er ikke helt tilfreds med at Spurs' klubbledelse snart har latt en ny sommer passere uten å forsterke stallen med nye storsigneringer utenfra. Hovedprioriteten til styreformann Levy og kompani har vært å knytte til seg nåværende spillere på lengre avtaler. Som manageren påpeker, stiller ikke Tottenham helt i samme farkost som andre Champions League-kandidater i England på innkjøpsfronten. Det har en naturlig forklaring i klubbens valg om å bygge et nytt treningsanlegg og et større stadion på få år.

STØDIG STYRING: Mauricio Pochettino har en utfordrende jobb, men holder stand på imponerende vis i Tottenham.

Når det er sagt, har Pochettino vist at han kan holde laget konkurransedyktig med mindre økonomiske muskler enn de rikeste rivalene. Den rapporterte interessen fra klubber som Real Madrid, viser at den tidligere Espanyol- og Paris Saint-Germain-spillerens gode arbeid blir lagt merke til. Under hans ledelse blir Spurs en fryktet motstander for alle konkurrenter også denne sesongen.

Se opp for: Juan Foyth (20)



Førsteelleveren i Tottenham er langt på vei den samme som vi er vant til å se, men et sted det kan bli utskiftninger før kommende sesong er omme er i midtforsvaret. Der kan unge Juan Foyth etter hvert få en rolle oftere. 20-åringen er ikke en klassisk midtstopper med dueller i lufta som spesialitet. Han er derimot sterk med ballen i beina, ikke redd for å føre kula forbi motstandere i oppbyggingsfasen av angrep, har gode taklinger og begynner å få mer orden på pasningsspillet sitt.

FORSVARSTALENT: Juan Foyth.

Argentineren har fortsatt til gode å debutere i Premier League, men spilte såpass mye som sju cupkamper forrige sesong. I tillegg fikk han tillit i hele 3-0-seieren over APOEL i Champions League før jul.

Foyth klarte seg stort sett greit da han fikk sjansen. Laget unngikk store bananskall med ham på banen, kanskje med unntak av ligacuptapet hjemme mot West Ham. Der falt hele Spurs-mannskapet ifra hverandre og trodde tilsynelatende trodde jobben var gjort etter 45 spilleminutter. Kollapsen var likevel kollektiv, og Foyth hadde ikke mer skyld i den enn andre på laget.

Det kan godt hende manager Pochettino gir landsmannen enda flere muligheter i midtforsvaret denne sesongen. Da kan Foyth fort bli «Juan to watch» i årets Tottenham-stall.

Plusser:

+ Stabilitet i spillerstall og trenerstab over flere år, med gode resultater. Sterkt fundament for videre utvikling.

+ Gode klassespillere som kan brukes i flere posisjoner. Det gjør også dekningen god i samtlige deler av elleveren.

+ Har en toppmotivert Harry Kane - ligaens ypperste målgarantist.

Minuser:

- Har ikke samme mulighet til å bruke store penger som de andre antatte toppklubbene, om det blir helt nødvendig.

- Også i år mangler nye fjes i stallen få dager før ligastarten. Det er sjeldent at nøyaktig samme oppskrift er godt nok flere år på rappen.

- Mange spillere spilte seg helt til semifinale i VM, og har derfor fått en kort opptakt til sesongen. Kan slå negativt ut på form de første ukene.

Konklusjon:



Med konkurrentenes stadige nye innkjøp, og fraværet av det samme hos Tottenham, får de hvite fra Nord-London det vrient med å kjempe om ligatittelen. Klubbens strategi har vært å prioritere nye anlegg høyere gjennom flere år. Spurs jobber i større grad med spillere de har hentet fra en noe lavere priskategori enn de andre toppklubbene, samt å foredle unge talenter fra egne rekker.

Denne måte å jobbe på har ført Tottenham til stabile tabellplasseringer blant de fire beste de siste tre sesongene. Det er beundringsverdig at de likevel holder stand i den skarpe konkurransen. Satsingen på de samme spillerne og trenerne har også sine fordeler. Alle er godt kjent med kravene, kulturen og spillesystemet. De framstår som en veldig sammensveiset enhet i kamp mot klart mektigere rivaler i det europeiske fotballhierarkiet.

Vi tror fordelene kan veie opp for andre Premier League-klubbers evigvarende kappløp om å hente flest av de dyreste spillerne på markedet. Derfor mener vi også at Spurs kan gjenskape prestasjonene som førte dem til tredjeplassen forrige sesong.

