Endelig fikk han telefonen han hadde fantasert om

Stryningen var på jobb da han plutselig fikk en telefon han sent vil glemme.

- Du kødder! sier han sjokker når han blir fortalt at han har vunnet 1 million kroner, samt et reisegavekort på 100.000 kroner.

Slik skal den ferske millionæren bruke pengene

- Jeg har fantasert om denne telefonen så lenge, og tenkt på hva jeg skal si, men nå er det bare helt blankt. Det står rett og slett helt stille i toppen, sier den noe forfjamsete vinneren.

Pengene kunne ikke kommet på et bedre tidspunkt for mannen.

-Vi holder på å bygge hus, så dette passer så utrolig bra. Nå kan samboeren få det som hun vil sier han lattermildt.

I tillegg til millionen han også et reisegavekort på 100.000 kroner.

- Nå tar jeg med familien og reiser langt sydover. Vet ikke helt hvor, men vi har nok av plasser vi kunne tenke oss å reise, sier han.

Likevel kan mannen fortelle at det ikke blir den helt store feiringen med det første.

- Først skal jeg ringe og fortelle det til samboeren, også blir det jobbing resten av kvelden. Men, om jeg klarer å konsentrere meg er ikke godt å si. Feiringen får nok vente til lørdag, sier den glade vinneren.

Potten vokser til neste fredag

Ingen vant førstepremiepotten denne uken og potten legger dermed på seg til neste uke. Dette betyr at fredag 28. september kan du vinne hele ca. 360 millioner kroner!

Spill Eurojackpot før fredag klokka 19.00!

(Vinnersjansen for førstepremien er 1:95 mill. per rekke. Vinnersjansen for den norske millionpremien er i snitt 1:550.000 per rekke.)