Eurojackpotten vokser, neste uke kan bli ny norsk premierekord!

Ingen plukket ut de 5+2 rette tallene under fredagens Eurojackpot-trekning. Det betyr at førstepremiepotten vokser og blir på over en halv milliard neste fredag.

Fredagens hovedtall var: 8 - 25 - 26 - 38 - 48

Stjernetall: 6 - 9

Kan bli premierekord

Ettersom ingen hadde alle tall rette denne uken tar førstepremiepotten et byks fra rundt 474 millioner kroner 24. august til hele 591 millioner kroner fredag 31. august. Dersom en nordmann stikker av med potten neste fredag, betyr dette at det vil bli ny norsk premierekord.

Aldri før har én enkelt spiller vunnet så mye. Det nærmeste vi kommer, er mannen som vant utrolige 441 millioner kroner i Eurojackpot i august 2017.

Ny millionær tar ikke telefonen

Selv om førstepremiepotten fortsetter å vokse, har også en norsk spiller vunnet 1 million kroner + 100.000 kroner i reisegavekort. Men - vinneren vet det kanskje ikke selv!

Norsk Tipping har forsøkt å ringe vinneren, men han tar ikke telefonen. Den heldige er en mann fra Skedsmo kommune, og han har levert kupongen sin via Norsk Tippings app.

Neste ukes Eurojackpot blir ekstra spennende

Du kan altså vinne rundt 591 millioner kroner i førstepremie og 24 millioner kroner i andrepremie fredag 31. august. I tillegg trekkes det garantert ut en norsk spiller som vinner 1 million kroner + 100.000 kroner i reisegavekort. Dermed kan vi trykt si at neste ukes trekning blir spennende!

Lykke til!

Er det du som tar premierekorden? Spill Eurojackpot før fredag kl. 19.00

(Vinnersjansen for førstepremien er 1:95 mill. per rekke. Vinnersjansen for den norske millionpremien er i snitt 1:550.000 per rekke.)