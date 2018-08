Får ikke tak i den nybakte millionæren

Ei kvinne fra Trøndelag ble trukket ut som lørdagens Joker-kandidat. Hun svarte ikke på telefonen, og fikk dermed ikke muligheten til å være med på tv-trekningen.

Ask gjorde opp og ned-valgene for kvinnen. På det tredje tallet dukket jokeren opp, og kvinnen kan juble for en premie på hele 2.006.000 kroner. Men vet hun om denne gladnyheten selv?

Det har ikke lykkes Norsk Tipping å komme i kontakt med vinneren. Har du mange ubesvarte anrop fra vinnertelefonen 625 60 000?

Lørdag 11. august ble også en spesiell dag for fire nordmenn som klinket til med sju rette i Lotto. Hver seg vinner de 3 486 570 kroner.

De fire vinnerne kommer fra Vest-Agder i sør, Nordland i nord, Hordaland i vest og den siste heldige millionæren kommer fra Trøndelag.

Trønderkvinnen var sammen med en vennegjeng da hun plukket opp telefonen lørdag 11. august. Hun trodde nemlig det var en telefonselger som ringte:

- Nå blir jeg både shaky og får vondt i magen på samme tid. Altså sånn godtvondt, sa hun da hun til slutt tok telefonen.

Kvinnen kjøpte vinnerkupongen sin på mobil.

6 - 7 - 9 -14 - 15 - 23 - 27

Tilleggstall: 21