Faren drømte om noe annet for «Moi»: - Fotball var egentlig ikke et tema

TABELLTIPSET: 9.-PLASS - SOUTHAMPTON

Mohamed «Moi» Elyounoussi ble tidenes dyreste nordmann da han ble solgt fra FC Basel, til Southampton, for 190 millioner kroner i slutten av juni. Dermed vil «Moi» bli en del av Premier League sirkuset som starter til helgen, noe 23-åringen har drømt om hele livet.

Det skulle dog ta lang tid før gutten fra Sarpsborg fikk grønt lys til å satse på fotballen. Selv om faren hans er umåtelig stolt av ham nå, ville han ikke at Moi skulle bli fotballspiller da han var yngre.

- For å være helt ærlig tvang han meg til å være bra på skolen for å skulle bli lege. Fotballspiller var egentlig det siste han ville at jeg skulle bli. Det var faktisk ikke et tema før Tarik (Elyounoussi) slo igjennom. Jeg fikk veldig sent godkjennelse om å satse på fotball, forteller Moi til Nettavisen, før han fortsetter:

- Men han angrer ikke nå og er veldig stolt for å si det sånn, sier sarpingen.

Les også: LIVE: Sommervinduet 2018

- Ikke en klubb som kaster penger rundt seg

Som tidligere nevnt ble Moi solgt til Southampton fra FC Basel for 190 millioner kroner. En pris ingen nordmann har blitt kjøpt for tidligere. Når Moi blir spurt om han føler tyngden av prislappen på skuldrene, så er det tydelig at Mois fokus ikke ligger på hva han kostet, men hvorfor Southampton valgte å betale det de gjorde.

- Jeg hadde ikke peiling på hva rekorden var, men det var kult å se at Southampton virkelig ville ha meg og at de betalte de pengene. Det er jo veldig kult at jeg slo den forrige rekorden, men det er ikke noe jeg tenker over. Du vet hvordan det er i dagens fotball. Klubbene bare kaster penger rundt seg, uten å ha gjort en grundig sjekk på spillerne de kjøper. Det blir bare større og større, sier den tidligere Basel-spilleren, før han fortsetter:

- Southampton derimot, hadde speidere på alle kampene mine og gjorde en grundig sjekk på meg. De er ikke en klubb som bare slenger med penger. Når de bestemte seg for å kjøpe meg var det andre klubber som kastet seg på. De bød fortsatt mest, som viste hvor mye de ville ha meg. Det var jo også veldig vanskelig å si nei til å spille i Premier League, forteller Moi.

SPILT MOT DE BESTE: Moi har spilt mot mange gode Premier League-lag i Champions League. Nå vil han spille mot topp seks-klubbene i Premier League på jevnlig basis. Her er Moi i en duell med Kyle Walker, fra da Manchester City og FC Basel spilte mot hverandre i åttedelsfinalen i Champions League, tidligere i år.

Les også: Alle Premier League-overgangene sommeren 2018

Holdt på å rykke ned

Nettavisens journalist forteller Moi hvor sportsavdelingen tror Southampton vil ende på tabellen ved sesongslutt (9.-plass). Sarpsborg-gutten synes tabelltipset stemmer med sine egne målsetninger.

- Jeg synes det er et realistisk mål. Vi er ikke her bare for på overleve, selv om det gikk dårlig i fjor. Vi har en bra nok stall til å komme på 9.-plass, sier Moi.

Forrige sesong lignet ikke Southampton seg selv, da de måtte kjempe for å berge plassen i Premier League.

Da havnet Southampton på 17.-plass på tabellen og var faretruende nærme nedrykk. Det skilte kun fire poeng mellom dem og Swansea, etter 38 Premier League-runder. Swansea kom på 18.-plass forrige sesong og rykket ned til Championship.

Les også: Conor Coady (25) ble en viktig brikke i Wolverhamtpon - men i en helt ny rolle

Moi valgte dermed å gå fra en klubb som spilte i utslagsrundene i Champions League, til et lag som slet i bunnstriden av Premier League forrige sesong. Men Sarpsborg-gutten mener det blir feil å dømme «The Saints» for prestasjonene sine forrige sesong.

- Det blir feil å dømme klubben fra forrige sesong. Vi ser at de stort sett har kommet blant de åtte-ti beste de andre årene i serien. De fortalte meg at de hadde sykt mange kamper som endte uavgjort, eller kamper hvor de tapte, hvor de mistet poeng i siste minutt.

Informasjonen Moi har fått fra Southamptons-lagkameratene er korrekte. Southampton fikk flest uavgjort kamper i Premier League forrige sesong. De endte opp med poengdeling i 15 kamper. Den statistikken vil Moi gjøre noe med.

Les også: Tallenes klare tale: Crystal Palace må unngå én ting

- Vil ha tosifret

23-åringen scoret 21 mål og hadde 28 målgivende pasninger på 65 kamper i den sveitsiske serien. Det er en statistikk svært få spillere kan konkurrere med og som Moi vil holde ved like i Premier League. Han er klar over at klubben og fansen forventninger til ham denne sesongen, men han forventer også mye av seg selv. .

- Det forventes målgivende, eller mål, så jeg må levere nå. Mål og assist er like mye verdt for min del. Målet mitt er å få tosifret antall mål og assist til sammen, denne sesongen. Det er første gang jeg er her så jeg vet ikke helt hva som forventes av meg, men å bidra med det første sesong ville jeg vært fornøyd med, innrømmer Moi om målene sine for den første Premier League-sesongen.

Han er også klar på at han vil starte mål- og assistshowet med en gang ligaen begynner.

- Målet er å ha et mål og to assist etter de første tre kampene, da blir jeg fornøyd, avslører Moi.

Les også: Den rørende historien bak Bournemouth-signeringens målfeiring

- Helt forferdelig

Moi har tilbragt flere uker i Kina denne sommeren med resten av Southampton-laget, hvor de har hatt sesongoppkjøring. Der var det en ting som satte spillerne helt ut, nemlig klimaet.

Været i Europa har vært veldig varmt i sommer, men luftfuktigheten i Kina var helt uutholdelig ifølge den unge nordmannen.

- Det var helt forferdelig, det var som en badstue under treningen. Du var utslitt av firkantøvelsene under oppvarmingen. Jeg har aldri vært borte i maken. Bare når man skulle gå fra hotellet til bussen var man klam, sier «The Saints-spilleren», noe lattermildt.

Les også: Benitez svært bekymret før seriestart

Scoret vinnermålet i debuten på hjemmebane

Nå er Moi tilbake i Southampton etter flere treningkamper i Kina. I hans første treningkamp, på St. Marys 01. august, kom han inn som innbytter i andre omgang mot Celta Vigo. Stillingen var 2-2, det gjenstod en halvtime av kampen og begge lagene trengte en spiller som stod frem.

Ett minutt før slutt kom Southampton til en sjanse som endte i stolpen. Moi var oppmerksom på returen og lurte det spanske lagets offsidelinje. Dermed var det bare å sende ballen i det åpne målet og notere seg for sitt første Southampton-mål.

- Det var så deilig med den scoringen for selvtillitens skyld. Den kom på et bra tidspunkt da. 2-2 i den første hjemmekampen og så blir det mål, forteller Moi fornøyd.

Det er alltid et stort press å «få hull på byllen» for offensive spillere som kommer til nye klubber. Moi forklarer at selv om målet hans kom på en retur så spiller ikke det noen rolle.

- Hehe, jeg tar gjerne sånne mål jeg. Hadde det vært en gjeldene kamp ville det vært tre poeng det, forteller den tidligere Molde- og Sarpsborg 08-spilleren.

- Jeg må si det var deilig at scoringen kom raskt. Noen ganger tar det tid for nye spillere å komme i gang, så det var nydelig å score med en gang, meddeler Moi tilfreds.

Les også: Burnley tok en sjanse på Sean Dyche - det angrer de neppe på

JUBLENDE GLAD: Moi scoret i siste spilleminutt i sin første Southampton-kamp på St. Marys.

Moi om de norske i ligaen: - Kult å pushe hverandre

To nye nordmenn, i Moi Elyounoussi og Stefan Johansen, kommer til å spille i Premier League kommende sesong. Dermed blir antallet nordmenn som får jevnlig med spilletid i den engelske ligaen fordoblet (Joshua King - Bornemouth og Alexander Sørloth - Crystal Palace).

Det synes Moi er lovende for norsk fotball og han innrømmer at han, som alle andre, følger ekstra godt med på lagene med norske spillere.

- Ja, jeg vet jo hvordan det er. Jeg er en stor fan av Premier League, akkurat som du også er (undertegnede). Da er det ekstra gøy å se kamper med en nordmann. Mine foreldre har aldri fulgt veldig med fotball generelt, men nå vil de følge litt mer på engelsk fotball. Det er det landet hvor de følger fotball også, så det skal bli kult for dem.

Sarpingen forteller at han og Joshua King har vært i kontakt siden han ble klar for Southampton og at han ser frem til å møte King, på og av banen.

Ser du for deg å ha en intern konkurranse med de norske angriperne om å skaffe flest målpoeng?

- Jeg har ikke tenkt på noen intern konkurranse med de norske spillerne, nei. Jeg blir veldig glad hvis Alex eller Josh scorer en helg jeg ikke scorer. Vi har som sagt ikke startet med en intern konkurranse, men du skal ikke se bort fra at det skjer etter at vi har satt igang. Det er bare kult at vi kan pushe hverandre sånn, innrømmer Moi.

MEDSPILLERE OG MOTSPILLERE: På landslaget spiller Moi Elyounoussi og Joshua King sammen under Lars Lagaerbäcks ledelse. Nå kommer Moi og King til å møtes som motstandere minst to ganger hver sesong i Premier League.

Les også: Rekordsigneringen som gir nasjonen håp: - Spiller for 80 millioner iranere

- Jeg hadde så lyst til å score mot United

Moi har allerede spilt kamper mot mange av de beste klubbene i verden i Champions League, blant annet Manchester City og Manchester United. Han møtte de begge engelske lagene med Basel forrige sesong.

Det ble ikke mål for sarpingen mot Manchester United, som Basel møtte i gruppespillet, men mot Manchester City scoret Moi og noterte seg for en målgivende pasning på The Ethiad. Basel vant kampen 2-1, mye takket være nordmannen.

Lagene i åttedelsfinalen, som endte med en 5-2-målforskjell i favør City. Moi synes det var helt spesielt å senke Pep Guardiolas mannskap på bortebane, men han ville aller helst score Mot Manchester United, da de møttes i gruppespillet.

- Hehe, jeg hadde så lyst til å score mot United, men jeg klarte ikke det. Jeg har nemlig så mange venner som heier på United. I City-kampen visste jeg at det kunne være den siste CL-kampen for min del, så jeg måtte bare gå for mål. Heldigvis gikk det den gangen, sier Moi om sitt seneste mål i Champions League.

Les også: Fulhams toppscorer forrige sesong er bare 18 år: - Kan bli en av verdens beste

- Ingen er garantert spilletid

Med under en uke igjen til Premier League-start forbereder hele Southampton-laget seg til sin første kamp, som spilles på St. Marys mot Burnely søndag.

Har du fått noen bekreftelse på at du vil starte den første kampen?

- Nei. Det er ingen trenere som kan garantere noe spilletid, men jeg kommer til å få spille. Men uansett om jeg starter eller kommer inn fra benken, så må jeg bare ta sjansen, sier Moi, som også kan avsløre at han trives i det unge Southampton-laget.

- Det er en veldig fin gruppe med mange på min alder. Det er mange spillere som blir flyttet opp til A-laget, da det er en del av filosofien i klubben. Jeg har blitt tatt godt i mot og fått et veldig godt inntrykk av klubben og byen, meddeler den nye norsk Premier League-stjernen.

Les også: Adalberto Peñaranda (21) kan endelig ta Watford og Premier League med storm

Analyse av Southampton:

Overgangsaktivitet:

INN:

Stuart Armstrong (Celtic)

Mohamed Elyounoussi (FC Basel)

Angus Gunn (Manchester City)

Jannik Vestergaard (Borussia Mönchengladbach)

UT:

Sofiane Boufal (Celta, lån)

Dusan Tadic (Ajax)

Jordy Clasie (Feyenoord, lån)

Olufela Olomola (Scunthorpe)

Guido Carrillo (Leganés, lån)

Jeremy Pied (fristilt)

Florin Gardos (CS U Craiova)

Ollie Cook (fristilt)

Armani Little (Oxford United)

Will Wood (Accrington Stanley)

Richard Bakary (fristilt)

Les også: Ramadan Sobhi fikk hele Egypt på nakken etter spesiell manøver: - Det var bare litt lek

Keepere:

Southampton har sørget for at førstekeeper, Alex McCarthy, kommer til å få mer kamp på treningsfeltet denne sesongen. Angus Gunn ble kjøpt fra Manchester City i sommer og han og Fraser Forster puster Mccarthy i nakken. 22-åringe Gunn er et stort engelsk keepertalent, men han var ikke god nok til å konkurrere med Ederson, eller Claudio Bravo.

Det kommer fortsatt, etter all sannsynlighet, til å bli Mccarthy som vil starte mellom stengene på St. Marys mot Burnley til helgen. Engelskmannen snappet rollen som førstekeeper fra Forster rundt nyttår og har startet hver kamp i Premier League siden.

Forrige sesong slapp Southampton inn 56 mål, noe som tilsvarer 1,47 mål per kamp. Den statistikken må Alex Mccharthy forbedre.

FØRSTELAGSKEEPER: Alex Mccarthy skal prøve å hindre at Southampton slipper inn like mange mål denne sesongen.

Forsvar:

Southamptons forsvar vil etter alle tegn være bestående av tre midtstoppere denne sesongen. Mark Hughes har spilt i en 3-4-3- og 3-4-2-1-formasjonen i sommer, for å forberede spillerne på den nye formasjonen. Wesley Hoedt, Jan Bednarek og nyervervelsen, Jannik Vestgaard vil være de startende midtstopperne for Hughes denne sesongen.

Jack Stephens en god spiller å ha på benken, men det å kunne ha en som Maya Yoshida på benken er gull verdt for Southampton. Yoshida var en av få spillere som faktisk gjorde en god jobb forrige sesong.

Selv om Yoshida startet sesongen på benken forrige sesong, spilte han seg inn i førsteelleverenn. Japaneren kom nettopp tilbake fra ferie, etter å ha deltatt i VM. Han vil med andre ord ikke være i kampform i de første Premier League-rundene.

Southamptons vingbacker på høyre og venstre side er egentlig de to sikreste kortene i startelleverenn mot Burnley. Ryan Bertrand har blitt gitt kapteinsbindet for «The Saints» denne sesongen og kommer til å starte som venstre vingback.

Cedric er det soleklare valget på høyresiden, men han er ikke i kampform etter å ha spilt VM og vil dermed utebli fra Southampton-laget de første rundene. Dermed vil Matt Targett og Sam Mcqueen kjempe om å få starte de første kampene i serien.

KAPTEIN: Ryan Bertrand noterte seg for flest målgivende pasninger forrige sesong. Venstrebacken hjalp lagkameratene til å finne nettmaskene fire ganger. Den tidligere Chelsea-spilleren vil bli svært viktig for «The Saints» denne sesongen.

Midtbane:

Southampton ser solide ut på papiret defensivt inn mot sesongen. Med fem spillere i forsvar, i tillegg til å ha en spiller som Oriol Romeu på sentral midtbane skal det bli vanskelig å bryte ned de rødhvite.

Det er den offensive kraften som virkelig må blomstre denne sesongen. Med nyervervelsene Stuart Armstrong og Moi til klubben øker sjansene betraktelig for flere mål. Den offensive midtbanespilleren, Stuart Armstrong, ble hentet fra Celtic i slutten av juni. I den skotske serien produserte han 41 mål og 47 målgivende pasninger på 222 kamper.

I en 3-4-3-formasjon vil Mohamed Elyounoussi være et åpenbart valg på venstre- eller høyrekanten for Mark Hughes, men i en 3-4-2-1 er det mer usikkert om han finner en plass til Moi på midtbanen. Armstrong kan derimot spille i begge formasjoner, enten som sentral midtbane, eller offensiv midtbane. Det store spørsmålet er fortsatt: Er Armstrong og Moi gode nok til å holde den gode statistikken ved like?

En annen offensiv kraft på Southamptons midtbane, finnes i James Ward-Prowse. Den unge engelskmannen har en meget farlig høyre fot, men om vi får se den i bruk ukentlig er mer usikkert, da han har konkurranse fra både Mario Lemina, Pierre-Emile Højbjerg og Steven Davies.

Den siste plassen på vingen tilhører mest sannsynlig Nathan Redmond. Dusan Tadic forlot engelsk fotball til fordel for Eredevise og Ajax i sommer, så han er ikke et alternativ lenger.

Redmond hadde en forferdelig sesong statistisk forrige sesong. Etter 38 kamper stod han igjen med 44 skudd og ett mål. Det tviler vi vil skje igjen. Redmond har evnene til å øke målsnittet betraktelig denne sesongen, hvis Hughes gir ham nok spilletid.

24-åringen er ikke garantert spilletid hvis Hughes bruker 3-4-2-1-formasjonen. Når manageren har brukt to offensive midtbanespillere har han ofte tildelt en angriper rollen ved siden av Armstrong.

SCORET I OPPKJØRINGEN: Stuart Armstrong scoret utligningsmål for Southampton mot Celta Vigo, i en treningskamp forrige uke. Her gratuleres han av lagkamerat, Manolo Gabbiadini (tv). Kampen endte 3-2 til Southampton. Moi ble matchvinner.

Angrep:

Angrepet til Southampton er det mest avgjørende denne sesongen. Charlie Austin ble toppscoreren for klubben forrige sesong, da han noterte seg for sju mål.

Austin ser ut til starte de fleste kampene for «The Saints» denne sesongen. Men han kan ikke leve på den gode sesongen sin i QPR, da han scoret 18 mål i 2014/15-sesongen. Han ligner en Championship-spiller mer og mer for hver sesong som går. Nå må han brette opp ermene.

Som tidligere nevnt liker Hughes å bruke en angriper i en av de offensive midtbanerollene i 3-4-2-1-formasjonen. Der har han mange muligheter i Shane Long, som kan brukes som en møtende spiss, som deretter kan stikke i bakrom.

Manolo Gabbiadini kan gjøre det samme, men med mer kløkt og smidighet, da han ikke er like rask som Long. Med så offensive angripere i spill kan det fort se ut som Southampton spiller med to spisser og ikke to offensive midtbanespillere.

Hvis ikke Long og Gabbiadini presterer tidlig denne sesongen kan det fort tenkes at Redmond, eller Elyounoussi vil blir brukt på topp med Armstrong og Austin. Begge angriperene stod igjen med en svak sesong da Premier League tok slutt i mai. Gabbiadini scoret fem mål i serien forrige sesong, mens Long noterte seg for to mål.

MÅ TA SEG SAMMEN: Charlie Austin har lagd for mange lignende ansiktsuttrykk som dette, etter å ha bommet på mange muligheter forrige sesong. Denne sesongen må toppspissen skjerpe seg.

Se opp for: Mohamed Elyounoussi (23)

Denne vingen elsker å skjære inn i banen. Han finner nettmaskene, eller medspillere oftere enn mange andre. Nordmannen er god til å holde på ballen under press og har dribleferdighetene inne.

Moi har ingen tydelige svakheter som fotballspiller, i rollene han blir plassert i. Det er dog usikkert hvordan den nyervervede spilleren fra FC Basel vil takle de fysiske utfordringene på banen i Premier League.

Manager:

Mark Hughes takket ja til å ta over Southampton i midten av mars, mens de var i bunnsjiktet av tabellen. Da lå de på 17.-plass, ett poeng foran 18.- og 19.-plassen. Hughes har fortsatt en CV som viser at han var en mye bedre fotballspiller, enn han er en fotballtrener.

Han begynte som manager for det walisiske landslaget i 1999, men takket ja til tilbudet som Blackburn-manager i 2004. Siden den gang har den tidligere Manchester United-spilleren holdt seg til den øverste engelske ligaen og har trent klubber som Manchester City, Fulham, QPR og Stoke.

I Stoke endret Hughes mye på taktikken sin, da han blant annet gikk over til et 3-4-3/3-4-2-1-system. Han har tatt med seg taktikken i Southampton og håper på å gjøre større suksess der. Det tror vi at han kan klare.

RINGREV: Kan Southampton bli klubben Mark Hughes tar til neste nivå?

Les også: Bamba (33) har aldri spilt i Premier League: - Bedre enn verdens dyreste

Plusser:

+ Har en erfaren manager i Mark Hughes

+ Har to gode vingbacker i Cedric og Bertrand

+ En veldig motivert tropp, etter en horribel forrige sesong

Minuser:

- Ingen spisser som kan garantere mål

- Slapp inn for mange mål forrige sesong

- Har ikke forsterket laget betraktelig

Konklusjon:

Vi tror ikke at Southamptons resultater fra forrige sesong kommer til å gjenta seg. Denne sesongen vil «The Saints» ligne på seg selv igjen og havne på den øvre halvdelen av tabellen.

Et av sørkystlagets store problemer forrige sesong var at de ikke scoret nok. Charlie Austin ble toppscorer for Southampton med sju mål i Premier League. For å løse opp i dette problemet har blant annet assistkongen, Moi Elyounoussi, blitt kjøpt av klubben. 26-årige Stuart Armstrong er også hentet inn, i håp om å bli en målfarlig midtbanespiller. Med et målsnitt på 0,97 mål per kamp forrige sesong blir det Southamptons angrep som må prestere bedre fra og med 12. august.

Det skilte ni poeng fra Leicester på 9.-plass og ned til Mark Hughes' menn etter 38 kamper. Denne sesongen kan det bli like jevnt på tabellen, men Southampton kommer ikke til å tillate å slippe inn like mange mål på tampen av kampene, som forrige sesong. Hvis den estimeringen stemmer vil det være de som ender på 9.-plass ved sesongslutt om ni måneder.

Treningskamper:

05. juli: Schalke - Southampton 3-3 (Redmond, Reed, Hesketh)

11. juli: Jiangsu Guoxin-Sainty - Southampton 2-3 (Gabbidaini, Redmond)

21. juli: Derby - Southampton 3-0

28. juli: Southampton - Dijon 2-0 (Long, Gabbiadini)

01. august: Southampton - Calta Vigo 3-2 (Austin, Armstrong, Elyounoussi)

04. august: Southampton - Mönchengladbach 0-3