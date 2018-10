Fem ferske Lotto millionærer lørdag kveld

Det var hele fem spillere som klarte å prikke inn alle de sju rette tallene i Lotto den siste lørdagen i oktober. Det betyr at de deler førstepremiepotten og stikker av med 2,9 millioner kroner hver.

Dette er de ferske millionærene;

• Mann fra Akershus

• Mann fra Hordaland

• Mann fra Telemark

• Mann fra Hordaland

• Mann fra Troms

Lotto-maskinen trillet følgende tall lørdag 27. oktober:

26 - 11 - 24 - 3 - 21 - 33 - 2

Tilleggstall: 31

Også millionpremie i jokerpotten

En heldig Haugesunder ble trukket ut til å være Joker-kandidat. Hun klatret helt til topps på premiestigen og kan ønske 2,1 millioner kroner velkommen inn på konto. Det kan man trykt si krydrer opp en ellers rolig kveld på sofaen.

- Dette er helt ubeskrivelig! Er det virkelig mulig? Nå er jeg blank i øynene og har frysninger over hele meg, sier ei dame fra Haugesund og ler godt.

Nervepirrende trekning

Joker-kandidaten valgte å la maskina Embla ta opp og ned-valgene på følgende tall: 7 - 6 - 5 - 9 - 2.

Selv fulgte kvinnen spent med på trekningen fra sofaen hjemme i Haugesund, og Embla sørget for en særdeles spennende trekning.

Maskinen valgte riktig på de to første tallene, noe som betydde at haugesunderen klatret raskt oppover premiestigen. Men Embla bommet på de to neste, og Joker-kandidaten rykket tilbake til start.

På det siste tallet hentet spillet seg likevel kraftig inn, da selveste Jokeren dukket opp.

- Jeg måtte bare le da jeg så hva som skjedde! Det er helt fantastisk! Nå ble lørdagen snudd på hodet. Jeg skulle egentlig slappe av på sofaen, men det går jo ikke nå, jubler den nybakte millionæren.

(Sannsynligheten for å få sju rette i Lotto er ca. 1:5,4 mill. per rekke. Sannsynligheten for å bli trukket ut som 1. premievinner i Joker er ca. 1:350.000 på onsdag og ca. 1:550.000 på lørdag.)