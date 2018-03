Fem nye Lotto-millionærer

Forrige lørdag var det ingen som hadde syv rette på kupongen, noe som sørget for at det dermed ble dobbel pott denne lørdagen. At ingen klarer å gjette syv rette, er ikke noe som skjer ofte. Vi må helt tilbake til august i fjor for forrige gang det ble Gull-Lotto.

Kveldens førstepremiepott hadde dermed økt til ca. 29 millioner kroner denne lørdagen og heldigvis var det noen som klarte å prikke inn syv rette i kveld. Faktisk klarte hele fem personer det!

Kveldens vinnerrekke: 21 - 16 -19 - 26 - 13 - 29 - 34

Tilleggstall: 24

Kveldens fem heldigste, som kan vente seg 5,8 millioner kroner hver inn på konto, kommer fra følgende steder: