Fersk Eurojackpot-vinner:   -Det kan da ikke stemme?

Fredag kveld var det en skeptisk mann som svarte på telefonen. Skepsisen ble snudd til forventninger da det etter hvert gikk opp for ham at det var Norsk Tipping som ringte.

- Hva? Har jeg vunnet 1 million kroner? Det kan da ikke stemme, var mannens første reaksjon.

1 million samt et reisegavekort med verdi 100.000 kroner er på vei hans vei. Kupongen ble kjøpt hos Kiwi Tvedestrand.

- Det er helt utrolig. Jeg blir helt stum. Tusen takk, sier mannen som ønsker å være anonym.

Hver fredag trekker Norsk Tipping en nasjonal vinner av 1 million samt et reisegavekort blant alle Norsk Tippings Eurojackot-spillere.

Vi gratulerer med premien.

Følgende tall ble trukket ut fredag 7. september:

Hovedtall: 28 - 36 - 4 - 43 - 7

Stjernetall: 1 - 6

Ingen prikket inn alle tallene denne fredagen og dermed vokser potten seg større til neste helg. Det betyr at førstepremiepotten vil være på cirka 175 millioner kroner!

(Vinnersjansen for førstepremien er 1:95 mill. per rekke. Vinnersjansen for den norske millionpremien er i snitt 1:550.000 per rekke.)