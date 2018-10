Flax-vinner - Kjøper bolig og reiser til Jamaica

En heldig ung kvinne fra Kristiansand vant en million på Flax før helgen.

-Jeg trodde først det var tull, så jeg måtte dobbeltsjekke. På butikken ble de så overrasket at de nesten ikke visste hva de skulle gjøre. Det er ikke hver dag man skraper frem en million på et Flax-lodd, sier Kristiansand-kvinnen (31).

Gratulerer! Fikk du sjokk da du vant?

- Altså, jeg tror jeg gjorde en mye bedre jobb etter at jeg hadde vunnet. Jeg ble jo så glad, sier den blide sørlandsjenta.

Hvordan føles det å ha vunnet?

- Jeg er fortsatt litt i sjokk, men når jeg kommer meg litt skal jeg feire, sier hun og ler.

Boligkjøp i sentrum

Hva skal du finne på for premien?

- Jeg har planer om å kjøpe en bolig. Det var det først jeg tenkte på når jeg så at jeg hadde vunnet. Det er ikke gratis å bo sentralt i byen i Kristiansand, så en million i egenkapital hjelper godt, sier hun og ler.

Har du vunnet stort tidligere?

- Nei, bortsett fra denne millionen har jeg bare vunnet småbeløp.

Reiser til Jamaica

Skal du bruke premien til noe annet gøy enn egenkapital?

- Jeg skal ikke putte absolutt alt inn i bolig nei, jeg må kanskje investere litt, og jeg vil reise til Jamaica, avslutter sørlandsjenta.

Slik fungerer Flax

Dette er det tradisjonelle Flax-loddet hvor du skraper fram to forskjellige felt (spill 1 og spill 2). Skraper du fram tre like vinner du pengepremien på de tre tallene (eksempelvis gir tre ganger 25 kroner en premie på 25 kroner).

Vinnersannsynligheten for hovedpremien er 1 til 600 000, det vil si at det er en millionpremie for hver gang det er solgt 600 000 lodd. For den minste premien, 25 kroner, er vinnersannsynligheten litt over hvert femte lodd. Totalt er det premie for hvert 3,49-nde lodd. 59 prosent av pengene det spilles for betales tilbake til de som spiller.

Hovedpremie: 1 million kroner

Pris: 25 kr

Antall unike premier: 11 (25, 50, 100, 125, 150, 250, 1 000, 10 000, 100 0000 og 1 000 000)

Vinnersannsynlighet: 3,49

Premieandel: 59 prosent

Vinnersannsynlighet toppremie er 1: 600 000