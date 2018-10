Flest Lotto-vinnere i Finnmark

Historiens første Lotto-millionær

Den første vinneren som noen gang hadde én premie kupong på over 1 million kroner vannt i Oslo i 1978, 32 år etter Norsk Tippings start i 1946. Kupongen med ti like rekker ga en premie på 10 x 115 705 kroner, og innsatsen var kun 5 kroner. Siden da har det nordligste fylket stukket av med flest million-seiere. Per dags dato er nemlig hele 3,48 per 1000 innbygger i Finnmark Lotto-millionær.

Akershus har vunnet 3,3 milliarder i Lotto

Det er likevel Akershus som har flest Lotto-millionærer totalt, med hele 1026 millionvinnere. Dette er ikke veldig overraskende om man tar i betraktning fylkets store innbyggertall. Per 1000 innbygger er hver 1,94 Lotto-millionær.

Vinnerne i Akershus har dermed sammenlagt vunnet svimlende 3,3 milliarder. En ganske stor kontrast til Lotto-fylket Finnmark som har 961,6 millioner fordelt på sine Lotto-vinnere.

Finnmark har flest Million Vinnere

Det har seg fremdeles slik at det er i Finnmark det har lønnets seg mest å spille Lotto. - Selv om Akershus har håvet inn enorme summer.

Dette er fordi millionene i Akershus er fordelt på en langt større befolkning enn i Finnmark. Dermed har Akershus sammenlagt færre Lotto-vinnere per 1000 innbygger siden den første Lotto-millionæren i 1978. - Kanskje burde man vurdere å flytte lenger nord om man skal spille Lotto?

Spill her om du vil med i ukas trekkninger!