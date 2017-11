Forlot RBK som tenåring: - Ingenting å angre på

SKOPJE (Nettavisen): Alexander Sørloth opplever en voldsom opptur etter overgangen fra nederlandske Groningen til Midtjylland i sommer.

Sønnen til tidligere landslagsspiss Gøran Sørloth har dunket inn ni mål så langt denne sesongen og vært en sterk bidragsyter til at klubben har heng på Brøndby i toppen av Superligaen.

- Det er kjempeartig, og det ser ikke ut til å stoppe heller, så det er bare godt, sier Sørloth til Nettavisen dagen før møtet med Makedonia i Skopje.

Allerede som tenåring forlot han Rosenborg for å prøve lykken i utlandet - nærmere bestemt Nederland - et valg han ikke har angret på.

- Jeg hadde lyst til å komme meg ut tidlig, og det er ingenting å angre på. Jeg ser på erfaringene jeg har fått med meg som nyttig, sier Sørloth.

- Kinkig situasjon

Som 19-åring ble konkurransen med Alexander Søderlund om plass i RBK-angrepet for tøff, og han valgte derfor å flytte på seg.

- Det var på en måte en litt kinkig situasjon, i og med at Rosenborg hadde (Alexander) Søderlund, som spiss. Jeg hadde bare ett år igjen av kontrakten da jeg var ferdig i Glimt, så det var en stor mulighet til å komme meg ut. Jeg satt i en god posisjon og kunne nok signert ny kontrakt med Rosenborg, men valgte bort det.

Med spillere som Markus Henriksen, Ole Selnæs, Jonas Svensson, Fredrik Midtsjø og ikke minst Alexander Sørloth i utenlandske klubber, er trøndere i ferd med å bli mangelvare i Rosenborg. I dagens A-stall er Pål André Helland eneste representant for Midt-Norge.

- Det er litt spesielt. Samtidig kunne vi vært mange flere, men vi har levert såpass bra at vi har kommet oss ut. Jeg tenker på Jonas, Fredrik, Ole, Markus, så det tyder på at vi har gjort det veldig bra. Det har blitt sånn nå at norsk eliteserie er ikke god nok. Skal man fortsette utviklinga si, er det kanskje et problem der. Og så er nåløyet trangere for å komme seg opp til a-stallen, så det har sammenheng med flere ting, mener Sørloth.

- Har det ikke travelt

Selv trives han som plommen i egget i Danmark, og tidligere denne uken uttalte Midtjylland-formann Rasmus Ankersen at han gjerne ser at Sørloth blir i klubben i lang tid framover.

- Det er en tillitserklæring, og det tyder på at han er fornøyd, så det er bare å ta med seg videre, sier nordmannen.

- Jeg har det ikke travelt og har ikke vært i Midtjylland et halvt år ennå engang, så jeg synes det er tidlig å snakke om overgang allerede. Man vet aldri hva som skjer i fotball, og hvis jeg ender på at godt antall scoringer, kommer trolig også tilbudene.

Trønderen er klar på at tillit, spilletid og riktig system er hovedårsakene til at det nå klaffer så bra.

- Det var veldig viktig for meg å komme til en klubb der jeg får tillit, der jeg får spille spiss og spille i et system som passer meg veldig godt. Samtidig har selvtilliten kommet sakte, men sikkert tilbake.

Før lørdagens møte med Makedonia innrømmer 21-åringen at det har vært lite fokus på Goran Pandev og co.

- Vi har ikke hatt så mye fokus på Makedonia - vi har mest fokus på oss sjøl og å få spilt inn spillestilen vår og bygge videre på det gode fra Nord-Irland-kampen.

Kampen kan du følge direkte i vårt livesystem fra 18.30 lørdag.