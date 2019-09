Før runden fantasy Premier League- Gameweek 6

En ny runde nærmer seg med stormskritt. Noen av dere svever nok enda på oppturer levert av Tammy Abraham, Teemu Pukki, Callum Wilson, Heung-Min Son og Pierre Emerick-Aubameyang, mens andre desperat prøver å glemme rankfall i hundretusenklassen.

Mange vil være enige i at starten på FPL-sesongen 2019/20 har vært turbulent. Men der de første fire ukene har vært en uforutsigbar berg- og dalbane, var GW5 en kalamitet nærmest fra første øyeblikk. Et godt eksempel på dette var runden en miniligarival leverte. Manageren aktiverte wildcardet i landslagspausen, og stod godt rustet til å gjøre et byks oppover fra en overall rank på 750.000. Resultatet ble 28 poeng, en gameweek rank på drøyt 6,5 millioner, og et rankfall på i overkant av 1,5 millioner.

Alle FPL-managere har slike runder, og like sikkert som at skattemannen kommer på besøk til våren vil vi oppleve flere av dem. Spørsmålet er hvordan man best håndterer knyttneveslaget i solar plexus en slik runde gir deg. Her vil FPL-veteraner dra frem en god miks av forslag, men svaret er at det ikke finnes noen fasit. Selv gjør jeg kun en ting. Jeg logger ut av spillet og tar meg noen dagers pause fra hele bøtteballetten. Min opplevelse er at en slik pause gir meg et større perspektiv på hva som faktisk skjedde den foregående runden. Gradvis får man tatt inn over seg at marginene kanskje ikke gikk din vei, og at spiller- og lagstatistikkene kanskje ikke ser så fæle ut som poengresultatet tilsier. Kanskje viktigst er at man får rom til å huske på hvilke vurderinger som ligger bak laget man har valgt. Det er sjeldent mer fristende å dunke inn både en og to tidlige transfers enn i frustasjonståken etter en seig runde. Men en svale gjør ingen sommer, og sannsynligheten er stor for at spillerne man faktisk har valgt vil levere over tid. Mitt tips er derfor like kort som det er enkelt å gjennomføre. Skru av, pust ut og finn på noe annet i et par dager.

Oppover og nedover

Oppover

Gerard Deulofeu og Tom Cleverley har fått ny manager, og det ser ut til at Watford-gutta tar det såkalte «new manager bounce»-fenomenet på alvor. Mot Arsenal logget de begge 7 skudd hver og 3 skudd hver fra innenfor boksen, og henholdsvis 7 og 3 nøkkelpasninger, i det som var Quique Sanchez Flores første kamp tilbake i managerstolen.

Det ligger en upålitelig eim over Manchester Uniteds FPL-assets. Like fullt må man merke seg at United-forsvaret har sluppet til nest færrest store målsjanser, og kan vise til ligaens nest beste xGc (expected goals conceded).

Kun en spiller har hatt minst 1 stor målsjanse (big chance) i hver av de fem første serierundene. Samme spiller har scoret 0 mål. Når det gjelder målpoeng er derfor eneste vei opp for Che Adams. Southampton-spissen kan vise til fine 1.99 i xG, og sjette flest store sjanser blant ligaens spillere. Det er kun et spørsmål om tid før han får uttelling.

Nedover

Føljetongen er et faktum. Når offensive verdispillere som Tammy Ambraham, Teemu Pukki, Callum Wilson, Mason Mount og Todd Cantwell leverer som de gjorde i GW5 blir det vrient å stå på barrikadene for at lagverdi bør plasseres i forsvaret. Desto vanskeligere blir det når TAA, Robertson, Digne, Zinchenko og Otamendi samlet leverer 0 clean sheets. Sesongen så langt trender i favør av offensive spillere, og for min egen del betyr det en frontkollisjon mellom min egen overbevisning og en spilltendens som nå har vart over fem GWs. I slike situasjoner er det som oftest lurest å pakke egen stahet fint inn i silkepapir, legge den i nærmeste kommodeskuffe, og hive seg på trenden som river gjennom FPL-samfunnet.

Men, GW5 var også en uke hvor TAA og Robertson, sammen med Raheem Sterling, utgjorde topp tre i expected points, hvor TAA og Robertson begge burde gått av banen med både scoring og assist, og hvor clean sheet glapp mot en xGc (expected goals conceded) på 0.27. Det er med andre ord viktig å ha i mente at enkeltsituasjoner og ørsmå marginer kan påvirke de store strømningene i spillet. I forlengelsen av dette passer det også fint å vise til en glimrende tweet fra @FPL_Chris . Ved å sammenlikne årets sesongstart med de de 17 foregående Premier League-sesongene ser man at denne sesongens clean sheet-tørke utgjør et betydelig statistisk avvik fra tidligere år. Som Chris påpeker kan det være grunn til å forvente en «regression to the mean». Men, spørsmålet de av oss som har satset på premiumforsvarere må ta stilling til er om man tør gamble på at denne endringen skjer raskt.





Smått og godt

Harry Kane spilte 84 minutter i Spurs 4-0-seier over Crystal Palace. På de minuttene noterte Kane seg for ett skudd og to ballberøringer innenfor motstanders boks. Innsatsen hans tilsier en xG på 0.01. Ting endrer seg raskt i FPL, men per i dag ser Kane ut som en spiller man bør holde seg unna.

For oss fantasyentusiaster er det ingen nyhet at Arsenals forsvar er upålitelig. Men øynene sperrer seg unektelig opp når man ser at Arsenal er laget som har sluppet til flest skudd (96) over de første fem rundene. Statistikken blir ikke mindre iøynefallende av at Arsenal også har sluppet til nest flest skudd fra innenfor egen boks (56 skudd, kun slått av Norwichs 63 skudd).

Chelseas forsvar står også bak noen interessante prestasjoner. Etter fem serierunder har laget sluppet inn 11 mål. Laget har også sluppet til sjette flest store målsjanser, også 11 stykk. Og her ser dere kanskje hvor dette er på vei. Kun fire lag har sluppet til færre skudd, og kun fem lag har sluppet inn færre skudd fra innenfor egen boks. Chelsea har sluppet inn nest flest mål, men har samtidig ligaens niende beste xGc (expected goals conceded). Laget gir altså motstanderen få scoringsmuligheter, men når muligheten først byr seg ser det ut til den nærmest er ferdigscoret.

Og til sist, forrige ukes høydepunkt.

Et lite langskudd?

Southamptons Moussa Djenepo startet sin første ligakamp i helgens borteseier mot Sheffield United. Unggutten takket for tilliten med å bli matchvinner, og med å levere rundens niende høyeste expected points (fjerde best av midtbanespillere). Djenepo ser ut til å være et resultat av vellykket og målrettet scouting , og bør være en interessant spiller å følge i tiden som kommer.

Kapteinsvalg

GW5 var uken der risktakerne ble belønnet. Heung-Min Son og Pierre-Emerick Aubameyang slo til med to scoringer hver, samtidig som Raheem Sterling og Kevin De Bruyne sto tomhendte igjen. GW6 markerer samtidig et slags vannskille i høstdelen av fantasysesongen. Denne uken starter gruppespillene i Champions League og Europa League, og med europacupeventyr følger rotasjonsspøkelset hakk i hæl.

Manchester City tar imot Watford denne runden. City topper samtlige offensive lagstatistikker (flest avslutninger, flest avslutninger innenfor motstanders boks, flest store sjanser), har scoret flest mål og har ligaens beste xG. City-assets er derfor naturlige kapteinsalternativer også denne uken. Tap til tross, Sergio Aguero leverte en god kamp mot Norwich, og leder nå ligaens spillere i skudd, skudd fra innenfor motstanders boks, store sjanser og xG. Åtte målpoeng på fire starter og scoring i samtlige fem ligakamper gir Aguero et pålitelig tilsnitt som gjør ham til et ypperlig kapteinsalternativ. Aguero ble hvilt i onsdagens bortekamp mot Shakhtar Donetsk, og starter derfor sannsynligvis helgens ligakamp. Cap ham om du har ham.

Pierre-Emerick Aubameyang har levert målpoeng i hver runde så langt denne sesongen, og står før GW6 med fem scoringer og en assist. Søndag kommer Aston Villa på besøk til Emirates. Arsenals Europa League-eventyr starter denne uken, så hold et øye med lagoppstillingen borte mot Frankfurt torsdag kveld. Men med Lacazette ute av spill de neste ukene bør Auba være en trygg starter. Aston Villa har på sin side fremstått overraskende solide, og kun Liverpool og Manchester United kan vise til en bedre xGc (expected goals conceded) over de siste to ligakampene. Likevel, Aubameyang bør være et brennhett kapteinsalternativ.

Raheem Sterling s kapteinstjerne har sluknet litt de siste ukene. To strake blanks har det blitt, og for en del managere er nok tilliten tynnslitt. Det er likevel liten grunn til å bekymre seg for prestasjonene hans. Sterling leverte en glimrende kamp mot Norwich, og var svært nære både scoring og to målgivende. Prestasjonen hans tilsa en xG på 0,81 og en xA på 0,62, og hans expected points for GW5 var på 9.7, noe som var nest best av samtlige spillere (kun slått av TAA). Et usikkerhetsmoment er at Raz spilte 90 minutter i bortekampen mot Shakhtar. Rotasjonsrisiko må derfor tas med i denne ukens kapteinsvurdering.

Enkelte managere fikk føle rotasjonsspøkelsets klamme hender på nært hold da Kevin De Bruyne ble benket mot Norwich. Og det er ikke til å komme utenom at Pep-roulette vil være et vedvarende tema når man vurderer kapteinsalternativer. Sånn sett bør De Bruyne være et «trygt» valg denne uken. Benkingen i GW5 til tross, De Bruyne har skapt flest store sjanser (6) og har med det ligaens beste xA. En interessant statistikk å merke seg er at helgens kamp byr på en duell mellom spilleren som har slått nest flest innlegg (45) og fjerde flest suksessfulle innlegg (11), og laget som har femte færrest innleggsklareringer (74).

Sadio Mane , Bobby Firmino og Mohammed Salah møter et Chelsea-lag med 11 baklengs på 5 kamper. Selv Norges mest produktive spåmann skal slite med å forutse hvem i Liverpools formsterke angrepstrio som vil levere best fra uke til uke. De underliggende tallene tilsier at Salah bør være mest målfarlig (flest store målsjanser, best xG). Men det er verdt å merke seg at Firmino har like mange avslutninger fra innenfor motstanders boks som Salah (13 hver), og at han over de siste to ligakampene har skapt 4 store målsjanser (best i ligaen). Brasilianeren ser brennhet ut, og kan være et godt alternativ mot et Chelsea-forsvar som har sluppet til sjette flest store målsjanser (11).

Heung-Min Son er tilbake i fin form, og er for øyeblikket Spurs-lagets mest målfarlige spiller. Til helgen venter det som til nå i sesongen har vært ligaens nest beste forsvar i Leicester. Verdt å merke seg er at Son ser ut til å være den som drar størst fordel av Harry Kanes nye rolle. Gjennom fjorårssesongen snittet Son 3,5 skudd per kamp. Til nå i år snitter han 4,5 skudd per kamp, i stor grad takket være en mer fremskutt posisjon i banen. Kritisk masse er for liten til å konkludere, men dersom tendensen fortsetter vil Son være et reelt kapteinsalternativ.

Folk å følge

Helt til sist vil jeg igjen trekke frem en FPL-kilde jeg selv har stor glede og nytte av. Formålet med denne spalten er å vie litt oppmerksomhet til en ressurs som utmerker seg på en positiv måte, eksempelvis gjennom grundig kvantitativ analyse, gjennomtenkte og erfaringsbaserte anbefalinger eller rett og slett underholdende og originalt content.

GW5 var for mange managere, inkludert meg selv, et lite mareritt. Jeg kan ikke tenke meg noe bedre tidspunkt for å anbefale min favorittpod enn etter en slik uke. Hvorfor det? Vel, tittelen på ukens episode av FMLFPL er «On to GW6 with the Darkness». Alon og Walsh vil nok være de første til å innrømme at de ikke er det man vil kalle tradisjonelle FPL-veteraner, og podden deres bærer preg av det. Gutta tilbyr en deilig miks av FPL-dystopi, synsing, ranting, stats, og en uforholdsmessig stor forkjærlighet for Mesut Özil. Få ting hjelper mer på humøret enn å høre Walshs ukentlige beskrivelser av FPL-sesongen sin, og de mange ukonvensjonelle spillerbeskrivelsene er grunn nok alene til å abonnere på podden. Som en liten smakebit kan jeg anbefale å høre gutta snakke om Nicolas Pepe, fra 33.29 i forrige ukes episode. Gutta leverer selvsagt også knallsterkt på Twitter.

Husk på at fristen for GW6 er fredag kveld! Lykke til i Gameweek 6, alle sammen!