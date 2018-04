Fredag kan du vinne utrolige 325 millioner

Ingen spillere klarte å prikke inn 5 hovedtall og 2 rette stjernetall forrige uke. Dermed legger førstepremiepotten på seg til fredag.

Ny storvinner?

Norsk Tipping har det siste året hatt flere storvinnere i sine spill. I fjor høst vant en norsk spiller hele 441,3 millioner kroner i Eurojackpot.

- Jeg er glad og målløs, fortalte vinneren da han fikk Telefonen fra Hamar i august i fjor.

Fredag 20. april kan du vinne ca. 325 millioner kroner om du stikker av med hele førstepremiepotten alene. I andrepremiepotten ligger ca. 25 millioner kroner og venter på en heldig vinner.

I tillegg trekkes det som vanlig ut en norsk spiller blant alle som har levert en Eurojackpot-kupong før fredag klokken 19.00. Den heldige vinner 1 million kroner og et reisegavekort til en verdi av 100.000 kroner.

- Rett og slett en lykkedag, jublet forrige ukes nasjonale vinner. Les mer om dette her.

Topp 10 premier

Det siste året har flere nordmenn blitt multimillionærer i spill hos Norsk Tipping. Her kan du se tidenes 10 største premieutbetalingene:

Eurojackpot: 441,3 mill (18.08.2017)

VikingLotto: 341,3 mill (15.11.2017)

VikingLotto: 319,3 mill (11.04.2018)

VikingLotto: 216,1 mill (16.05.2013)

Eurojackpot:167,1 mill (23.03.2018)

VikingLotto: 127,6 mill (22.10.2014)

VikingLotto: 115,9 mill (19.12.2013)

VikingLotto: 106,6 mill (27.12.2013)

VikingLotto: 103 mill (20.12.2017)

Eurojackpot: 102,6 mill (06.05.2013)

Kanskje du er den neste multimillionæren? Husk å spille Eurojackpot før fredag klokken 19.00.

Du kan spille Eurojackpot her

(Vinnersjansen for førstepremien i Eurojackpot er 1:95 mill. per rekke. Vinnersjansen for den norske millionpremien er i snitt 1:550.000 per rekke.)