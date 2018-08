Frykten for å tape gjør Guardiola sulten på mer suksess

TABELLTIPSET: 1. PLASS - MANCHESTER CITY

Det er få ting City-manager Guardiola misliker mer enn å tape en fotballkamp. Det er noe han ikke er vant med, og noe han ikke akter å gjøre til en vane når laget hans skal forsvare seriegullet i Premier League kommende sesong.

- Jeg liker ikke følelsen av å tape fotballkamper. Når man taper en kamp så føler man seg skyldig, man føler seg dårlig. Det går også utover privatlivet og det går utover forholdet til spillerne. Det er grunnen til at man bør unngå det, sier Guardiola til The Telegraph.

Den spanske suksesstreneren kan se tilbake på en sesong der hans Manchester City satte rekord etter rekord. Aldri før har et lag tatt så mange poeng i en Premier League-sesong (100 poeng). Det er heller aldri noen lag som har vunnet Premier League med større margin (18 poeng).

Fallhøyden er med andre ord stor, men Guardiola er klar for å kjempe om nye trofeer, og det er tanken på konsekvensene av å tape som motiverer ham, forteller City-manageren.

- Bare den simple tanken på å tape en fotballkamp gjør meg sulten, sier Guardiola.

Unike bilder: - Hvis dere hater meg, så hat meg



Han føler seg trygg på at det ikke bare er han som er lysten på mer suksess. God konkurranse om alle plassene på laget gjør at spillerne forblir skjerpet, tror spanjolen.

Noen av spillerne valgte til og med å komme tidligere tilbake fra ferie for å være best mulig forberedt til det som venter dem.

- Det er et godt tegn, sier Guardiola til Sky Sports.

- De vet at hvis de vil spille så må de opprettholde nivået eller så vil noen andre spille i den posisjonen. Det er den eneste måten å opprettholde nivået. Det er ikke sånn at alle er komfortable nå som de vant ligaen med 100 poeng, forklarer Guardiola.

Etter to hele sesonger i Manchester City vet han hvilke knapper han skal trykke på for å få det beste ut av laget sitt. Det kommer også til syne i den kommende dokumentarserien om Manchester-laget. Her får man et unikt innblikk i City-spillernes hverdag og i traileren til serien hører vi Guardiola gi klar beskjed til spillerne sine når han føler laget hans har underprestert.

- Noen av dere spiller bedre når dere er sinte på meg. Så hvis dere hater meg, så får dere hate meg, det er ikke noe problem i det hele tatt, sier blant annet Guardiola.

Vil Champions League ødelegge?



Klubbens styrtrike eiere har før de siste tre sesongene brukt milliarder for at Guardiola skal ha den beste spillerstallen i ligaen. Det har de også lykkes med, men det medfører også et stort press på den spanske manageren. Manchester City har større ambisjoner enn å bare vinne Premier League. Forventingene er også at klubben skal kunne konkurrere om Champions League-trofeet.

Spørsmålet er hvordan jakten på mesterligatittelen vil påvirke Citys prestasjoner i ligaen. Samtidig har det også vist seg å være vanskelig å gjenskape suksess i Premier League flere år etter hverandre.

Guardiola tror laget hans vil få det vanskelig med å ta nye hundre poeng kommende sesong, men tror likevel laget hans kan bli enda bedre.

- Folk spør om vi kan ta mer enn hundre poeng, men da sier jeg nei fordi vi er ikke her for å gjøre det, men individuelt så kan spillerne forbedre seg, sier Guardiola.

VENTER HARD KONKURRANSE: Manchester City-manager Pep Guardiola (left) venter seg tøffere konkurranse fra blant andre Mauricio Pochettinos Tottenham kommende sesong.

Selv om det er mye fokus på at City må prestere bedre i Champions League, bedyrer Guardiola at det største fokuset fortsatt ligger på Premier League også kommende sesong.

- Det er Premier League som er hovedmålet vårt. Premier League viser hvordan man er som et lag og hvor stabile man er, forklarer spanjolen.

Han mener Champions League er langt mer uforutsigbart.

- Et dårlig øyeblikk, noen dårlige beslutninger eller en dårlig omgang kan ødelegge alt man har jobbet for hele sesongen, sier Guardiola.

- Det er viktig å være med hver sesong og vi skal gjøre alt vi kan for å vinne den, men hvis du spør meg så er Premier League den viktigste turneringen, forteller City-manageren.

Imponerer Hareide

Tidligere Manchester City-spiller og nå landslagssjef for Danmark, Åge Hareide, mener hans tidligere klubb har gode sjanser til å forsvare Premier League-tittelen fra forrige sesong - tross det økte presset om å måtte prestere bedre i Champions League.

- Det er klart at det er ganske tøft å skulle være med i Champions League og kanskje konkurrere om en finaleplass der også. Det er helt sikkert en målsetting for dem, men de har mange dyktige individualister og et sterkt kollektiv. Det ser bra ut, sier Hareide til Nettavisen.

Han mener Guardiola har spilt en viktig rolle for at City har lykkes så bra som de har.

- De vant Premier League overlegent i fjor og i perioder spiller de fantastisk fotball. Det er en veldig moderne form for fotball. Den handler om å kunne forsvare seg godt samtidig som de tør å angripe. Det er noe av det vanskeligste som finnes i fotball - det å få orden på den balansen med å tørre å angripe med mange menn, men samtidig være i stand til å forsvare seg. Det synes jeg de løste på en fantastisk måte i fjor. Jeg synes de har fått en veldig fin balanse i hele laget, forklarer Danmarks landslagssjef.

TIDLIGERE CITY-SPILLLER: Åge Hareide spilte for Manchester City på starten av 80-tallet. I dag er han landslagstrener for Danmark.

- Ferguson fortsatt nummer én

Hareide sparer ikke på lovordene om Guardiola som han rangerer som en av tidenes beste managere. Den tidligere City-spilleren har imidlertid en annen mann på toppen av sin liste over tidenes beste.

- Jeg har sir Alex Ferguson helt på topp. Så langt er det han som har gjort det skarpest. Han bygde opp et lag med ungdommer fra Manchester United og har hele veien gjennom kunnet vinne titler og vant blant annet Champions League, sier Hareide.



Han synes samtidig at det er vanskelig å sammenligne de to managerne som følge av endringer i fotballen.

- I dag er det en litt annen verden i forhold til 20 år tilbake i tid. Nå har det blitt et økonomisk sirkus. Nå kan alt kjøpes for penger, veldig mye penger også. Da blir det på mange måter mer hvordan man skal håndtere disse verdensstjernene, forteller Hareide.

- Jeg synes på mange måter det er det Pep Guardiola har gjort veldig bra. Det er mange som sier at det er lett å trene et godt lag. Det er noe sant i det, men det er ikke alltid like lett å håndtere store stjerner, få de til å jobbe sammen som et lag. Der synes jeg han har vist veldig stor styrke, forklarer landslagstreneren.

Hareide har i likhet med Nettavisen stor tro på at City vil fortsette suksessen i Premier League også kommende sesong, men han tror også at laget fort må forvente hardere motstand enn hva de fikk i fjor.

- Det å vinne ett år kan ganske mange lag gjøre, men det er noe annet å kunne fortsette å vinne serien. Det blir en litt annen situasjon. Alle lag er topp skjerpet når de vet at de skal møte Manchester City, det vil de føle enda sterkere i år, men jeg tror de har mannskap til å kunne klare det og fortsette med å spille god og attraktiv fotball, sier Hareide.

Analyse av Manchester City:

Overangstaktivitet:

INN:

Riyad Mahrez (Leicester)

Claudio Gomes (PSG)

Philippe Sandler (PEC Zwolle)

Daniel Arzani (Melbourne City)

UT:

Pablo Maffeo (Stuttgart)

Larry Kayode (Sjakhtar Donetsk)

Angeliño (PSV Eindhoven)

Ashley Smith-Brown (Plymouth)

Yaya Touré (fristilt)

Pawel Sokol (Korona Kielce)

Marcus Wood (fristilt)

Erik Sarmiento (Espanyol)

Will Patching (Notts County)

Demeaco Duhaney (fristilt)

Sadou Diallo (fristilt)

Matt Smith (FC Twente, lån)

Jacob Davenport (Blackburn)

Angus Gunn (Southampton)

Isaac Buckley-Ricketts (Peterbrough United)

Ed Francis (Almere, lån)

Rodney Kongolo (Heerenveen)

Yaw Yeboah (Numancia)

Bersant Celina (Swansea)

Jack Harrison (Leeds, lån)

Kean Bryan (Sheffield United)

Tosin Adarabioyo (West Brom, lån)

Joe Hart (Burnley)

Thomas Agyepong (Hibernian, lån)

Lukas Nmecha (Preston North End, lån)

NY SPILLER: Riyad Mahrez fra Leicester ble sommerens store signering for Manchester City.

Keepere:

En stor brikke falt på plass for Guardiola og Manchester City da de kjøpte brasilianske Ederson fra Benfica før forrige sesong. Brasilianeren henviste Claudio Bravo til benken og stod frem som en nøkkelspiller mellom stengene for City. Ikke bare ga han laget trygghet med gode defensive bidrag, men Ederson er komfortabel med ballen i beina og har en presis pasningsfot som gjør at han er en viktig brikke i det oppbyggende spillet til Manchester City. Med brasilianeren i mål fikk de lyseblå en ny dimensjon i deres spill og han kommer definitivt til ha en viktig rolle i laget også kommende sesong.

Nevnte Claudio Bravo fungerte aldri optimalt som lagets førstekeeper, men til reservekeeper å være holder chileneren et høyt nivå. Han gjør at Manchester City har god dekning på keeperplassen. Den unge engelskmannen Daniel Grimshaw signerte tidligere i sommer en ny treårsavtale med klubben. Han er sett på som en lovende målvakt og vil fungere som lagets tredjekeeper kommende sesong.

VIKTIG BRIKKE: Ederson har vist seg å være en svært viktig signering for Pep Guardiola.

Forsvar:

Også i forsvarsspillet var det stor bedring å spore for Manchester City forrige sesong. Kyle Walker fra Tottenham viste seg å bli svært viktig signering for de lyseblå. Det så også Benjamin Mendy ut til å være i starten av sesongen, men den franske verdensmesteren fikk store deler av sesongen ødelagt som følge av en langtidsskade. Han er imidlertid tilbake nå og Manchester City stiller dermed med to av ligaen beste backer. I tillegg har de en dyktig reserve i brasilianske Danilo.

Det er knyttet litt mer spenning til hvem som kommer til å forme midtstopperparet til den regjerende seriemesteren. Guardiola prøvde flere forskjellige kombinasjoner forrige sesong. Både John Stones, Aymeric Laporte, Nicolas Otamendi og kaptein Vincent Kompany var alle i aksjon i løpet av sesongen, og det blir spennende å se hvem Guardiola kommer til å foretrekke når laget hans skal forsvare ligatittelen. Trolig er det de to sistnevnte som blir førstevalgene. De lyseblå kan uansett vise til en vanvittig bredde og kvalitet på troppen deres med fire solide midtstoppere.

SKADEPLAGET: Vincent Kompany har slitt mye med skader i løpet av sin karriere, men skal være skadefri når Premier League nå starter.

Midtbane:

På midtbanen har Guardiola et hav av dyktige fotballspillere å velge mellom. Sentralt i midten er tyder mye på at brasilianske Fernandinho får fornyet tillit. Brasilianeren løste oppgaven på glimrende vis forrige sesong med både offensive og defensive bidrag. Det er ingen grunn til at han ikke skal klare å gjøre det samme igjen.

At Manchester City ønsket seg Jorginho fra Napoli, som til slutt endte opp hos Chelsea, tyder på at Guardiola ikke er helt fornøyd med sine defensive alternativer på midtbanen, men ser man på troppen i sin helhet er dette likevel et luksusproblem. Skulle det riktignok bli et behov for en ekstra defensiv midtbanespiller, så har lagets manager allerede uttalt at han vil vurdere å flytte opp midtstopper John Stones i en slik rolle - noe vi tror kan fungere bra.

I indreløperrollene har Manchester City to verdensklassespillere i Kevin De Bruyne og David Silva. Sistnevnte med sin kreativitet og lure gjennomspill. De Bruyne det samme, men i tillegg i større grad egenskaper som kan avgjøre en kamp på egenhånd. Belgieren er en av ligaens beste avsluttere og tilretteleggere. Han kommer alene til å skape trøbbel for motstanderne neste sesong.

STJERNE: Kevin De Bruyne har utviklet seg til å bli en av verdens beste spillere.

Angrep:

Akkurat som på resten av banen, har Guardiola klassespillere som står i kø for å utgjøre trioen på topp for Manchester City kommende sesong. Sentralt vil vi nok få se både Gabriel Jesus og Sergio Agüero få muligheten i løpet av sesongen. Agüero har vært en målgarantist i flere år, mens 21 år gamle Jesus trolig vil fortsette sin positive utvikling i City-trøya.



På kantene vil det også være hard konkurranse mellom spillere som trolig ville fått plass på de fleste lagene i Premier League. Nyinnkjøpte Riyad Mahrez vet vi hva kan på sitt beste. I Leicesters gullsesongen ble han kåret til årets spiller etter å ha scoret spektakulære mål, driblet seg forbi motstandere og sendt avgårde nøkkelpasninger i kamp etter kamp. Finner han tilbake til det nivået for Manchester City, har motstanderne fått enda en ny grunn til å frykte Guardiolas mannskap.



Det er også store forventninger til portugiseren Bernardo Silva som skuffet litt i sin første sesong for Manchester City. Etter å ha fått et år til å tilpasse seg fotball i England tror nå flere, inkludert lagets manager, at Silva endelig får vist seg fra sin beste side. Den kreative portugiseren er et godt alternativ til navnebror Silva eller De Bruyne i indreløperrollene, men kan også flyttes enda lenger frem på banen i eksempelvis en høyre kantrolle hvor han var å se enkelte ganger forrige sesong.



På kantene vil vi også garantert få se Leroy Sane og Raheem Sterling i aksjon. De to hurtige kantene var et mareritt å forsvare seg mot forrige sesong og blir igjen å regne med når City skal kjempe om nye poeng.

VRAKET TIL VM: Leroy Sane ble vraket til VM, men tyskeren er en stjernespiller i Manchester City.

Se opp for: Phil Foden (18)

Med såpass mange etablerte stjerner i troppen er det vanskelig å si hvor mye Gurdiola kommer til å slippe til klubbens yngre talenter, men 18 år gamle Phil Foden kan det være verdt å se opp for. Midtbanespilleren er sett på som et enormt talent og gjorde savnet etter David Silva og Kevin De Bruyne lite merkbart da han fikk prøve seg på midtbanen til City i Community Shield-kampen mot Chelsea på Wembley.



Manager: Pep Guardiola

Han trengte litt tid til å tilpasse seg Premier League, men etter at han fikk gjennomført de justeringene han ønsket etter den noe skuffende 3. plassen i 2016/17-sesongen, viste Pep Guardiolas Manchester City seg som nesten uslåelige forrige sesong. Han har formet laget slik han ønsker og spillerne virker definitivt å ha kjøpt hans ideer om et offensivt og ballbesittende lag.

Guardiola har allerede klart å skrive seg inn i historiebøkene med stor suksess hvor enn han har vært, men han virker sulten på å få enda mer å juble for i den lyseblå delen av Manchester.

Plusser:

+ Har ligaens soleklart beste tropp

+ En rekke nøkkelspillere som kan avgjøre kamper på egenhånd

+ En av verdens beste managere i Pep Guardiola

Minuser:

- Det har vist seg å være vanskelig å vinne Premier League flere år på rad

- Det er en forventning om at Manchester City også skal kjempe om seier i Champions League. Kan det gå på bekostning av Premier League?

TRENERLEGENDE: Pep Guardiola har allerede skrevet seg inn i historiebøkene.

Konklusjon:

Manchester City var i en klasse for seg forrige sesong og vi tror de klarer å forsvare seriegullet. Pep Guardiola leder laget med den klart beste troppen og selv om vi tror Liverpool kan komme til å gi City noe hardere kamp denne sesongen, mener vi steget fortsatt er litt for høyt opp for konkurrentene.

City vil trolig ha et sterkt fokus på å heve seg i Champions League neste sesong, noe som kan gå utover prestasjonene i den engelske serien. Laget har imidlertid god dekning i samtlige posisjoner, og vi mener laget fra Manchester er godt nok rustet til å levere på et høyt nivå i begge konkurranser.

City kan også vise til enkeltspillere som kan avgjøre kamper alene. Flere av spillerne er også ventet å fortsette den positive utviklingen de har hatt under Guardiola.

Den styrtrike klubben har hatt en klar ambisjon om å stabilisere seg i toppen av engelsk fotball og med Guardiola bak roret er Manchester City på god vei til å klare det.

Treningskamper:

20. juli: Dortmund - Manchester City 1-0

25. juli: Manchester City - Liverpool 1- 2 (Sané)

28. juli: Bayern München - Manchester City 2-3 (B. Silva x2, Nmecha)

5. august: Manchester City - Chelsea (Community Shield) 2-0 (Agüero x2)