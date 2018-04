Ga halvparten av Lotto-gevinsten til kjæresten, men da ville hennes eks ha pengene

I september 2017 var det en veldig heldig mann som sammen med sin kjæreste kjøpte en Lotto-kupong.

Det endte en gevinst på hele 372 millioner kroner. mer penger enn de fleste av oss kan drømme om. CBS i Canada melder likevel om litt krøll i feiringen.

Eksen ville ha pengene

Eieren av kupongen var Brett McCoy, men han mente at hans kjæreste Robin Walker fortjente en del av gevinsten. Det var bare ett problem: Hennes eks.

Han saksøkte sin tidligere kone for å få en del av pengene. Han ba om nærmere 50 millioner kroner som skulle overføres til et fond. Grunnen var at paret ikke var fullstendig skilt, kun separert.

Det endte likevel med en lykkelig slutt for det nye paret da retten avviste søksmålet. Eksen hadde ingen rettigheter på pengene selv om paret en gang hadde vært gift.

Det hører med til historien at paret ble separert i 2009, åtte år før gevinsten ble vunnet. Saken ble for øvrig først meldt av The Herald Dispatch, som viser tidslinjen til rettssaken.

Hva med Norge?

Potten i Eurojackpot er 403 millioner kroner fredag kveld. Slik reglene er i Norge er det slik at du, hvis du kun bruker dine egne penger, eier gevinsten. Nå er det kanskje vanskelig å bevise at akkurat de pengene du brukte på å kjøpe en kupong er kun dine, men...

Som advokater har sagt før så er det slik at hvis pengene styrer mer enn kjærligheten ved en gevinst, og du er redd for at du ikke vil få en del av gevinsten må du skille deg med en gang en gevinst er vunnet. Slike drastiske skritt tar vel sjeldent folk.

Samboere har for øvrig adskilt økonomi, så hvis du tenker at det er sannsynlig (selv om vi vet hvor usannsynlig det er (faktisk er sannsynligheten 1 til 93 millioner per rekke på Eurojackpot)) så kan du kanskje bare lage en liten avtale? Skulle en av oss vinne så deler vi gevinsten?