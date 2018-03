Glimt-Knutsen om samarbeidet med Bjørkan: - Vi kan krangle så fillene fyker

MARBELLA (Nettavisen): For mens han selv ble hentet fra Obos-klubben Åsane og overtok jobben som hovedtrener for Glimt i vinter, gikk Bjørkan over som sportslig leder i klubben.

Få hadde sett for seg en slik løsning etter at Bjørkan ledet gultrøyene tilbake til det gode selskap med en glimrende sesong.

Det har uansett ikke forandret mye.

- Hvilke titler vi har, det driter vi i. Det handler om hvordan vi jobber på feltet og å få det beste ut av hver enkelt. Vi er et lite team i tillegg, forklarer han, med et bredt smil rundt munnen, og røper at Bjørkan fortsatt er aktiv på feltet.

Selv ble han brått og plutselig trener for en eliteserieklubb. Og selv om han har mye erfaring, har han aldri stått i en slik situasjon tidligere.

Og nå skal han måle krefter med klubber som har helt andre muskler enn det de har på Aspmyra.

Derfor er han glad han fortsatt kan støtte seg til Bjørkans erfaring fra nivået. Men temperatur, det blir det.

- Vi har en god link og tone, og fungerer godt sammen. Vi kan krangle så fillene fyker, men det er alltid respekt for hverandre, og vi er alltid enige når vi går ut av rommet, forsikrer han.

Eliteseriekarrieren åpnet bra for Glimt-sjefen. Laget hans slo LSK 3-1 i seriepremieren på Aspmyra.

OFFENSIV: Kjetil Knutsen er offensiv i tankegangen før Bodø/Glimts Eliteserie-comeback. Her fra treningsleiren på Marbella.

Vil bli bedre på spillerlogistikk

En grunn til at Bjørkan gikk over til rollen som sportslig leder, skal være, ifølge Knutsen, at han selv ønsket å bruke mer tid på spillerlogistikk.

Det er en oppgave det ikke er rom for å gjøre mange feil i, og en oppgave de har sett at det har vært rom for stort forbedringspotensial rundt.

- Vi er i situasjon hvor vi faktisk ikke kan bomme på én eneste spiller som vi henter. Det er litt krise for oss. Den jobben har ikke vært gjort grundig nok, så han har veldig mye på det som har med spillerlogistikk å gjøre, grovarbeidet. Så jobber vi veldig tett når vi har sirklet oss inn på de casene. Det er tidkrevende, forteller Knutsen.

Trygg på hva han står for

Bergenseren, oppvokst i Arna, kom fra jobben som hovedtrener i Åsane, før han ble lokket nordover.

Knutsen har også hatt jobber i Brann og Hovding, før Åsane. Nå er han imidlertid klar for sitt første år som hovedtrener på toppnivå i Norge, og han er forberedt på at enkelte kan være skeptisk til hans manglende erfaring som trener på det nivået.

- Jeg er veldig trygg på hva jeg står for selv, men jeg forstår hvis det blir stilt spørsmål ved mangel på erfaring og slikt, smiler Knutsen til Nettavisen.

Han møter Nettavisen på spillerhotellet Glimt bor på under treningsleiren i Marbella i Spania. Knutsen er blid, kvikk i replikkene og sprudler av engasjement.

- Jeg har jobbet med fotball i mange år, i ulike roller, og vi tenker og jobber litt annerledes enn andre lag gjør, og det gjorde vi i fjor. Jeg og Aasmund jobbet ekstremt tett med ansvar for ulike ting i fjor, og det samme gjør vi i år.

NY ROLLE: Aasmund Bjørkan har gått fra hovedtrener til sportslig leder i Bodø/Glimt foran den kommende sesongen.

Denne sesongen er ikke Glimt fornøyd med kun å beholde plassen.

Ifølge Knutsen skal de underholde, og de skal spille en fotball som gjør at andre lag må legge seg bakpå i banen.

Ønsker å styre kampene

Og det er flere områder de har jobbet med i vinter, som skal sørge for at de blir et vanskelig lag å møte.

- Vi endret en del i det defensive og hvordan vi var strukturert i fjor. Bodø/Glimt og den klassiske 4-3-3 ligger der, defensivt har det vært mye å ligge lavt og kontre. Vi har endret mye på pressmønsteret, høyere i presset oftere. Det er den ene biten.

- Og så har vi endret litt i forhold til at grunnspillet vårt skal være mer utviklende, enn bare å stole på kontringsspillet. Det har vært tanken vår. Vi skal ha evne til å endre kampbilder, forsterke kampbilder, og da må du ha mer ferdigheter i laget enn Glimt kanskje har hatt de siste sesongene i Eliteserien. Det har vært grunntanken, og det begynte vi med i fjor.

Og det er ingen enkel oppgave han tar fatt på. Men det er en oppgave han ser fram imot.

Til tross for hans manglende erfaring som hovedtrener på Eliteserie-nivå i Norge.

- Jeg er trygg på meg selv, jeg føler at «ja, jeg har ikke et navn, og det er mange som ikke vet hvem jeg er», men jeg har tro på måten vi jobber på, og den står ikke tilbake for noen, smiler Knutsen.

