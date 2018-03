Helland med Molde-stikk: - De henger opp bilder av sølvvinnere. Det kunne aldri vi gjort

MARBELLA (Nettavisen): På søndag startet Rosenborg jakten på sitt fjerde strake seriegull. Det åpnet på verst tenkelige måte med 0-1-tap mot Sarpsborg.

Rosenborg må uansett leve med å være soleklare gullfavoritter, også i år. Det mener Pål André Helland er naturlig.

- Det er litt det som er deilig med å være i Rosenborg, at du har det overhengende presset på deg, at alt annet enn seier er nederlag. Helst skal du vinne på riktig måte, sier Helland til Nettavisen i et intervju som ble foretatt før serieåpningen.

Nettavisen spår, i vårt tabelltips, at Strømsgodset blir nummer to, med Molde på plassen bak.

- Det henges ikke opp på Lerkendal

Molde-spiller Ruben Gabrielsen fortalte til Nettavisen på Marbella at det ikke er noe nederlag for klubben dersom de blir nummer to, bak Rosenborg.

Det er en forklaring Helland tror på.

- Molde er, med all respekt, ikke en så stor klubb som Rosenborg. På Aker Stadion henges det opp årstall og så står det bronse- og sølvvinnere. Det henges ikke opp på Lerkendal, for å si det sånn. Der prøver man å glemme de som har vært i stallen de årene. Her er det kun gull som gjelder.

- Det er utopi for Rosenborg å tenke at man skal henge opp et lagbilde av sølvvinnere fra 2013 eller 2014. Det skjer ikke. Det er bra at man er litt realistiske, og så tviler jeg ikke på at Molde har lyst til å ta gull. Det har dem. Men at de ikke nødvendigvis graver seg ned, eller begynner å rive opp og bytte om på alt, hvis de har en brukbar sesong og får sølv, forteller Helland.

GODFOTEN: Pål André Helland i aksjon under treningsleiren på Marbella. I forgrunnen tusler Nicklas Bendtner.

Konstant gullpress

På Lerkendal må spillerne imidlertid leve med et konstant krav fra omgivelsene om at kun gull er godt nok.

Det er en tilværelse Helland nyter.

- Jeg elsker det. Du må venne deg til det og ha rette hodet for det. Enkelte ganger, når du kjøper spillere fra andre klubber, så får de seg et sjokk når de slår den første feilpasningen på Lerkendal og det er 20.000 som roper «nei» eller sukker. Da må du bli tøff i hodet. Da blir man fort enda bedre, for da vet man at man må være på tå hev hele tiden.

Helland tror både Molde og Godset blir med i tetstriden den kommende sesongen.

Spesielt Godset er et lag Helland har troen på, den kommende sesongen.

- De har fått jobbet litt i det skjulte. De hadde en forferdelig vårsesong i fjor hvor ingenting fungerte. På høsten så klikket det litt, og de har Eirik Ulland Andersen, Bassel Jradi, og Tokmac (Nguen) som er gode spillere. Marcus Pedersen bøtter inn mål hvis han blir servert. De har stabile og gode spillere bakover, og en tydelig plan på hvordan de vil spille, forklarer Rosenborg-spilleren.

- De tok tre poeng mer enn Rosenborg på høsten i fjor?

- Ja, men de hadde nok ikke gjort det om vi kjempet om gullet hele veien inn. Motivasjon skal du ikke kimse av, for det så ut som vi spilte treningskamper de siste 3-4 rundene. På grunnlag av det nevner jeg Godset, og de har gode kvalitetsspillere, så har jeg troen på dem, svarer Helland.

Sikker på at RBK har det høyeste toppnivået

Ulland Andersen kom med en offensiv påstand til Nettavisen på Marbella.

- For å være helt ærlig, så synes jeg den fotballen vi viste på høsten, og spesielt hjemme, den er det ingen i Eliteserien som matcher. Ikke når vi er på topp, og med de spillertypene vi har, uttalte Ulland Andersen til Nettavisen.

Den påstanden fnyser Helland av.

- Det får stå for hans regning. Jeg er ganske sikker på at vi har det høyeste toppnivået. Når vi er på vårt beste, så slår vi alle andre lag i Eliteserien, selv om de er på topp, kontrer Helland.

I vinter har Rosenborg forsterket laget med blant andre Alexander Søderlund, mens det kun er Jørgen Skjelvik som har forsvunnet ut stadionportene, av de som spilte regelmessig forrige sesong.

Nettopp det gjør at Helland ikke er i tvil om å utrope Rosenborg som klare seriefavoritter.

KLAR: Pål Andre Helland i aksjon under Rosenborgs treningskamp mot Dinamo Brest på Marbella i februar.

- Med fare for å legge lista for høyt, så synes jeg vi ser bedre ut enn noen gang. Vi har en ekstremt kompleks stall med bred dekning i alle posisjoner og ulike spillertyper. I tillegg har vi ikke solgt noen, bortsett fra Jørgen, som var i elleveren. Da hadde vi nesten en erstatter klar allerede med Jakob. Jeg synes vi ser bra ut, og de som kom i sommer, de har fått et halvår på seg og blitt kjent med Rosenborg. De kommer til å være mye bedre nå. Samuel og Trondsen kommer til å få en kjempesesong.

- Jeg legger hodet på blokka og sier at vi kommer til å være med i toppen, gliser han.

Problemfri vinter

Personlig føler han seg også sterkere foran den kommende sesongen.

Den skadeplagede kantspilleren har hatt en problemfri og god oppkjøring, ifølge ham selv.

- Jeg er vel den eneste som har alle treningene i vinter, så det lover godt. Det er godt, og det er det jeg trenger for å være best mulig og forhåpentligvis være skadefri lengst mulig. Jeg har trengt å bygge opp kroppen til å være sterk og robust, og det føler jeg at jeg har fått gjort nå.

Han føler seg også trygg på at han ikke kommer til å pådra seg noen skader i umiddelbar fremtid.

Det er en følelse han ikke har vært bortskjemt med å ha de siste sesongene.

- Jeg føler meg trygg på kroppen. Det er lenge siden jeg har gjort det. Jeg tror ikke jeg har kjent at det kan ryke noe, eller at jeg ikke burde skyte og sprinte, i vinter, og det er godt.