Henrikh Mkhitaryan er klar for Arsenal

Arsenal bekrefter at den armenske stjernespilleren Henrikh Mkhitaryan er klar for londonklubben. Han kommer fra Manchester United.

Mkhitaryan går til Arsenal som en del av avtalen for å få Alexis Sanchez til United. Det bekrefter begge klubbene mandag kveld.

- En drøm



Midtbanespilleren hevder at det er en drøm å signere for London-klubben.

- Jeg er veldig glad for at vi kunne få til avtalen og jeg er veldig fornøyd med å være her. Det er en drøm som kommer i oppfyllelse. Jeg har alltid drømt om å spille for Arsenal. Nå som jeg er her, skal jeg gjøre mitt beste for å skape historiske øyeblikk for klubben, sier Mkhitaryan i et intervju med klubbens hjemmeside.

Arsenal-manager Arsene Wenger mener London-klubben har sikret seg en meget dyktig spiller - en komplett spiller.

- Jeg må si at han er en spiller som har alle attributter, forteller Wenger.

Fant seg ikke til rette



28-åringen kom til United sommeren 2016 for rundt 30 millioner pund, men den offensive midtbanespilleren klarte aldri å finne seg helt til rette i systemet til manager José Mourinho.

Under sin første sesong i klubben ble det likevel 41 kamper og 11 mål på 28-åringen, mens han denne sesongen åpnet svært bra, men har siden falt utenfor laget.

Arsenal-manager Arsène Wenger har ikke lagt skjul på at han er en stor beundrer av armeneren og sa følgende om spilleren nylig:

- Hvis dette skulle bli en realitet, er det fordi jeg liker spilleren. Vi har spilt mot Mkhitaryan mange ganger når han var i Dortmund, og jeg setter pris på måten han spiller fotball, sa Wenger på en pressekonferanse.

70 landskamper



Armeneren har tidligere spilt for Pyunik, Metalurth Donetsk, Sjakhtar Donetsk og tyske Borussia Dortmund. Mkhitaryan leverte en meget sterk 2015/16-sesong med Dortmund og scoret 23 mål på 52 kamper.

Han står bokført med 70 landskamper og 25 mål for Armenia.

Mkhitaryan blir Arsenals andre signering i januarvinduet. Fra før har londonklubben sikret seg grekeren Konstantinos Mavropanos.

Arsenal har så langt hatt en litt trøblete sesong i Premier League og får en tøff utfordring med å komme seg inn i topp fire denne sesongen.