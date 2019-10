Her spiller to legendariske managere for to rivaler på samme lag, ser du hvem?

Søndag 23.oktober reiser ligaleder Liverpool FC 53 minutter til Stretford i Manchester. Der møter storklubben som har jaktet på seriemesterskap i mange år det utvilsomt største laget de siste 25 årene: Manchester United, et lag som i skrivende stund ligger helt nede på en 12.plass i Premier League.

Det er Jürgen Klopp mot Ole Gunnar Solskjær. De Gea mot en muligens skadefri Allison. Van Dijk mot Maguire. Rashford mot Firmino. Wan-Bissaka mot Alexander-Arnold. Naboby mot naboby. Det er en kamp som er mye mer enn bare en fotballkamp.

Vi kommer til å telle ned til kampen med en ny artikkel hver dag fram til selve kampen. Vi starter med historien i sak nummer 1.

Liverpool og Manchester United har møtt hverandre særdeles mange ganger. Her fra Milk Cup (ligacup)-finalen i 1983. Liverpool vant kampen 2-1 etter ekstraomganger.

Manchester ble en landsby i 1301 og en by i 1853, mens selv om Liverpool ble grunnlagt i 1207 så fikk den bystatus i 1880.

Historien til Manchester starter med en gammel keltisk stamme (Brigantes) som hadde et hovedkvarter i det som nå er Manchester. I år 79 så satte romerne opp et fort i området, og siden den gang har det alltid bodd mennesker der. Tidlig på 1300-tallet så var det stort tekstilmarked i byen og var kjent som en av de vakreste byene nord i England.

Under borgerkrigen i England støttet Manchester parlamentet (som gjorde at Oliver Cromwell tok makten). Under den industrielle revolusjonen fortsatte tekstilproduksjonen i området og hadde en enorm vekst. Den første jernbanen mellom to byer ble også opprettet, dog til Liverpool, for å frakte alt man produserte til sjøen og båter som kunne frakte det. Etter at Manchester Ship Canal ble bygget i 1894 trengte man ikke å sende produksjonen til Liverpool lenger.

Liverpool er hjembyen til Beatles, men Manchester kan skilte med Engels og mange besøk fra Marx.

Manchester ga oss kommunismen?

Manchester er også en av de store bakgrunnen til kommunismen, eller marxismen. Friedrich Engels levde store deler av sitt liv i Manchester og Karl Marx besøkte ham ofte der. Bakgrunnen er sannsynligvis den enorme forskjellen på innbyggerne i byen i rikdom.

Liverpools vekst startet ikke før tidlig på 1700-tallet etter at man fikk en operativ havn og slaveskip og skip med tekstilproduksjon fra Manchester seilte ut fra Liverpool. Spesielt slavehandelen gjorde at Liverpool fikk en sterk vekst. Mot slutten av 1700-tallet så kontrollerte Liverpool over 41 prosent av Europas slavehandel. En periode i det 19. århundre var Liverpool den byen som ga mest rikdom til det britiske imperiet, og den første amerikanske konsulen i noen utenlandsk by ble oppnevnt i Liverpool.

Tidlig i det forrige århundre var Liverpool den første byen i England hvor det var voldelige opptøyer mot en innvandrerbefolkning etter at byen hadde fått stor innvandring fra tidligere britiske kolonier. Under den andre verdenskrig var Liverpool den byen som ble nest mest bombet av Hitler-Tyskland (etter London).

Liverpool var også den første byen i England som fikk både den første high school for jenter og den første ungdomsrettsalen.

Sentrum i Manchester

Den internasjonale byen Manchester

Liverpool har vært en internasjonal by lenge, og har svært mange mennesker med irsk og walisisk familie i tillegg til tidligere britiske kolonier. Byen var også den første med mange fargede innvandrere. Inngangen til Chinatown i Liverpool er den største utenfor Kina.

I prosent er likevel Manchester en mer internasjonal by med svært mange mennesker fra Italia (5,5 prosent av befolkningen i Manchester har italienske forfedre) og det bor veldig mange mennesker med indisk og pakistansk bakgrunn i byen.

Liverpool by har 435 500 innbyggere, mens det som kalles Liverpool Urban Area - det vil si med forsteder - har 816 216 innbyggere. Manchester by har 498 800 innbyggere, mens det litt større området Greater Manchester har hele 2,6 millioner innbyggere.

Den første kampen mellom de to lagene skjedde i 1894, faktisk på Ewood Park. Liverpool vant 2-0. Resultatet gjorde at Newton Heath (som da var navnet på Manchester United) rykket ned, og Liverpool rykket opp.

Matt Busby og Bill Shankly

United-legenden Matt Busby spilte aldri for Manchester United i sin karriere, men han spilte for Liverpool. 122 kamper fikk han totalt. Han ble for øvrig kjøpt fra Manchester City. Under andre verdenskrig fikk Busby tilbudet om å bli assisterende manager for Liverpool. Han takket nei, og tok heller over Manchester United. Han var manager for klubben fram til 1969.

Busby spilte tre kamper mot Manchester United som Liverpool-spiller. I 1938 vant Liverpool 1-0 etter mål av sør-afrikaneren Nieuwenhuys hjemme, mens den siste kampen i serien det året endte med seier 2-0 på Old Trafford til Manchester United etter to mål av Hanlon. Den tredje kampen var i 1936 da Liverpool vant 5-2 på Old Trafford.

Skotten fikk 1 landskamp for Skottland, og på denne ene kampen spilte han sammen med en annen legende på managersiden: Bill Shankly.

Bill Shankly tok over Liverpool i 1959, og var manager i Liverpool fram til 1974. Som spiller var han i klubbene Carlisle og Preston North End.

I perioden hvor de to legendene ledet hvert sitt lag møttes Manchester United og Liverpool hverandre 17 ganger. Liverpool vant 7 ganger, mens Manchester United fikk seieren 6 ganger.