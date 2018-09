Hva om du vinner 364 millioner fredag?

Ingen hadde plukket ut de 5+2 rette tallene under Eurojackpot-trekningen forrige fredag. Det betyr at trekningen blir enda mer spennende fredag 28. september.

Førstepremiepotten har nemlig vokst fra rundt 270 millioner kroner opp til 364 millioner kroner.

Du kan spille Eurojackpot her

Topp 10-premieutbetalinger

Dersom en nordmann stikker av med hele potten kommende fredag, vil vinneren plassere seg nest øverst på lista over Norsk Tippings største premieutbetalinger.

Spill Premie Kjønn Dato

Eurojackpot 441,3 mill Mann 18.08.2017

Vikinglotto 341,3 mill Kvinne 15.11.2017

Vikinglotto 216,1 mill Mann 16.05.2013

Vikinglotto 200,0 mill Mann 27.06.2018

Eurojackpot 167,1 mill Kvinne 23.03.2018

Vikinglotto 127,6 mill Kvinne 22.10.2014

Vikinglotto 115,9 mill Mann 19.12.2013

Vikinglotto 106,6 mill Mann 27.12.2013

Vikinglotto 103,0 mill Mann 20.12.2017

Eurojackpot 102,6 mill Mann 06.05.2013

Garantert norsk millionær

Ikke bare er det hundrevis av millioner i førstepremiepotten på fredag, men én heldig nordmann er også garantert å bli millionær.

Hver fredag trekkes det nemlig ut én tilfeldig norsk spiller som har levert Eurojackpot hos Norsk Tipping. Den heldige vinneren sikrer seg 1 million og et reisegavekort til en verdi av 100.000 kroner.

- Nå fikk jeg hjertebank! Jeg tør nesten ikke tro at det er sant, sa forrige ukes nasjonale vinner, som kunne tenke seg å bruke reisegavekortet på å oppleve Tenerife og Svalbard.

Husk å spille Eurojackpot før fredag kl. 19.00!

(Vinnersjansen for førstepremien er 1:95 mill. per rekke. Vinnersjansen for den norske millionpremien er i snitt 1:550.000 per rekke.)