Hvilket lag er best i Oslo?

Oslo. Byen hele Norge av en eller annen grunn hele Norge utenfor ringveien klarer å utvikle hat mot. Hovedstaden. Tigerstaden. Sentrum i Norge.

Fotballen i Oslo er på vei opp. Oppover. Framover. Nå sparkes det ball i de fleste serier, og vi har tatt en kikk på divisjonene hvor Oslo-stoltheter skal kjempe om å være best i hovedstaden, og Norge.

Toppserien:

Røa Fotball Elite aka Røa Dynamite Girls

Røa er nok et av Oslos mest underholdende lag på damesiden. I 2017 scoret de nest flest mål i serien med 29 mål, men de slapp inn 17 mål, noe som var fjerde mest. De havnet på en 5. plass i fjor og er absolutt et kvalitetslag som kjemper om en topp tre plassering i årets toppserie. De har spilt sesongens første kamp mot Lyn, og det resulterte i 2-1 tap. Det er ingen tvil om at de kommer til å være med å kjempe i toppen i årets sesong, men om de kan kalle seg Oslos beste lag, er usikkert.

Røa spiller neste kamp lørdag 14.04 kl 15:00 mot LSK.



(Lillestrøm er som vi alle vet den togstasjonen på vei mot Gardermoen hvor Flytoget stopper)

Lyn Toppfotball

Lyn gjorde en kjempeprestasjon i fjorårssesongen og rykket opp til Toppserien for første gang. Det blir spennende å se hvordan det nyopprykkede laget presterer på et høyere nivå, men det lover godt for fortsettelsen da de slo Røa 2-1 i første serierunde.

Lyn spiller neste kamp 14.04 kl 14:00 mot Klepp.



(Vi har googlet hvor Klepp er, det er utenfor Oslo).

Vålerenga

I 2017 gjorde Vålerenga en helt grei sesong og havnet litt under midten på 7. plass av 12 lag. De slet mot de store lagene som LSK, Stabæk, Røa blant annet, men havnet trygt på tabellen ved å sikre poeng mot de mindre lagene. De var et rimelig stort sprik i tabellen i fjor ettersom hele 54 poeng skilte førsteplassen (LSK) med sisteplassen (Medkila). Det blir spennende å se i år, og vi gleder oss masse til helgen da neste runde av toppserien spilles.

Vålerenga spiller neste kamp søndag 15.04 kl 15:00 mot Kolbotn.

(Kolbotn kommer snart til å bli innlemmet i Oslo, men enn så lenge...)

PostNord-ligaen avd 1:

Grorud Senior A

I 2017 var kampen om tittelen "Oslos gjeveste lag" uten tvil veldig hard. Skeid kom på en 5. plass i serien, tett etterfulgt av Grorud, KFUM og Kjelsås på en 6.,7. og 8. plass, med Vålerenga 2 på en 11.plass. Her er det altså hard kamp om Oslo-tittelen! Grorud er nok svært gira på å ta revansje. I år kommer guttene fra Grorud til å gå hardt ut i serien for å legge de andre Oslo-lagene bak seg på tabellen. En plassering blandt de fem beste er realistisk.

Søndag 15.04 kl 16:00 spiller Grorud mot Hønefoss BK.



(Hønefoss har pol på vei til hytta)

Kjelsås

Kjelsås havnet rett bak KFUM i fjorårssesongen på en 8. plass. Viggo Stølan Anthonsen sitt mannskap har holdt seg i PostNord-ligaen helt siden nedrykk fra OBOS ligaen i 2001. Kjelås tapte 2-3 for Raufoss i vinter, men har forbedret seg sterkt etter den kampen og vunnet en rekke treningskamper. Bortestatistikken fra 2017 må de riktignok forbedre om de skal ende høyere på tabellen i år. I fjor vant dem kun en bortekamp. Til helgen møter de Skeid for et realt Oslo-oppgjør, og her får vi allerede en pekepinn på hvem som ligger an til å ta første skritt mot oslotittelen.



Kjelsås spiller neste kamp lørdag 14.04 kl 16:00 mot Skeid.



(Skeid fotballs hjemmebane ligger i Kjelsåsveien, her snakker vi gangavstand)

Skeid

Skeid kom på en bra 5. plass i fjor, men har klare ambisjoner om å gjøre det bedre i år. Det er en tøff pulje de har fått i år, men Tom Nordlies gutter har som mål å forbedre seg i alle spillets faser slik at de er klare å etablere seg i den høyre ligaen når den dagen måtte komme. De havnet på topp av Oslo-lagene i fjor, og det blir tøft for de andre lagene å hevde seg mot Skeid, og allerede til helgen er første Oslo-motstander klare til å prøve seg.



Skeid spiller neste kamp lørdag 14.04 kl 16:00 mot Kjelsås.



PostNord-ligaen Avd 2 :

Vålerenga 2

At Vålerenga 2 blir seirende i Oslo, er muligens en smule ambisiøst. Vålerenga 2 har en ung stall og hadde en rotasjon på nærmere 40 spillere i fjor, som gir et varierende resultat, men ypperlig for utvikling av nye talenter. Det er ingen tvil at de laget har masse potensiale, men med andre ambisjoner enn å havne høyt på tabellen, vil de neppe havne på topp blant Oslo-lagene.

Vålerenga 2 spiller neste kamp søndag 15.04 kl 18:00 mot Egersund.



(Egersund ligger mellom Stavanger og Kristiansand, og er mest kjent for Bengt Sæternes)

KFUM

Som sagt over var fjorårets serie en tett affære mellom Oslo-lagene. KFUM endte midt på tabellen på en 7. plass i fjorårssesongen. Guttorm Lende, som er trener for klubben, har forsterket stallen kraftig med Bærum spillerne Moses Mawa, Mounir El Masrouri, Eirik Stafford fra Skeid og interesante Fisnik Kastrati ( Bror av Flamur i Sandefjord ). Vi skal ikke se bort ifra at laget som holder til på Ekeberg ender høyere på tabellen i årets sesong.

KFUM spiller neste kamp lørdag 14.04 kl 14:00 mot Vidar.



(Vidar Davidsen er ikke mannen bak klubben Vidar, klubben er fra Stavanger. Vi har sjekket på Wikipedia og Brede Hangeland har spilt for Vidar. Klubben Vidar altså.)

Vi konkluderer med at alt kan hende, og at overraskelsene kommer til å bli mange. Oslo har et drøss av talentfulle spillere, som blir spennende å følge. Alt kan skje, og det er derfor vi elsker fotball.



Og, skulle du være fra utenfor Oslo så ber vi om unnskyldning for det som kan oppfattes som lokalpatriotisme i denne saken.

