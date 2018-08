James Maddison (21) skal ta opp arven etter Riyad Mahrez i Leicester

TABELLTIPSET: 10.-PLASS - LEICESTER

- Jeg har alltid ønsket å være en vinner. Den beste spilleren. Han som alle snakker om. Sånn sett er jeg grådig, forteller James Maddison.

Leicester har i sommer kjøpt 21-åringen fra Norwich for over 250 millioner norske kroner, noe som er salgsrekord hos kanariklubben. Maddison var lagets beste spiller forrige sesong, og markerte seg med flust av både mål og målgivende pasninger.

Når Riyad Mahrez har signert for Manchester City, er det Maddison som skal levere varene for seriemesterne fra 2015/16-sesongen. Unggutten har aldri tidligere spilt på dette nivået, men forventningene er skyhøye blant Leicester-fansen.

Ikke tilhørt et akademi

Den tekniske midtbanespilleren er allerede blant Englands mest talentfulle fotballspillere. Han har debutert på U 21-landslaget, og trolig er det bare spørsmål om tid før han også får sin A-landslagsdebut. Maddison sammenlignes ofte med Tottenham-juvelen Dele Alli, og har ekstremegenskaper når det kommer til både dribling, pasninger og avslutninger mot mål. Han har en eminent dødballfot og kan skape trøbbel for ethvert forsvar. Veien mot Premier League har likevel ikke vært slik de fleste andre gjør det. I stedet har unggutten tatt en omstridt og omdiskutert vei på sin reise mot Premier League-spill. Maddison har nemlig aldri tilhørt akademiet til en av de største klubbene i landet. Han har heller valgt å få førstelagserfaring i mindre klubber i lavere divisjoner allerede fra han var tenåring. Til tross for sin unge alder, har han nå allerede rukket å spille godt over 100 seniorkamper i sin karriere.

- Det var en fordel for meg å få gå gjennom de lavere divisjonene. Det at jeg var i Coventry i stedet for et av Premier League-lagene har trolig vært bra for meg. Jeg trengte ikke bygge meg opp gjennom U 18-lag eller U 23-lag. I stedet fikk jeg spille «mannefotball» allerede fra ung alder, forklarer 21-åringen.

Vraket Liverpool

Det hele startet da han som sjuåring fikk muligheten til å bli en del av Coventry. Klubben ble en stor del av livet hans, og som 16-åring satt han på benken for klubbens førstelag. 17 år gammel kom debuten. Maddison gjorde seg bemerket med en gang, og scoret et vakkert frisparkmål. Han skrev under på en profesjonell treårskontrakt med klubben, men før den rakk å gå ut, kom Norwich på banen.

OVERBLIKK: James Maddison er Leicesters nye general.

Gultrøyene signerte unggutten i januar 2016, men lånte han tilbake til Coventry for resten av sesongen. På denne tiden var Maddison allerede en ettertraktet unggutt, og den anerkjente Liverpool-journalisten James Pearce bekrefter at Liverpool forsøkte å hente den da 19 år gamle spilleren. Men Maddison var ikke som alle andre unggutter. I stedet for å hoppe på muligheten da en storklubb viste interesse, var han helt klar på at det var spilletid som var viktig for han. Det var det som var forklaringen på hans klubbvalg, og det var det som gjorde at han selv tok initiativ til å bli lånt ut fra Norwich også den første halvdelen av sesongen etter.

Klubben han ble lånt ut til var Aberdeen i Skottland, hvor han på ny fikk erfaring i knallhard «voksenfotball».

- Jeg spurte manageren om jeg kunne bli lånt ut, for jeg er typen som elsker å spille fotball. Jeg ønsket ikke å sitte på benken eller tribunen. Den skotske ligaen var en tøff fysisk liga. Jeg ble sparket ned hele tiden der. Den type spiller som jeg er – når midtstopperne der møter meg – da ønsker de å vise hvem som er sjefen, forteller Maddison selv om tiden i Skottland.

Ble «star struck» av stjernemøte

Maddison er en familiekjær gutt, og besøker familien hjemme så ofte han kan. I huset til foreldrene går det alltid en fotballkamp på TV, og 21-åringen takker foreldrene for at han har fått den muligheten han har fått. Han forteller at de også hjelper han med å holde føttene godt plantet på jorden når han selv føler han kan fly.

For å fly er noe det ser ut til at Maddison virkelig kan for tiden. Etter at han kom tilbake fra utlånet i Aberdeen, har utviklingen hans tatt av. Prestasjonene i Norwich forrige sesong gjorde at han ble tatt ut på årets lag i Championship. Dermed måtte han møte opp på prisutdeling. På plass for å motta priser var også andre spillere som hadde gjort det skarpt i England forrige sesong, og ved bordet ved siden av satt Liverpools Mohamed Salah.

Maddison forteller at han har en tendens til å bli litt «star struck» når han treffer på store fotballstjerner.

- Jeg hadde med meg moren min, som er en stor Liverpool-supporter, og hun ser veldig opp til han (Salah, red.anm.). Det gjør jeg selv også, skal jeg være ærlig. Jeg tenkte: Wow, der er Mo Salah, der er Marcos Alonso og David de Gea. Heldigvis var faren min også med, og han fikk meg ned på jorden igjen, tok meg til side og fortalte at «Du er her av en grunn. Du fortjener å være her.»

Det å bli «star struck» er likevel noe 21-åringen klarer å legge bort når fotballskoene kommer på. Han kan blant annet fortelle at han møtte Chelsea og Eden Hazard i FA cupen. Ute på banen koblet han helt ut hvilke store stjerner han spilte mot, men så raskt dommeren blåste av kampen, fortet han seg bort til belgieren for å spørre om å bytte drakter.

- For en unggutt som har sittet og sett på disse spilleren i Premier League hver uke, er det gøy å endelig kunne være rundt de, sier Maddison.

PRIS: James Maddison poserer med foreldrene under en prisutdeling.

Klar for nytt steg

Til tross for stor suksess og at han nå er klar for spill på øverste nivå, ser unggutten likevel at han kan bli bedre. Han er klar på at han alltid ønsker å utvikle seg, og han er klokkeklar på at dette skjer gjennom å spille jevnlig førstelagsfotball.

Derfor ble han raskt solgt da Leicester-sjef Claude Puel tok kontakt og ville hente han til klubben. Puel hadde nemlig en plan klar – han fortalte detaljert om hvordan han ønsket å bruke 21-åringen, hvilke ting han kunne forbedre og hvilke ting han kunne tilføre laget. Alt i alt så Maddison en klubb hvor han kan ta enda nye steg på vei mot toppen. Det er kanskje derfor han ikke valgte en enda større klubb, selv om han skal ha vært ønsket av blant annet Tottenham, Arsenal, Liverpool og Manchester City.

På sikt er det liten tvil om at det er klubber som dette som er målet for midtbanespilleren, men først vil han ta nye steg i Leicester.

- Du burde alltid ønske mer. Hvis du blir komfortabel med det du har utrettet, vil du aldri klare å komme deg til neste nivå, forteller den nyankomne Premier League-stjernen.

Analyse av Leicester:

Overgangsaktivitet:

INN:

Ricardo Pereira (Porto)

Jonny Evans (West Bromwich)

James Maddison (Norwich)

Danny Ward (Liverpool)

Ryan Loft (Tottenham)

Rachid Ghezzal (Monaco)

UT:

Robert Huth (fristilt)

Ben Hamer (Huddersfield)

Elliott Moore (OH Leuven)

Connor Wood (Bradford City)

Joshua Debayo (Cheltenham Town)

Sammie McLeod (fristilt)

Dylan Watts (Shamrock Rovers)

Cameron Yates (fristilt)

Riyad Mahrez (Manchester City)

Harvey Barnes (West Bromwich, lån)

Daniel Iverson (Oldham, lån)

George Thomas (Scunthorpe, lån)

Ahmed Musa (Al-Nassr)

Keepere:

Kasper Schmeichel er den ubestridte eneren bak hos Leicester. Dansken har vokst fram som en av ligaens aller beste målvakter, og er en matchvinner. Han er i tillegg god til å redde straffer, og er en naturlig leder bakerst. Schmeichel skal være ønsket i Chelsea, dersom Thibaut Courtois skulle dra til Real Madrid. Det ville vært et stort tap for Leicester. Nyankomne Danny Ward og Elden Jakupovic er også gode keepere, men ikke på samme nivå som det danske førstevalget. Per dags dato sørger disse tre for veldig god dekning i denne lagdelen, men forsvinner Schmeichel, vil det heller være en svak lagdel.

Forsvar:

Også på stopperplass vil den siste uken av overgangsvinduet avgjøre hvordan klubben er skodd, men for øyeblikket ser det svært bra ut. Harry Maguire var strålende i VM, og er visstnok ønsket i Manchester United. Beholder Leicester briten, vil han danne stopperpar med nyankomne, men velkjente Jonny Evans. De to vil være et av de bedre stopperparene man finner i ligaen, dersom vi ser bort fra de aller beste klubbene. Wes Morgan drar på årene, men han og Yohan Benalouane vil begge kunne steppe inn ved skader eller karantener på førstevalgene.

På høyrebacken har Ricardo Pereira kommet inn fra Porto, og må anses som en stor forbedring fra begrensede Danny Simpson. Simpson er uansett en grei back up for portugiseren. Også på venstresiden er dekningen god. Ben Chilwell vil trolig være førstevalg, mens Christian Fuchs også vil få en del spilletid. Alt i alt ser det bra ut for Leicester bakover, men selv om back up-alternativene holder et greit nivå, vil en skade på for eksempel Harry Maguire kunne koste klubben dyrt.

MÅLKONGE: Jamie Vardy scorer og scorer og scorer.

Midtbane:

Claude Puel bytter noe på formasjonen fra kamp til kamp, men stiller ofte i en 4-2-3-1-formasjon eller en 4-4-1-1-formasjon. Normalt benytter han dermed to sittende midtbanespillere, to kanter og én spiller bak spissen. Tidvis har han også brukt to spisser. De sittende midtbaneposisjonene hos Leicester vil det trolig være Wilfred Ndidi og Vicente Iborra som innehar. Iborra har rutinen, mens 21 år gamle Ndidi har imponert stort som kvikk ballvinner. Adrien Silva og Daniel Amartey er også aktuelle i disse posisjonene, og gir klubben flere gode alternativer. Matty James, Nampalys Mendy og Hamza Choudhury er andre alternativer i klubben, men det er mulig en eller flere av disse forsvinner før sesongstart.

I de mer offensive rollene, ser vi det som mest sannsynlig at Marc Albrighton tar den ene vingen, mens Demarai Gray bekler den andre. Mellom disse vil James Maddison finne sin plass. Albrighton leverer på et jevnt nivå, mens det blir spennende å se om Gray klarer å prestere på høyt nok nivå over tid. Savnet etter Riyad Mahrez kommer garantert til å bli stort, men Maddison har potensial til å ta over tilretteleggerrollen som algerieren har hatt. Bredden i disse posisjonene er ikke mye å skryte av, og det kan bli aktuelt å bruke Chilwell som ving i noen kamper. Andy King er alltid er klar til å steppe inn om noe skjer, men han er ingen stjernespiller. Han kan også bekle en rolle litt dypere ned i banen. Bartosz Kapustka var utlånt til Freiburg forrige sesong, men med litt liten bredde offensivt, er det mulig at Puel ønsker å beholde polakken i klubben denne sesongen.

LEICESTER: James Maddison signerte for Leicester.

Angrep:

Jamie Vardy er det ubestridte førstevalget i klubben, og kommer til å score et tosifret antall mål også denne sesongen – det er vi ganske sikre på. Han står med 57 mål på sine tre siste Premier League-sesonger, og har bevist at han er en av ligaens beste avsluttere. Bakfra kommer det tidligere Manchester City-talentet Kelechi Iheanacho. 21-åringen har til gode å imponere i Leicester-trøya, men har vist svært lovende takter i pre season. Fortsetter han formen inn i ligastarten, kan det være fristende for Puel å bruke disse to sammen som et spisspar.

Hardtarbeidende Shinji Okazaki er fremdeles i klubben, og kommer til å levere når han spiller. Japaneren jobber og sliter for medspillerne sine, og sørger for at de andre rundt han får blomstre. I tillegg har klubben fortsatt spillere som Islam Slimani og Leonardo Ulloa på kontrakt. Trolig vil de forsøke å kvitte seg med disse før sesongstart, men blir de værende, utgjør de ekstra bredde på spissplassen. Unggutten Fousseni Diabate er også inne i miksen, og kan spille både som spiss og som kant.

TAKTIKK: Claude Puel kritiseres ofte for litt kjedelig fotball.

Manager:

Claude Puel får som regel gode resultater der han er manager, men spillestilen hans blir ikke alltid satt like stor pris på. Franskmannen er glad i et solid forsvar, og fremover på banen er det kontringene som blir Leicesters sterkeste våpen. Dette har vært et problem i andre klubber han har trent, og i Southampton fikk han sparken til tross for gode resultater, som følge av den «kjedelige» fotballen klubben spilte. I Leicester har fansen sett at man kan vinne ligagull med en lignende taktikk, og Puel får derfor ikke like mye kritikk i sin nåværende klubb. Taktikken er også perfekt for deres sterkeste våpen, Jamie Vardy, og vi tror Puel og Leicester er god match.

Se opp for: James Maddison (21)

Mye er allerede nevnt, men Maddison er en av spillerne å virkelig se opp for i årets Premier League. Det blir spennende å se om han kan ta med seg prestasjonene fra Championship opp på det øverste nivået. Vil være ekstremt viktig for Leicester i rollen som tilrettelegger for Jamie Vardy.

Plusser:

+ Jamie Vardy scorer på bestilling. I tillegg viser Kelechi Iheanacho gryende form som hans back up.

+ Laget er kjent med spillestilen, og vant ligagull med en lignende stil i 2015/16.

+ Harry Maguire og Kasper Schmeichel styrer skuta bakerst, og skaper en trygghet som sprer seg til hele laget.

Minuser:

- Er sårbare for skader på nøkkelspillere.

- Riyad Mahrez er solgt, og flere av de beste spillerne kan forsvinne.

- Avsluttet forrige sesong på forferdelig vis, med bare én seier og én uavgjort på de siste sju kampene.

Konklusjon:

Leicester rykker ikke ned. De kommer heller ikke til å kjempe seg inn i topp seks. Dermed er det duket for en plassering midt imellom, tror vi. Førsteelleveren er sterk, og på en god dag kan de slå alle lag. Skulle de ryke på med noen skader, eller skulle Schmeichel eller Maguire bli solgt før overgangsvinduet stenger, vil det dog være et stort tap. Salget av Riyad Mahrez vil merkes, men vi tror James Maddison kan gjøre en god jobb som hans erstatter. Alt i alt mener vi at revene vil sikre seg en trygg plass midt på tabellen, og plasserer de derfor på en tiendeplass.

Treningskamper:

21. juli: Notts County - Leicester 1-4 (Morgan, Choudhury, Gray, Slimani)

25. juli: Leicester – Akhisarspor 0-0

28. juli: Leicester – Udinese 1-2 (Iheanacho)

1. august: Leicester - Valencia 1-1 (Iheanacho)

4. august: Lille – Leicester 1-2 (Iheanacho x2)