Joachim (26) ble vekkemillionær: - Jeg er helt i ekstase!

- Jeg tror det nesten ikke. Det er helt topp! Og jeg som mistet telefonen i gulvet da dere ringte. Heldigvis fikk jeg plukket den opp og svart, sa 26 år gamle Joachim Torkelsen fra Sola - svært glad etter å ha fått Telefonen fra Hamar med beskjed om at han nå er millionær.

NB! I dag er det vanvittige 700 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Lever kupongen her!

- Du vekket meg nå, ja

Fra mandag til torsdag har én heldig nordmann vunnet 50.0000 kroner hver dag. På fredag sto imidlertid 1 million kroner og ventet på én heldig vinner - og dette ble altså Joachim fra Sola.

- Du vekket meg nå, ja, bekreftet han da Ingrid Roterud Mathisen i Norsk Tipping ringte opp på tidspunktet han hadde bestilt: klokken 07.06 fredag.

- Du har vunnet 1 million kroner; har du noen drømmer du vil oppfylle?

- Det blir nok til at jeg betaler ned litt på huslånet. Det er en drøm i seg selv å kunne gjøre det. Så kommer det jo en båtsesong til sommeren også.

Takket mamma

Joachim har blitt vekket på samme tidspunkt hele uka, men det var altså ikke før fredag at han fikk vinnertelefonen. Og han vet hvem han vil takke for at det skjedde.

- Det var moren min som tipset om konkurransen. Selv om jeg vet at hun har bestilt vekking fra dere klokka 08, skal jeg ringe og vekke henne selv. Da må jeg selvsagt takke henne, sa han fornøyd.

Med 1 million kroner på vei inn på konto fredag morgen, gjorde Joachim seg klar til å dra på jobb - med en ny og uvant følelse i kroppen.

- Det blir veldig spesielt å dra på jobb nå, humret han.

- Jeg skjelver

Da Norsk Tipping var i kontakt med Joachim et par timer senere fredag, hadde det for alvor begynt å gå opp for ham hva som hadde skjedd.

- Jeg er helt i ekstase, jeg skjelver. Det er helt fantastisk, og jeg lander nok ikke før det har gått noen dager, sprudlet han.

Her kan du spille Eurojackpot

Ukes vinnere - slik reagerte de:

MANDAG: Kjell Olav fikk drømmetelefonen - vant 50.000

TIRSDAG: Sekund-drama da Marius (27) ble vekket med 50.000 kroner

ONSDAG: Et spesielt klokkeslett sikret Jeanett 50.000 kroner

TORSDAG: Åge vant 50.000 vekkekroner: - Blir moro å komme på jobb nå