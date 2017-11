Kamara ødela avskjedsfesten til både Pirlo og Kaká i løpet av en måned

SKOPJE (Nettavisen): Mer enn tre år etter at han spilte sin forrige landskamp, starter Ola Kamara på topp når Norge møter Makedonia i Skopje lørdag.

Den tidligere Strømsgodset- og Molde-spissen har tidligere vært utelatt, til tross for at han har banket inn mål for Columbus Crew i USA.

De siste månedene har han selv bruset med fjærene i sosiale medier, for å bli lagt merke til av norsk media og landslagsledelsen.

- Jeg kommer inn her og er veldig offensiv. Jeg har hatt mange gode opplevelser i det siste og kommer inn for å vise at jeg kan score mål. Jeg har uttalt meg litt friskt for å være her, så jeg vil jo gjerne vise at jeg har noe her å gjøre. Det presset har jeg delvis satt på meg selv, sier Kamara til Nettavisen.

Kaka i tårer - Kamara matchvinner

28-åringen spiller på et lag i medgang og i løpet av den siste måneden har han senket både Kaká og Andrea Pirlo i legendenes siste kamper for henholdsvis Orlando City og New York City.

Førstnevnte tok til tårene da den amerikanske nasjonalsangen ble spilt før hans siste kamp på Orlando City Stadium i oktober.

Den tidligere AC Milan- og Real Madrid stjernen hadde håpet på en lykkelig slutt etter tre år i Orlando, men kampens eneste målscorer var norsk og heter Ola Kamara.

- Jeg vet ikke hva Kaká gjør, om han legger opp eller finner seg en ny klubb, men jeg scoret i hans siste kamp i Orlando. Hvis du hadde sagt til en ti år gammel gutt fra Bislett, at jeg skulle spille i de siste kampene til Kaká og Pirlo, så hadde jeg aldri trodd på det.

TOK TIL TÅRENE: Kaka gråt før sin siste kamp i Orlando. Det ble heller ingen lykkelig slutt, da Ola Kamara scoret kampens eneste mål.

Tidligere i høst feiret Kamara sitt 30. Columbus-mål ved å veive det norske flagget og synge sammen med fansen. At det var et stunt for å få oppmerksomhet fra den norske landslagsledelsen, avviser han imidlertid.

- Der borte er det sånn at alle er veldig stolte av nasjonaliteten sin. Det har blitt sånn for meg og, at jeg er veldig stolt over at jeg er norsk. Det er selvfølgelig en litt sånn amerikansk versjon av det, men det var ikke noe på tanke på landslaget, sier Kamara om feiringen.

Tidligere denne uken kalte landslagstrener Lars Lagerbäck den amerikanske ligaen for «ujevn» og «veldig opp og ned». Kamara er imidlertid klar på at det er den beste ligaen han har spilt i, og utvilsomt bedre enn Eliteserien.

- Hvis man sammenligner de to ligaene, så er det vel flere landslagsspillere fra høyere rankede land i USA enn i Norge. Blerim Dzemaili spilte playoff for Sveits, så har du David Villa, som ble tatt ut i den spanske troppen. Jeg vet at MLS er en bedre liga enn Eliteserien, men det er langt unna topp fire-topp fem. Det er noe midt mellom der, mener landslagsspissen.

Columbus ville hindre landslagsoppdrag

Lørdag starter Kamara på topp sammen med Alexander Sørloth. Han innrømmer at Columbus Crew ikke var særlig lystne på at han skulle reise til Europa for å spille privatlandskamper midt under sluttspillet.

- Columbus hadde ikke noe stort ønske om at jeg skulle på landslagssamling. USA er i Portugal nå, men MLS-spillerne ble ikke med. Vi har også spillere på Ghanas landslag i vår klubb, men heller ikke de dro. Men jeg måtte dra. Jeg har ønsket å være på landslaget lenge, og da må man reise når muligheten kommer, sier Kamara til NTB.

- Trosser du klubbledelsen?

- Jeg har ikke trosset klubbledelsen, men skjønte at de helst ikke ville at jeg skulle spille for mye eller reise nå, heller på en januarsamling eller noe, sier Kamara.

Lørdagens kamp mellom Makedonia og Norge kan du følge direkte i vårt livesystem fra 18.30.