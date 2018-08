Kan Leeds endelig klare opprykk?

Det er en svært spennende sesong på nest øverste nivå som er igang fredag 3.august med kampen Reading hjemme mot Derby.

Vi gir deg omtale av lagene vi tror vil kjempe om opprykk, samt tipper hele tabellen.

For deg som ønsker en lengre og grundigere gjennomgang anbefaler vi denne hos Championship Norge.

1. WBA

Det var en særdeles imponerende avslutning på sesongen for laget som rykket ned fra Premier League. Selv om det er et fåtall av lag som rykker ned som klarer å rykke rett opp igjen tror vi at Darren Moore klarer det. Ny målvakt Sam Johnstone har erfaring fra championship fra forrige sesong for Aston Villa (da på lån fra Manchester United) samt har erfarne Gareth Barry og mange andre gode nok spillere til å klare dette.

2. Middlesbrough

Det ble en femteplass i fjor med tap i playoff-semifinale mot Aston Villa. Tony Pulis kommer til å styre laget mot toppen i år igjen med gode spillere, forsterket forsvar og så lenge de kan beholder Adam Traoré bare ett år til så...

3. Stoke

Det hjelper stort ikke å være god nok på papiret for nedrykkede lag, og de kommer nok til å merke tapet av enkelte sentrale spillere. Samtidig, Stoke er mer enn gode nok om spillerne gir alt. Det er bare et spørsmål om ikke nye manager Gary Rowett fort kan si ja til et lag i Premier League. Klarer han å få ut alt fra Tom Ince og Afobe kan det bli bra, og se opp for nye Etebo.

4. Leeds

Med litt flaks kan det bli direkte opprykk for Leeds. Har, sjokkerende for de fleste, vært relativt rolige på overgangsmarkedet med unntak av Patrick Bamford. Muligens kan han endelig få ut hele potensialet og skyte Leeds tilbake i Premier League? Det er i hvert fall en særdeles spennende manager i Marcelo Bielsa

5. Nottingham Forest

Skal João Carvalho ta en Neves? 54 landskamper for aldersbestemte lag sier noe om et talent, men han slo aldri igjennom for Benfica. Forest har handlet og lånt spennende før sesongen, og får manager Karanka (som nesten klarte det med Middlesbrough i fjor) det til å stemme kan du fort se Forest ett hakk opp.

6. Swansea

Har et fint lag på papiret, men det skal litt for å stable det på beina. Vi tror de kan kjempe om playoff-plass, men at det blir litt for vanskelig å hevde seg helt i toppen. Om ikke Bersant Celina plutselig blomstrer da?

7. Derby

Manager Frank Lampard skal lede et lag som akkurat klarte playoff i fjor, og som blant annet har lånt spennende Harry Wilson fra Liverpool. Vil kjempe om playoff igjen i år. Se opp for Mason Mount.

8. Aston Villa

Enten så knekker Villa ryggen med nye eiere, eller så blir det playoff og kanskje opprykk. Har i skrivende stund bare solgt spillere, men hvem vet hva som skjer? Veldig outsider, men alt er mulig.

9. Preston

Klarte nesten playoff i fjor (manglet to poeng), har hentet spennende spillere og stabilitet på managersiden.

10. Millwall

Ser du på tabellen bare etter nyttår så er det grunn til å tro på Millwall. Noe som vil skremme alle lag i Premier League som må vurdere å dra på besøk til deres beryktede hjemmearena.

11. Brentford

12. Sheffield United

13. Norwich

14. Bristol City

15. Sheffield Wednesday

16. Wigan

17. Blackburn

18. Hull

19. QPR

20. Birmingham

21. Reading

Og disse tre er våre favoritter til å rykke ned:

22. Bolton

23. Ipswich

24. Rotherham

