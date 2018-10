Kjempepott i Eurojackpot

Ingen hadde plukket ut de 5+2 rette tallene under Eurojackpot-trekningen forrige fredag. Det betyr at trekningen blir enda mer spennende fredag 5. oktober.

Førstepremiepotten har lagt på seg fra 364 millioner kroner til ca. 464 millioner kroner.

Du kan spille Eurojackpot her

Andrepremiepotten har også økt. Fredag er den på ca. 20 millioner kroner.

Hver fredag trekkes det dessuten ut én tilfeldig norsk spiller som har levert Eurojackpot hos Norsk Tipping. Den heldige vinneren sikrer seg 1 million og et reisegavekort til en verdi av 100.000 kroner.

Ble millionær etter butikkbesøk

En heldig Norsk Tipping-spiller fra Hordaland vant over 6,5 millioner da han fikk 5+1 rette i Eurojackpot fredag 28. september.







- Ja, det er ikke tull dette her, vel? Ikke det, nei det var da enda godt, har mannen sagt og ledd godt.







Den heldige vinneren hadde levert spillet sitt på Rema 1000 Drotningsvik og vant hele 6 534 445 kroner.

Husk å spille Eurojackpot før fredag kl. 19.00!

(Vinnersjansen for førstepremien er 1:95 mill. per rekke. Vinnersjansen for den norske millionpremien er i snitt 1:550.000 per rekke.)