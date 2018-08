Kjøpte Flax-lodd på butikken hun jobbet på, vant bil

Den skrapeglade vinneren ble selvfølgelig fornøyd med premien:

- Jeg har skrapt litt Flax tidligere, men ikke ofte og jeg har aldri vunnet slike premier, sa Hege da Norsk Tipping snakket med henne.

Kjøpte lodd på jobben

Hege kjøpte et Flax-lodd på Coop Degernes, butikken hvor hun jobber, og selv har solgt mange Flax-lodd:



- Jeg leste at det var flere BilFlax-biler å vinne, så da kjøpte jeg BilFlax-lodd.

Bilferie i sikte

- Bilen ser veldig fin ut. Nå har jeg Ford fra 2011, så dette blir jo et skikkelig løft. Det blir kanskje bilferie med familien neste sommer, så nå gjenstår det å finne et sted å reise til.

En ny bil betyr også litt færre bekymringer:



- Jeg er ikke så veldig opptatt av bil, men det er greit å ha en som er sikker. Jeg pendler et stykke til jobb hver dag, så det er greit å ha bil som er i orden.

BilFlax kan du skrape digitalt eller kjøpe hos din Norsk Tipping-kommisjonær. Det er per 20.08.2018 igjen fire biler i toppremie på de fysiske loddene. De digitale loddene tilbys i form av en umiddelbar trekning, slik at sannsynligheten for å vinne er den samme hver gang, og antall biler som kan vinnes er "uendelig"

Du kan skrape dine egne Flaxlodd på nett: