Kjøpte skrapelodd på 18-årsdagen, ble millionær

På 18 års dagen sin bestemte Charlie Lagarde seg for å kjøpe en flaske musserende vin og hennes aller første skrapelodd for å feire at hun endelig var gammel nok til begge deler.

Handelen ble gjort på en matbutikk i Quebec, en by i Canada, men det var ikke før Charlie kom hjem at hun oppdaget at hun akkurat hadde blitt millionær. Skrapeloddet fra Gagnant à vie som hun betalte 4 kanadiske dollar for viste seg å være verdt hele én million kanadiske dollar.

Utbetaling på $1,000 i uken

Charlie Lagarde valgte bort muligheten om å få pengene utbetalt der og da, og gikk heller for alternativet hvor hun får utbetalt $1,000, eller i overkant av 6000 norske kr i uken for resten av sitt liv.

På grunn av aldersgrenser på pengespill i Quebec var dette første gang Legarde noensinne hadde prøvd seg på lotterispillet. Nå planlegger hun å bruke gevinsten på reise og utforske sin lidenskap for fotografering.

- Hun er så søt og jordnær. Hun elsker å reise, så hun kjøpte seg et veldig fint kamera, fortalte lotteritalsmann Brian Lecompte til CNN.