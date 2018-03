Knudsen om overgangen til VIF: - Det var hardt i starten

(ULLEVAAL) Lørdag går startskuddet for Toppserien og allerede i første runde barker rivalene Lillestrøm og Vålerenga sammen på Intility Arena på Valle.

Om ikke rivaliseringen var sterk nok fra før, har den ikke blitt noe mindre av at en rekke tidligere LSK-spillere har signert for Vålerenga.

Som om ikke det var nok har Monica Knudsen, som ledet romerikingene til tre seriegull mellom 2012 til 2015, skiftet ut gult med blått.

Motiveres av «spillerflukten»

LSK-kaptein Ingrid Moe Wold legger ikke skjul på at hun og lagvenninnene har brukt «spillerflukten» fra Romerike til Oslo som motivasjon inn mot serieåpningen.

- Hvis jeg sier noe annet, så ljuger jeg. Det har vært en god motivasjon i oppkjøringen, kan man si. Vi har brukt det som en trigger, så vi håper det slår ut på lørdag, sier Moe Wold til Nettavisen.

KLAR FOR KAMP: Ingrid Moe Wold er klar på at LSK bruker tidligere Lillestrøm-spillere i VIF-drakt som motivasjon før serieåpningen lørdag.

Hun innrømmer at det er spesielt å se klubbens tidligere suksesstrener kledd i blått og med VIF-logo på brystet.

- Det har gått et år siden Monica sluttet, så det har ikke gått fra det ene til det andre. Det er selvfølgelig rart, men jeg unner jo Monica å trene et toppserielag og lykkes, så jeg tenker at det går sin gang.

Knudsen: - Skvetter når jeg ser bilder av meg selv

Vålerenga-trener Monica Knudsen gleder seg til å møte sine tidligere elever, men legger ikke skjul på at overgangen til Oslos østkant føltes spesiell i starten.

- Ting er som det er, og selv synes jeg det var litt hardt i starten, men så går det seg til. Så sklir man inn i det man skal jobbe med. Det blir å jobbe og fokusere på det vi skal gjøre ute på banen. Jeg tror at alle vi som har vært med på LSK-reisen … det betyr noe for oss. Vi har med oss det på en positiv måte, sier Knudsen til Nettavisen.

KLARE FOR SERIESTART: Vålerenga-trener Monica Knudsen og LSK-trener Hege Riise.

- Hvordan er det å se igjen tidligere elever i gult, når du selv går rundt i blått?

- Når jeg har på Vålerenga-klær kan jeg ikke se meg sjøl, men når jeg ser bilder av meg sjøl med Vålerenga-klær, da skvetter jeg litt fortsatt. Men jeg har møtt dem tidligere i vinter, så det er veldig uproblematisk. Det er veldig hyggelig å se dem igjen, sier Knudsen.

Riise: - Skapte følelsesmessig engasjement hos våre

Hege Riise, som har tatt over hovedtreneransvaret i Lillestrøm, forteller at stemningen ikke var på topp da den ene LSK-er etter den andre signerte for Vålerenga.

(Artikkelen fortsetter under pollen)

- Er det ekstra bensin på bålet at flere tidligere Lillestøm-spillere har signert for VIF?

- Ja, det blir det jo. Da det tikket inn meldinger om at den ene etter den andre hadde signert, skapte det litt sånn følelsesmessig engasjement hos våre. Nå er det ganske lenge siden, så det har roet seg litt, mener Riise.

Landslagslegenden er klar på at rivaliseringen mellom Lillestrøm og Vålerenga løfter produktet og gjør Toppserien mer attraktiv.

- Med Klanen og Kanarifansen bygges det opp en forventning rundt den kampen, og det kjenner jo vi på også. Vi blir også gira av det. Det er gøy å være med på, sier Riise.

GLEDER SEG: Hege Riise ser fram til oppgjøret med Vålerenga lørdag.

- Kunne du selv sett for deg en fremtid i Vålerenga?

- Det er sånn i fotballen at man vet aldri hva som er ledig rundt neste sving. Plutselig dukker det opp en trenerjobb der som man har lyst på. Det er ikke sånn at jeg kan si bastant nei, men jeg trives veldig godt der jeg er, og synes jeg har verdens beste jobb, så nå virker det fjernt.

VIF-kapteinen spilte i LSK

Nederlands landslagskaptein Sherida Spitse er blant spillerne som har byttet ut gult med blått etter en svipptur innom hjemlandet og FC Twente i fjorårsesongen.

- Det blir gøy å spille mot LSK og mine gamle lagkamerater, men jeg tror det er større for andre enn for meg selv. Jeg er fra Nederland, så jeg ser bare fram til å spille mot spillere jeg kjenner, sier Spitse til Nettavisen.

KNYTTER NEVENE: Sherida Spitse gjør seg klar for møtet med sine tidligere lagkamerater i Lillestrøm.

- Forstår du at supporterne reagerer på at så mange tar veien fra Lillestrøm til Vålerenga?

- Jeg forstår det. Vi har selvfølgelig snakket om det. Alle ser fram til denne kampen, forsikrer Spitse.

Lillestrøm har vunnet Toppserien fire sesonger på rad, men i år er det ventet at romerikingene vil få tøff kamp av Vålerenga og Avaldsnes.

Kampen mellom Vålerenga og Lillestrøm kan du se direkte hos Nettavisens samarbeidsavis Romerikes Blad fra 17.00 lørdag.