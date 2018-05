Kvinne ble millionær på Vikinglotto onsdag

Ingen fikk førstepremien i Vikinglotto onsdag 16.mai, men det ble veldig gode nyheter for en norsk kvinne fra Akershus som var en av to som tok andrepremien.

Litt over 1,1 millioner kroner kommer på kontoen rett over 17.mai.

- Jeg må nok ta meg et glass vin eller to. Jeg er i campingvogna nå, og jeg håper jeg får sove i natt, sa hun da Norsk Tipping ringte.

Vikinglotto-potten fortsetter å vokse etter at ingen hadde full klaff med 6+1 rette denne onsdagen.

Onsdag 23. mai kommer førstepremiepotten i Vikinglotto til å være på rundt 107 millioner kroner.

Følgende tall ble trukket ut onsdag 16. mai:

22 - 32 - 34 - 38 - 39 - 40

Vikingtall: 5

Andrepremien vil være på ca. 2,2 millioner kroner neste onsdag.

Potten i Eurojackpot fredag 18.mai er på 744 millioner kroner.

Det å prikke inn 5+1 rette vil også gi en rimelig grei avkastning 18. mai. I andrepremiepotten er det nemlig ca. 39 millioner kroner.

Det trekkes i tillegg tilfeldig ut en norsk spiller som vinner 1 million kroner + 100.000 kroner i reisegavekort. Alt du må gjøre for å være med i trekningen av denne premien, er å sørge for at du har levert Eurojackpot til kommende trekning.



Bom på det første tallet hindret toppremien i Joker, men en glad kar fra Bessaker kan glede seg over å feire 17. mai 858.000 kroner rikere. Mannen leverte kupongen en time før fristen.

- Det var godt jeg rakk det, men dette hadde jeg aldri trudd jeg skulle oppleve. No vart æ glad, sa Bessaker-mannen.