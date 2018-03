Lagerbäck om varierende landskamper: - Kan både bli forbannet og skuffet

Etter tre seire, to uavgjort og fire tap under hans ledelse er Lagerbäck klar på at det er på tide at landslaget stabiliserer seg på et høyere nivå enn hva som var tilfellet i sist kvalik.

På torsdagens pressekonferanse ble Lagerbäck spurt om de hanglende resultatene så langt har gått på motivasjonen løs.

- Blir både forbannet og skuffet

Da innrømmet svensken at han tidvis har latt seg rive med av de varierende landskampene siden han tok over.

- Man slår jo ikke av følelsene sine, og man kan både bli forbannet og skuffet. Man vil jo gjerne vise at man er mye bedre enn det vi har vist, sånn opplever i hvert fall jeg det. Hvis ikke jeg hadde hatt de følelsene, da hadde jeg gått til Pål (Bjerketvedt) og avbrutt kontrakten med en gang, sier han.

Og legger til:

- Nei, men blir jo litt småforbannet, vi må jo få levert resultater, det er derfor vi her. Og jeg synes spillerne har svart bra på det, og jeg har ikke gravd meg ned ennå, sier han.

Landslagssesongen setter ikke virkelig i gang før Nations League braker løs i september, men før det skal Norge spille fire treningskamper. To under denne samlingen, to til i sommer.

- Hva er akseptabelt mot Australia og Albania nå?

- Det absolutt viktigste er at vi opptrer som et lag og gjør en bra prestasjon på det viset. Så får resultatet bli som det blir. Vi får se hva slags kamp det blir, og begge lag får en utfordring på grunn av gressmatta. Den er egentlig fantastisk, men får en del sår. Den ser fin ut ovenfra, men det kan bli en teknisk utfordring for spillerne. Jeg vil se at vi gjør en bra prestasjon og viser at vi vil vinne kampen, slår han fast.

- Positiv trend

Det ble altså ikke noen VM-deltakelse for Norge i år. Lagerbäck, som overtok laget etter en dårlig kvalikstart under Per-Mathias Høgmo, oppsummerer forrige sesong slik:

- Jeg synes det fantes en viss positiv trend, og tar man bort Tyskland-kampen og treningskampene var den klart godkjent, sier han.

- Må det skje noe med resultatene?

- Det er klart det skal gjøre det. Som vi sier til spillerne, vi skal aldri skylde på ytre omstendigheter. En del av ansvaret er mitt, og jeg vil forsvare spillerne litt, for vi har brukt mange spillere, først og fremst i treningskampene, og det har ikke hjulpet dem å skape resultater. Men ser du på de tellende kamper har vi gjort ganske gode prestasjoner og ganske gode resultater, sier han.

- Men nå blir det en del nye denne samlingen også, påpeker en journalist.

- Det var ikke meningen, men vi har fått mange forfall, og det blir igjen en testkamp i stedet for at vi får spisset et lag. Det er en fordel for de yngre spillerne, nå får vi se hva de rekker til og kan prestere. Som alt i livet, det er ikke noe vondt som ikke har noe godt i seg, så nå får vi se hva de kan prestere på dette nivået, sier han.

SLIK, KRISTOFFER: Kristoffer Ajer får instrukser av landslagsassistent Per Joar Hansen.

En av journalistene ville vite om Lagerbäck følte han hadde overtatt en stor ryddejobb på landslaget, men da svarte svensken avvæpnende.

- Det kan jeg ikke svare på, nå har jeg ikke pratet så veldig mye med Per-Mathias (Høgmo), men jeg opplever at jeg har vært i samme situasjon som han, han hadde også en jevn gruppe og prøvde mange spillere, jeg bare fortsatte i hans fotspor, sier Lagerbäck.

- Hva med mentalt, har det vært mye å ta tak i der?

- Ja, her tror jeg at vi kan gjøre store fremskritt, at vi blir tøffere i måten vi er på, hvordan vi stiller krav til hverandre og opptrer ute på banen. Det har vi forsøkt å prioritere, og jeg tror det har blitt bedre, sier svensken.

Ajer får trolig debuten

Fredagens motstander er altså Australia. Men Lagerbäck vet ikke helt hva som venter på motsatt banehalvdel i den kampen.

- Det er en bra motstander, de er VM-klare og kommer naturligvis til å være veldig seriøse. Det er vanskelig å si noe særlig, det blir mye gjetting siden de har ny trener, og vi vet ikke hvordan de kommer til å fremstå. Vi vet heller ikke hvordan den nye treneren ønsker å spille, han har gjort litt ulike ting med tidligere lag.

Lagerbäck vil ikke røpe noe om startelleveren fredag, men går langt i å love debutant Kristoffer Ajer spilletid, enten på fredag eller mandag.

- Han kommer med all sikkerhet til å få spilletid, men jeg vil først og fremst meddele det til spillerne. Jeg vil ikke at de skal få vite det av dere (journalistene).

Norge møter Australia til privatlandskamp fredag 23. mars, før turen går til Albania for oppgjør mot det albanske landslaget 26. mars på Elbasan Arena.

LES OGSÅ: