Liverpool har aldri vært større favoritter

Den norske supporterklubben til Liverpool har sett den særdeles høye oddsen på at Manchester United skal vinne på egen hjemmebane, 4.85, og tatt kontakt med Norsk Tipping for å høre om dette har skjedd før.

– Vi hadde 4,95 på United når de spilte mot City i fjor vår, så dette er med andre ord den nest høyeste oddsen vi har på United på Old Trafford i Premier League sin historie, sier Ole Johnny Sundt i Norsk Tipping til liverpool.no.

Seier til Liverpool på Old Trafford er ingen vanlig affære. Norsk Tipping kan melde at de siste 50 årene har Liverpool vunnet 10 ganger borte mot Manchester United - i snitt hvert 5. år. Antall år siden forrige seier: 5.

Torsdag ga Liverpool-seier 1,65 i odds, mens hjemmeseier stod i 4,45. Etter at Hamar har fått tenkt seg ekstra om ble oddsen på seier til hjemmelaget økt til 4,65 og oddsen på seier til naboene Liverpool justert til 1,67. Til sammenligning tror altså oddssetterne på Hamar det er mer sannsynlig at Norwich vinner borte mot Bournemouth eller at Sheffield United skal slå Arsenal enn at Manchester United skal vinne hjemme.