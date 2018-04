Liverpool og Roma, tingene du kanskje ikke visste

Liverpool og Roma har møtt hverandre kun fem ganger i offisielle kamper. Den første gangen var i 1984, og anledningen var finale i europacupen (det som nå er Champions League).

Laget til Liverpool hadde spillere som Alan Hansen, Kenny Dalglish, Ian Rush og kaptein Graeme Souness. Hos Roma hadde man spillere soom Francesco Graziani, Falcao, Bruno Conti og Toninho Cerezo.

Kampen startet med at Liverpool gikk opp til 1-0 ved Phil Neal før Roberto Pruzzo utlignet til 1-1 rett før pause. Kampen endte uavgjort etter både fulltid og ekstraomganger, men Liverpool vant på straffespark. Steve Nicol bommet på Liverpools første, men både Conti og Graziani bommet for Roma.

Den neste gangen lagene møttes var i UEFA-cupens 4.runde i 2001. Da vant Liverpool først 2-0 borte (mål ved Michael Owen). Liverpool tapte returoppgjøret 1-0 hjemme. Romas manager den gangen var for øvrig Fabio Capello.

Samme år ble lagene trukket i samme Champions League-gruppe. Det endte med 0-0 på Romas hjemmebane før Liverpool vant 2-0 hjemme etter mål av Jari Litmanen og Emile Heskey.

Spillere for både Roma og Liverpool

Det er seks spillere som har spilt for både Liverpool og Roma. Du klarer garantert en, og bør klare to. Den ene du skal klare er Salah, som Liverpool kjøpte fra nettopp Roma før sesongen. Den andre er John Arne Riise, som gikk fra Liverpool til Roma i 2008.

Salah er likevel ikke den første spilleren som Liverpool har kjøpt fra Roma. I 2009 kjøpte Anfield-klubben Alberto Aquilani for 17,1 millioner pund. Han fikk bare 28 kamper før han ble utlånt og senere solgt. Aquilani er for øvrig født i Roma, i 1984.

Det er likevel ikke de eneste to som er kjøpt fra Roma (Salah og Aquilani). Den tredje er Fabio Borini, som ble kjøpt for 10,4 millioner pund i 2012. Borini endte med 38 kamper for Liverpool før han ble solgt til Sunderland.

Hvis du skal på pub for å se kampen kan du si at de fleste sikkert kan klare tre spillere som har kommet fra Roma til Liverpool, men at de neppe klarer fire. I 2011 signerte nemlig Liverpool den brasilianske målvakten Alexander Doni fra laget. Doni endte med 4 kamper for Liverpool.

Så for å toppe det hele kan du være litt vanskelig:

Hvilken spiller har spilt for Liverpool, Everton, LA Galaxy og Roma?

Svaret er Abel Xavier. Han spilte for Liverpool mellom 2002 og 2004, og ble senere Roma-spiller i 2005. Han var i Everton fra 1999 til 2002 (og ble altså kjøpt fra Everton til Liverpool). Han avsluttet karrieren i LA Galaxy i 2008.

7 ting du kanskje ikke visste

1. Begge lagene er eid av amerikanere. Fra Boston.

2. Roma har ingen europeiske titler

3. Sist gang Roma vant Serie A var i 2001

4. Liverpool har 11 europeiske titler

5. Sist gang Liverpool vant serien i England var i 1990

6. Roma har tapt sine tre siste bortekamper i Champions League

7. Liverpool har ikke sluppet inn mål i sine siste fire kamper hjemme i Champions League