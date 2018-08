Liverpool og United mangler flest spillere til seriestart

Som ventet vil sommerens verdensmesterskap ha stor innvirkning når Premier League-managerne velger sine startoppstillinger til åpningskampene. Spillerne som kom langt i VM har naturligvis fått feriene sin forskjøvet, og dermed gått glipp av store deler av oppkjøringen.

Kronksempelet er Manchester Uniteds Paul Pogba. 25-åringen, som skal være misfornøyd med tilværelsen under Jose Mourinhos styre, ble verdensmester med Frankrike 15. juli. Han returnerte til trening mandag, og i følge Express.co.uk er det derfor lite sannsynlig at han starter Uniteds åpningskamp mot Leicester fredag.

Det er imidlertid «The Red Devils» rivaler som har mest hodebry før sesongstarten.

Usikkerhet preger Liverpool-leiren

Liverpool hadde åtte spillere med til VM, og av de nådde halvparten semifinalen. Jordan Henderson og Trent Alexander-Arnold var en del av det engelske landslaget som endte på fjerdeplass.





Liverpool-kapteinen Henderson returnerte dermed så sent som på mandag, mens Alexander-Arnold kom hjem litt tidligere (2. august) fordi han ikke spilte så mye i mesterskapet.





Med tanke på ungguttens eksempel, kunne man kanskje forventet at Belgias andrekeeper Simon Mignolet ville gjøre det samme. Den Napoli-linkede keeperen kom tilbake sammen med Henderson mandag.





Dejan Lovren, Liverpool-spillerne som kom lengst i mesterskapet, sluttet seg til troppen på tirsdag, noe det virker som Mohammed Salah er fornøyd med.





Alle fire er usikre til Liverpools åpningskamp mot West Ham på søndag.





Også James Milner er usikker etter en smell han fikk i treningskampen mot Napoli. Milner, som forøvrig scoret ett av målene i kampen som endte 5-0, måtte sy 15 sting midt i pannen.





Det som derimot ikke er usikkert er at Joël Matip, Ragnar Klavan og Alex Oxlade-Chamberlain er utilgjengelige. Alle tre er langtidsskadet.

Sarris to viktigste spillere er usikre

Chelsea signerte keeperen Kepa Arrizabalaga fra Athletic Bilbao onsdag, men mistet Thibaut Courtois til Real Madrid. Samtidig sikret de blåkledde seg Mateo Kovacic på et sesonglangt lån.

Courtois, som kom til London fra Real Madrids rivaler Atlético Madrid, var en av syv Chelsea-spillere som var involvert i semifinalene i VM. Eden Hazard, Michy Batshuayi, Gary Cahill, Ruben Loftus-Cheek, Olivier Giroud og N'Golo Kante var de andre seks.

I følge physioroom.com, er Lofuts-Cheek den eneste som er hundre prosent før oppgjøret. I likheten med landsmannen Alexander-Arnold, returnerte også han tidligere fra ferien, nærmere bestemt 30. juli.

De resterende spillerne hadde sin første trening på mandag. Dermed er både Kante og Hazard, London-lagets to beste spillere, svært usikre til Chelseas sesongåpning.

Nederlandske Marco van Ginkel, som neppe ville spilt uansett, er den eneste spilleren i Mauricio Sarris tropp som definitivt er utilgjengelig. 25-åringen opererte kneet i juli.

Chelsea sesongåpner mot Huddersfield på lørdag.

Oppgitt Mourinho ville korte ned spillernes ferie

En av de som har produsert flest overskrifter denne sommeren er Manchester United-manager Jose Mourinho. Portugiseren har kommet med flere bitre utsagn i kjølevannet av skuffende treningskamper.





Etter 4-1-tapet mot Liverpool 28. juli, uttalte 55-åringen at han håpet flere av spillerne som hadde fått forskjøvet ferien sin ville komme tidligere tilbake.





- Jeg håper at guttene som er på fortjente ferier tar vare på seg selv og at noen ønsker å gjøre det (Marcus, journ.amn) Rashford og Phil Jones valgte å gjøre, som er å komme hjem litt tidligere for å hjelpe laget fordi vi kommer til å ha trøbbel i starten av sesongen, sa han på pressekonferansen etter kampen.





Spillerne Mourinho siktet til var Paul Pogba, Romelu Lukaku, Jesse Lingard, Ashley Young og Marouane Fellaini. Alle spillerne returnerte til trening på mandag, men om de er spilleklare er fortsatt uvisst.





Til Manchester Uniteds TV-kanal MUTV fortalte Mourinho at han har sine tvil vedrørende spillernes kampform.





- Spillerne som har hatt en ordentlig sesongoppkjøring er godt trent og de er sterke. For eksempel Alexis Sanchez hadde en god god oppkjøring med massevis av kamper og massevis av minutter. Han er mer enn klar, men du kan ikke bruke spillerne som ankom denne mandagen etter semifinaler eller finale i VM og tre uker ferie. Man kan ikke forvente at de er kampklare, fortalte han TV-kanalen.





Det er imidlertid ikke bare VM-spillerne som skaper hodebry for Mourinho.





Ander Herrera fikk en hamstringskade mot Bayern i den siste treningskampen før Premier League-starten. I følge physioroom.com er det imidlertid bare svak tvil rundt spanjolens skadesituasjon. Det samme gjelder forøvrig Eric Bailly, mens argentineren Marcos Rojo er svært usikker.





Alex Valencia, Nemanja Matic, Sergio Romero og Diogo Dolot er definitivt utilgjengelig.





Manchester United - Leicester er sesongens første Premier League-kamp og sparkes i gang fredag klokken 21:00.





Arsenal tilnærmet hundre prosent

Det var ingen Arsenal-spillere som fikk spilletid i semifinalene i VM. Danny Welbeck var riktignok en del av den engelske troppen, men spilte bare 11 minutter i løpet av mesterskapet. 27-åringen fikk et lite innhopp på slutten av den «ubetydelige» gruppespillskampen mot Belgia.

Aaron Ramsey, som fikk en skade rett før treningskampen mot Chelsea, er delvis tvilsom. Selv om den 27 år gamle waliseren gikk glipp av de rødkleddes siste treningskamp mot Lazio, er ikke skaden særlig alvorlig.

På pressekonferansen etter Chelsea-kampen sa nemlig Emery følgende:

- Aaron Ramsey har en liten kjenning i muskelen hans (leggmuskelen, journ.anm.) og vi bestemte oss for å ikke starte med han fordi det kan være en for stor risiko. Jeg venter på den medisinske analysen og jeg tror ikke det kommer til å være et stort problem.

Det som derimot er et stort problem er skaden som Sead Kolasinac fikk mot Chelsea. I en duell med Victor Moses landet tyskeren dårlig, og er i følge Arsenals egne nettsider ute i 8-10 uker.

I tilegg er den uredde midtstopperen Laurent Koscielny er utilgjengelig til Arsenals åpningskamp mot Manchester City.

At Kolasinac er skadet gjør at Emery må velge mellom Nacho Monreal og Ainsley Maitland-Niles mot de regjerende seriemesterne. Monreal har slitt med en småskade siden han returnerte etter ferien.

Spanjolen har ikke spilt et eneste minutt så langt i oppkjøringen.

Det har imidlertid Maitland-Niles. 20-åringen spilte hele kampen mot Napoli. Trolig vil han få sin niende Premier League-kamp fra start i London-klubbens sesongåpning mot Manchester City.

I så fall vil han møte de lyseblås nysignering Riyad Mahrez. Det kan bli en interessant utfordring for unggutten.

Kampen mot Manchester City starter 17:00 på søndag.

City mangler sine mest kreative

Manchester City vant svært fortjent 2-0 mot Chelsea i Community Shield. Toppscoreren Sergio Agüero scoret begge målene, og ser derfor ut til å være i god form før sesongstart.





Seieren beviste også bredden i City-laget som manglet flere av sine beste spillere. Verken Kevin de Bruyne, Raheem Sterling eller David Silva var i kamptroppen, mens Vincent Kompany kom inn fra benken.





Sterling og de Bruyne var på treningsfeltet på mandag, men er i følge The Sun ikke ventet å starte åpningskampen.





Når det gjelder David Silva, er han fortsatt på ferie. Det finnes i alle fall ingen rapporter om at spanjolen har returnert til treningsfeltet.





Også Benjamin Mendy og Danilo da Silva er uilgjengelige for Pep Guardiola. Midtstopperen Aymerick Laporte fikk en smell mot Chelsea, og er delvis tvilsom, men ingen medier melder om at sesongstarten skal stå i fare.





Tottenham

Ingen klubber hadde like mange spillere i VM-semifinalene enn Tottenham; 5 engelske landslagspillere i form av Harry Kane, Dele Alli, Eric Dier, Kieran Trippier og Dany Rose, 3 belgiske bronsemedaljører i Jan Verthongen, Toby Alderweireld og Mousa Dembele samt den franske verdensmesteren Hugo Lloris.

I tillegg til å være et bevis på London-klubbens imponerende utvikling under Mauricio Pochettino, representerer det også et stort problem for argentineren.

Hvem av dem er kampklare og har restituert tilstrekkelig etter en 11 måneder lang 2017/18-sesong?

Pochettino selv er ærlig på at VM kan ha en negativ innvirkning på Premier League i et intervju med Tottenhams egen nettside.





- Det var en tung belastning for de som var involvert i VM, og derfor var det viktig å gi dem mye hvile og restitusjon etter en tøff sesong og verdensmesterskap. Nå er det en stor utfordring for oss å hjelpe dem med å bli konkurransedyktige så fort som mulig, forteller han, og legger til:





- Vi må alltid følge med på dem. Vi vil se på mandag, tirsdag, onsdag og så torsdag og fredag før vi velger laget.





Alle 11 er derfor usikre.





«Spurs», som allerede kritiseres for manglende bredde i laget, har også en del skader. Moussa Sissoko og Eric Lamela er usikre, mens Victor Wanyama og Harry Winks er utilgjengelige.





Pochettinos lag spiller sin første kamp mot Newcastle på lørdag klokken 13:30.