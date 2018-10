Lotto-millionær: - Jeg er helt målløs!

Denne uka kan du bli Lotto-millionær 7 dager på rad. Fra 29. oktober til 4. november trekker vi en tilfeldig Lotto-spiller som vinner 1 million kroner. For å være med i trekningen må du sørge for å ha en gyldig Lotto-kupong i perioden.

Tirsdag fikk ei dame fra Hordaland Telefonen fra Hamar. Vestlendingen, som hadde levert en 5-ukerskupong, klarte ikke å holde tårene tilbake da vi fortalte at hun hadde vunnet 1 million kroner.

Målløs

-Jeg tror ikke det er sant, men det er det jo! Jeg er helt målløs, utbrøt den nybakte vinneren.



Det er ikke rart at tirsdagens Lotto-millionær slet med å finne ordene. Det er jo ikke hver dag man blir Lotto-millionær, selv om det er slik akkurat denne uka. Med 7 på rad, trekkes det altså ut én ny Lotto-millionær hver dag. Tirsdag kveld var det altså kvinnen fra Hordaland som trakk det lengste strået.

Plutselig forsvant forkjølelsen

Den takknemlige og glade vinneren har spilt i mange år, men har inntil i kveld bare vunnet mindre summer.

- Jeg har jo vunnet 49 kroner her og der, men 1 million er helt utrolig!

Selv om den heldige ikke hadde store planer om å feire samme kveld, innrømmet hun at formen føltes litt lettere etter million-beskjeden.

- Det er nesten litt morsomt. Jeg har vært litt forkjøla i det siste, men nå syns jeg jammen hodepinen forsvant litt, ler kvinnen.

30 000 kroner ekstra til julegaver

Under direktesendingen på Norsk Tipping sine Facebook-sider fortsatte premiefesten. Blant de mange påmeldte fikk en tilfeldig spiller velge en kule blant syv kuler og muligheten til å vinne inntil 100 000 kroner. Ingveig Sæther fra Tynset hadde registrert seg på påmeldingssiden til denne konkurransen, og tirsdag kveld var det hun som prøve seg på direkten i studio.

- Nå har jeg høy puls, innrømmet kveldens utvalgte før hun valgte kule nummer 2.

GLAD VINNER: Ingveig Sæther

- Jeg har to barnebarn, to fine jenter og jeg er født den 2. mai. 2 er rett og slett lykketallet mitt.

Og med det sikret Ingveig seg 30 000 kroner.

- Å, herlig! For en lykkens dag. Da blir det ekstra fine julegaver i år og kanskje en reise.

